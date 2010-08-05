Для вас рецепт удивительно нежных и сочных куриных бедер, запеченных в ряженке.
Ряженка — кисломолочный продукт с узнаваемым приятным вкусом топленого молока. Напиток превосходен сам по себе, а еще служит отличной основой для приготовления различных блюд: от нежных десертов до пышных оладий.
В качестве основного ингредиента, кроме бедер, подойдут любые части курицы.
Маринад на основе кисломолочного продукта дополнительно смягчает мясо, горчица и чеснок придают пикантности, а лук — аромат.
Ингредиенты
Куриное бедро — 700 г
Лук — 1 шт.
Чеснок — 3 зуб.
Ряженка — 200 мл
Дижонская горчица — 1 ч. л.
Паприка — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Подсолнечное масло — 1 ст. л.
КБЖУ на 100г : 127,4 / 18,8 / 4,3 / 2,2
Приготовление
Куриные бедра обсушите бумажным полотенцем, разложите на разделочной доске и слегка отбейте скалкой. Подготовленный продукт выложите в смазанную маслом жаропрочную форму. Добавьте нарезанный полукольцами лук и измельченный чеснок.Как легко приготовить сочнейшую сливочную курицу в духовке: в чём маринуешь, в том и запекай!
К ряженке добавьте горчицу, соль, паприку. Перемешайте. Полученным маринадом залейте курицу и овощи в форме. Оставьте минимум на час.Как легко приготовить сочнейшую сливочную курицу в духовке: в чём маринуешь, в том и запекай!
Отправьте курицу в духовку, разогретую до 200 градусов, на 50–60 минут.Как легко приготовить сочнейшую сливочную курицу в духовке: в чём маринуешь, в том и запекай!
Горячие куриные голени в соусе подавайте с любым гарниром: картофелем, кашей, тушеными или свежими овощами.
Приятного аппетита!