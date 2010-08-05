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ПОМИДОРЫ ТАКО + РЕЦЕПТ ПРИПРАВЫ

Воскресенье, 23 Апреля 2023 г. 05:46 + в цитатник

Помидоры Тако — прекрасная закуска на праздничный стол. Горячий, ароматный и слегка острый  фарш отлично сочетается со свежими и сочными помидорами, хрустящим салатом и сыром.

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Ингредиенты:
400 гр Говяжий фарш
1 ст.л. Оливковое масло
1 шт Репчатый лук
2 ст.л. Приправа Тако
4 шт Помидор крупный
100 гр Сыр Чеддер
2-3 шт Салат листья
4 ч.л. Сметана
по вкусу Соль
 
Инструкции:
Мелко нарезать репчатый лук. Листья салата нарезать тонкими полосками, сыр натереть на крупной терке.
В большой сковороде разогреть оливковое масло. Добавить нарезанный репчатый лук, слегка посолить и обжарить до мягкости примерно 5 минут.
Выложить в сковородку к луку говяжий фарш и приправу тако. При необходимости добавить соль по вкусу. Обжарить фарш, постоянно перемешивая его с луком и приправами. Крупные куски фарша разбиват лопаткой на мелкие. Фарш должен поджариться, но не стать совсем сухим. Убрать лишний жир, если он есть.
Помидоры вымыть и сделать 6-8 надрезов со стороны, обратной стороне крепления плодоножки. Полностью помидор не прорезать. Аккуратно отогнуть дольки помидора.
Вложить в помидоры фарш. Посыпать сверху натертым сыром и полосками салата. Выложить сверху 1 чайную ложку сметаны.
Получившуюся закуску - помидоры тако с фаршем - выложить на блюдо и подать на стол.
 
ПРИПРАВА ТАКО

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Приправа Тако постоянно используется в мексиканской и tex-mex кухнях.  Без тако, как приправы, так и целого ряда различных блюд с общим названием тако, невозможно представить мексиканскую кухню. Иногда эта приправа — единственное, что добавляется при приготовлении какого-либо блюда.
 
Ингредиенты:
2 ч.л. Перец чили острый молотый
1½ ч.л. Паприка
1 ч.л. луковый порошок
½ ч.л. Морская соль
½ ч.л. Чесночный порошок
½ ч Зира (кумин) молотая
½ ч Орегано (душица) молотая
½ ч.л. Молотый черный перец
1 щепотка Кайенский перец или по вкусу
1 щепотка Хлопья чили или по вкусу
 
Инструкции:
Очень тщательно смешать все ингредиенты. Можно даже перетереть в ступке.
Хранить в плотно закрытой стеклянной банке в темном и сухом месте.

Рубрики:  АППЕТИТНО-ЗАКУСКИ
АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ
АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
АППЕТИТНО-СПЕЦИИ
АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ ФАРША


Процитировано 7 раз
Понравилось: 20 пользователям
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Жанна_Лях   обратиться по имени Воскресенье, 23 Апреля 2023 г. 05:52 (ссылка)
Всем спасибо за комментарии. Хорошего настроения!
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 23 Апреля 2023 г. 06:01 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 23 Апреля 2023 г. 07:09 (ссылка)
Спасибо, Солнышко! Тепла, уюта и радости в твоем доме, дорогая!
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Кахетинка   обратиться по имени Воскресенье, 23 Апреля 2023 г. 07:13 (ссылка)
Вкусно!
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таила   обратиться по имени Воскресенье, 23 Апреля 2023 г. 08:59 (ссылка)
Спасибо, Жанна! Необычный рецепт! Всего самого доброго!!
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