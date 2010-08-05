Помидоры Тако — прекрасная закуска на праздничный стол. Горячий, ароматный и слегка острый фарш отлично сочетается со свежими и сочными помидорами, хрустящим салатом и сыром.

Ингр едиенты :

400 гр Говяжий фарш

1 ст.л. Оливковое масло

1 шт Репчатый лук

2 ст.л. Приправа Тако

4 шт Помидор крупный

100 гр Сыр Чеддер

2-3 шт Салат листья

4 ч.л. Сметана

по вкусу Соль

Инструкции:

Мелко нарезать репчатый лук. Листья салата нарезать тонкими полосками, сыр натереть на крупной терке.

В большой сковороде разогреть оливковое масло. Добавить нарезанный репчатый лук, слегка посолить и обжарить до мягкости примерно 5 минут.

Выложить в сковородку к луку говяжий фарш и приправу тако. При необходимости добавить соль по вкусу. Обжарить фарш, постоянно перемешивая его с луком и приправами. Крупные куски фарша разбиват лопаткой на мелкие. Фарш должен поджариться, но не стать совсем сухим. Убрать лишний жир, если он есть.

Помидоры вымыть и сделать 6-8 надрезов со стороны, обратной стороне крепления плодоножки. Полностью помидор не прорезать. Аккуратно отогнуть дольки помидора.

Вложить в помидоры фарш. Посыпать сверху натертым сыром и полосками салата. Выложить сверху 1 чайную ложку сметаны.

Получившуюся закуску - помидоры тако с фаршем - выложить на блюдо и подать на стол.

ПРИПРАВА ТАКО