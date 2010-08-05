Пятница, 01 Сентября 2023 г. 05:03
+ в цитатник
|
БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ ДЛЯ ФАРШИРОВАНИЯ НА ЗИМУ
|
Рецепт (на 1 банку объемом 3 литра):
Болгарский перец – 9 - 10 штук
Аспирин – 2 таблетки
Кипяток
Болгарские перцы нужно вымыть и очистить от семян и плодоножек.
Сразу ставим воду кипятиться, чтобы заливать перцы.
Болгарские перцы очистили. Теперь укладываем их в банки,
заливаем крутым кипятком, накрываем крышками и оставляем прогреваться примерно 15-20 минут, пока банка не станет теплой.
Сразу ставим новую воду кипятиться.
Спустя указанное время, сливаем воду с банки. Эта вода нам больше не понадобится.
Тем временем вторая вода закипела.
В банку с перцами добавляем 2 таблетки аспирина. Предварительно их раскрошим.
Всё заливаем новой кипящей водой до верха банки, накрываем крышкой и закатываем.
Готовые баночки переворачиваем и оставляем до полного остывания. Полотенцем их укутывать не нужно.
Процитировано 6 раз
Понравилось: 11 пользователям
-
11
Запись понравилась
-
6
Процитировали
-
0
Сохранили
-