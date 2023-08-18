Ингредиенты:

пшеничная мука высшего сорта - 1 ст.;

куриное филе - 500 г;

молоко любой жирности - 2/3 ст.;

растительное масло - 1 ст. л. + для обжаривания;

куриные яйца - 4 шт.;

соль и смесь специй для птицы - по вкусу.

Приготовление:

1.Подготовленное филе (вымытое и обсушенное) порезать произвольными порционными кусочками. Например, небольшими прямоугольниками.

2.Если хозяйка не уверена в свежести мяса, можно его слегка отбить. Затем - натереть солью и выбранными специями.

3.Для приготовления кляра просеять в небольшую миску пшеничную муку. Развести ее теплым молоком. Очень тщательно перемешать компоненты, чтобы не осталось даже самых мелких комочков.

4.Только после этого добавить в массу растительное масло (лучше всего - подсолнечное), соль. Последним влить содержимое слегка взбитых куриных яиц. Оставить массу набухать на 15-17 минут при комнатной температуре.

5.В получившийся кляр обмакнуть каждый подготовленной кусочек птицы. Смесь должна покрыть его со всех сторон.

6.Обжарить кусочки в кляре с двух сторон до полной готовности.