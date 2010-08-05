Рецепт (на 1 банку объемом 3 литра):

Болгарский перец – 9 - 10 штук

Аспирин – 2 таблетки

Кипяток

Болгарские перцы нужно вымыть и очистить от семян и плодоножек.

Сразу ставим воду кипятиться, чтобы заливать перцы.

Болгарские перцы очистили. Теперь укладываем их в банки,

заливаем крутым кипятком, накрываем крышками и оставляем прогреваться примерно 15-20 минут, пока банка не станет теплой.

Сразу ставим новую воду кипятиться.

Спустя указанное время, сливаем воду с банки. Эта вода нам больше не понадобится.

Тем временем вторая вода закипела.

В банку с перцами добавляем 2 таблетки аспирина. Предварительно их раскрошим.

Всё заливаем новой кипящей водой до верха банки, накрываем крышкой и закатываем.