Пятница, 18 Августа 2023 г. 05:07
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КУРИНОЕ ФИЛЕ В КЛЯРЕ НА МОЛОКЕ
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Ингредиенты:
пшеничная мука высшего сорта - 1 ст.;
куриное филе - 500 г;
молоко любой жирности - 2/3 ст.;
растительное масло - 1 ст. л. + для обжаривания;
куриные яйца - 4 шт.;
соль и смесь специй для птицы - по вкусу.
Приготовление:
1.Подготовленное филе (вымытое и обсушенное) порезать произвольными порционными кусочками. Например, небольшими прямоугольниками.
2.Если хозяйка не уверена в свежести мяса, можно его слегка отбить. Затем - натереть солью и выбранными специями.
3.Для приготовления кляра просеять в небольшую миску пшеничную муку. Развести ее теплым молоком. Очень тщательно перемешать компоненты, чтобы не осталось даже самых мелких комочков.
4.Только после этого добавить в массу растительное масло (лучше всего - подсолнечное), соль. Последним влить содержимое слегка взбитых куриных яиц. Оставить массу набухать на 15-17 минут при комнатной температуре.
5.В получившийся кляр обмакнуть каждый подготовленной кусочек птицы. Смесь должна покрыть его со всех сторон.
6.Обжарить кусочки в кляре с двух сторон до полной готовности.
Подать получившееся блюдо к столу с любимыми соусами. Например, отлично подходит к нему горчичный.
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