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РИСОВОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ (здоровье)

Четверг, 13 Февраля 2025 г. 08:58 + в цитатник


Делайте это раз в неделю — и ваше лицо будет выглядеть на 10 лет моложе



Ваше лицо будет выглядеть на 10 лет моложе



Рис — удивительный источник линолевой кислоты и сквалена — мощного акнтиоксиданта, который стимулирует выработку коллагена. Последний замедляет образование на коже морщин и защищает ее от негативного воздействия солнца.

А еще в рисе полно витамина Е и гамма-орзинола, известного своей способностью защищать сердце и снижать уровень холестерина в крови.

К сожалению, если не считать японцев, большинство людей не знают об этих фактах. Рис действительно способен на чудеса, когда дело доходит до вопросов омоложения.

Мы предлагаем вам сделать эту супер-простую маску для лица, которая улучшит его цвет и сгладит морщины.

Вам понадобится:

3 столовые ложки риса;

1 столовая ложка молока;

1 столовая ложка меда;

Как готовить:

Отварите и процедите рис. Воду, которая с него стечет, сохраните. Добавьте в кашу столовую ложку теплого молока и теплую ложку меда.

Нанесите маску из этого раствора на чистую и сухую кожу. Оставьте ее на лице, пока она полностью не высохнет. А потом смойте ее водой, в которой вы готовили рис.

Рисовая вода обладает сильными антиоксидантными свойствами. Она увлажняет кожу и стимулирует кровообращение. Эта вода также помогает в удалении пигментных пятен и снимает воспалительные процессы на коже. Использовать ее можно и перед тем, как вы собираетесь загорать: она увлажнит кожу и защитит ее от образования новых морщин.

Для получения оптимальных результатов рекомендуется накладывать рисовую маску по крайней мере один раз в неделю. Повторите эту процедуру несколько раз — и станете выглядеть на 10 лет моложе.



Рекомендовали рисовую воду здесь!



spruce_up

Рубрики:  здоровье
Метки:  

Процитировано 1 раз
Понравилось: 19 пользователям
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Кахетинка   обратиться по имени Четверг, 13 Февраля 2025 г. 09:25 (ссылка)
Славочка! Ты у нас бьюти-мастер?!
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Четверг, 13 Февраля 2025 г. 10:49ссылка
Славка_Ядин
Ага. Вы только за это меня не бьюти!!!
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Четверг, 13 Февраля 2025 г. 11:52ссылка
Кахетинка
Не боись! Может, наоборот, на ручках будем носить!!!
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tatyana_serebryakova   обратиться по имени Четверг, 13 Февраля 2025 г. 14:38 (ссылка)
Славка_Ядин, Спасибо, Слава!
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ТВБ   обратиться по имени Пятница, 14 Февраля 2025 г. 06:37 (ссылка)
Спасибо тебе, Слава, за рецепт!
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