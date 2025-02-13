

Делайте это раз в неделю — и ваше лицо будет выглядеть на 10 лет моложе







Рис — удивительный источник линолевой кислоты и сквалена — мощного акнтиоксиданта, который стимулирует выработку коллагена. Последний замедляет образование на коже морщин и защищает ее от негативного воздействия солнца.



А еще в рисе полно витамина Е и гамма-орзинола, известного своей способностью защищать сердце и снижать уровень холестерина в крови.



К сожалению, если не считать японцев, большинство людей не знают об этих фактах. Рис действительно способен на чудеса, когда дело доходит до вопросов омоложения.



Мы предлагаем вам сделать эту супер-простую маску для лица, которая улучшит его цвет и сгладит морщины.



Вам понадобится:



3 столовые ложки риса;



1 столовая ложка молока;



1 столовая ложка меда;



Как готовить:



Отварите и процедите рис. Воду, которая с него стечет, сохраните. Добавьте в кашу столовую ложку теплого молока и теплую ложку меда.



Нанесите маску из этого раствора на чистую и сухую кожу. Оставьте ее на лице, пока она полностью не высохнет. А потом смойте ее водой, в которой вы готовили рис.



Рисовая вода обладает сильными антиоксидантными свойствами. Она увлажняет кожу и стимулирует кровообращение. Эта вода также помогает в удалении пигментных пятен и снимает воспалительные процессы на коже. Использовать ее можно и перед тем, как вы собираетесь загорать: она увлажнит кожу и защитит ее от образования новых морщин.



Для получения оптимальных результатов рекомендуется накладывать рисовую маску по крайней мере один раз в неделю. Повторите эту процедуру несколько раз — и станете выглядеть на 10 лет моложе.



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