Помидоры Тако — прекрасная закуска на праздничный стол. Горячий, ароматный и слегка острый фарш отлично сочетается со свежими и сочными помидорами, хрустящим салатом и сыром.
Ингредиенты:
400 гр Говяжий фарш
1 ст.л. Оливковое масло
1 шт Репчатый лук
2 ст.л. Приправа Тако
4 шт Помидор крупный
100 гр Сыр Чеддер
2-3 шт Салат листья
4 ч.л. Сметана
по вкусу Соль
Инструкции:
Мелко нарезать репчатый лук. Листья салата нарезать тонкими полосками, сыр натереть на крупной терке.
В большой сковороде разогреть оливковое масло. Добавить нарезанный репчатый лук, слегка посолить и обжарить до мягкости примерно 5 минут.
Выложить в сковородку к луку говяжий фарш и приправу тако. При необходимости добавить соль по вкусу. Обжарить фарш, постоянно перемешивая его с луком и приправами. Крупные куски фарша разбиват лопаткой на мелкие. Фарш должен поджариться, но не стать совсем сухим. Убрать лишний жир, если он есть.
Помидоры вымыть и сделать 6-8 надрезов со стороны, обратной стороне крепления плодоножки. Полностью помидор не прорезать. Аккуратно отогнуть дольки помидора.
Вложить в помидоры фарш. Посыпать сверху натертым сыром и полосками салата. Выложить сверху 1 чайную ложку сметаны.
Получившуюся закуску - помидоры тако с фаршем - выложить на блюдо и подать на стол.
ПРИПРАВА ТАКО
Приправа Тако постоянно используется в мексиканской и tex-mex кухнях. Без тако, как приправы, так и целого ряда различных блюд с общим названием тако, невозможно представить мексиканскую кухню. Иногда эта приправа — единственное, что добавляется при приготовлении какого-либо блюда.
Ингредиенты:
2 ч.л. Перец чили острый молотый
1½ ч.л. Паприка
1 ч.л. луковый порошок
½ ч.л. Морская соль
½ ч.л. Чесночный порошок
½ ч Зира (кумин) молотая
½ ч Орегано (душица) молотая
½ ч.л. Молотый черный перец
1 щепотка Кайенский перец или по вкусу
1 щепотка Хлопья чили или по вкусу
Инструкции:
Очень тщательно смешать все ингредиенты. Можно даже перетереть в ступке.
Хранить в плотно закрытой стеклянной банке в темном и сухом месте.