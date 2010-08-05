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БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ ДЛЯ ФАРШИРОВАНИЯ НА ЗИМУ

Пятница, 01 Сентября 2023 г. 05:03 + в цитатник
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Рецепт (на 1 банку объемом 3 литра):
 
Болгарский перец – 9 - 10 штук
Аспирин – 2 таблетки
Кипяток
 
Болгарские перцы нужно вымыть и очистить от семян и плодоножек.
Сразу ставим воду кипятиться, чтобы заливать перцы.
Болгарские перцы очистили. Теперь укладываем их в банки,
заливаем крутым кипятком, накрываем крышками и оставляем прогреваться примерно 15-20 минут, пока банка не станет теплой.
Сразу ставим новую воду кипятиться.
Спустя указанное время, сливаем воду с банки. Эта вода нам больше не понадобится.
Тем временем вторая вода закипела.
В банку с перцами добавляем 2 таблетки аспирина. Предварительно их раскрошим.
Всё заливаем новой кипящей водой до верха банки, накрываем крышкой и закатываем.
Готовые баночки переворачиваем и оставляем до полного остывания. Полотенцем их укутывать не нужно.

Рубрики:  АППЕТИТНО-ЗАГОТОВКИ


Процитировано 6 раз
Понравилось: 11 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 01 Сентября 2023 г. 07:25 (ссылка)
Благодарю! С началом осени! Приятных осенних дней!
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