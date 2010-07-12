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Овсяный кисель полностью восстановит здоровье организма.

Среда, 29 Января 2025 г. 18:22 + в цитатник


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Овсяный кисель полностью восстановит здоровье организма.
Овёс восстанавливает силы, даёт энергию, помогает от депрессии. Овсяный кисель полезен для желудка, печени и почек. Он растворяет камни в желчном и мочевом пузыре, снижает холестерин в крови.
Для приготовления нужно взять — 1 стакан овсяной крупы — 5 стаканов воды Поставить на огонь и кипятить на слабом огне до состояния жидкого киселя. Затем добавить молоко до первоначального объёма и прокипятить. Когда немного остынет, добавить 4 ст. л. мёда или по своему вкусу. Ешьте в течение дня, сколько хотите. Овсяный кисель – лечебное средство, он укрепляет и восстанавливает здоровье.Источник: https://www.kaleidoscope17.ru/ovsyanyy-kisel-polnostyu-vosstanovi/© Калейдоскоп Чудес
Рубрики:  здоровье


Процитировано 8 раз
Понравилось: 9 пользователям
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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Четверг, 30 Января 2025 г. 09:49 (ссылка)
Благодарю, следую Вашему совету!
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Аноним   обратиться по имени Четверг, 30 Января 2025 г. 15:46 (ссылка)
Огромная благодарность!!
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