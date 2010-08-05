Быстрые кексы с абрикосами — сладкий и весьма вкусный летний десерт. В абрикосовый сезон побалуйте близких ароматной домашней выпечкой. Рецепт очень быстрый. 5 минут, чтобі смешать тесто в кухонном комбайне, и 20 минут на выпечку. Это проще печенья! Кексы получаются влажными, а кисло-сладкие абрикосы становятся мягкими, сочными, как густой джем. Это лучший рецепт выпечки с абрикосами для тех, кто не любит долго стоять у плиты, но от домашних вкусностей не отказывается!

Ингредиенты для быстрых кексов с абрикосами

170 г пшеничной муки;

120 г сахарного песка;

60 г сливочного масла;

1 куриное яйцо;

30 г жирной сметаны;

½ чайной ложки разрыхлителя теста;

½ чайной ложки молотой корицы;

1 столовая ложка холодной воды;

3 крупных абрикоса;

сахарная пудра;

имбирный порошок по желанию.

Способ приготовления быстрых кексов с абрикосами

Насыпаем в чашу пшеничную муку высшего сорта. Добавляем разрыхлитель теста, он же пекарский порошок. Насыпаем молотую корицу, по желанию добавляем половину чайной ложки имбирного порошка или тёртый свежий имбирь.

Кладём размягченное при комнатной температуре сливочное масло. Для домашней выпечки сливочное масло — лучший выбор, однако если есть желание сэкономить, то его можно заменить маргарином или растительным маслом. С растительным маслом кексы с абрикосами получаются более влажными, поэтому стоит добавить в тесто чуть больше муки.

Насыпаем мелкий белый сахарный песок или сахарную пудру.

Разбиваем куриное яйцо. Если яйцо крупное, то достаточно одного, мелких лучше взять две шутки.

Кладём в чашу жирную сметану, наливаем столовую ложку холодной воды. На этом все ингредиенты теста собраны вместе.

Перемешиваем тесто несколько минут, пока оно не превратится в густую, однородную массу. Оставляем готовое тесто при комнатной температуре на 10 минут. Если готовите с сахарной пудрой, то не придётся ждать, пока растают крупинки сахара.

Так выглядит готовое тесто, оно гладкое, кремовое, без видимых кристалликов сахарного песка. Как только тесто готово, разогреваем духовой шкаф до температуры 180 градусов по Цельсию.

Для выпечки советую форму с ячейками в комплекте с бумажными капсулами для маффинов. При такой комбинации ваши кексы, во-первых, никогда не пригорят, во-вторых, посуду не придётся смазывать маслом и отмывать. В каждую формочку наливаем примерно по 60-70 г теста, заполняем формочки на 2/3.

Спелые крупные абрикосы разрезаем пополам, достаём косточки.

В каждый кекс кладём половинку абрикоса срезом вниз.

На абрикосы кладём маленькие кусочки сливочного масла, посыпаем сахаром.

Отправляем форму в разогретый духовой шкаф на 20-25 минут. Точное время выпечки зависит от характеристик плиты и размера кексов, оно может немного отличаться от указанного.

Быстрые кексы с абрикосами посыпаем сахарной пудрой и подаём к чаю или кофе.