1.Овсяный кисель полностью восстановит здоровье организма.Овёс восстанавливает силы, даёт энергию, помогает от депрессии. Овсяный кисель полезен для желудка, печени и почек. Он растворяет камни в желчном и мочевом пузыре, снижает холестерин в крови.Для приготовления нужно взять — 1 стакан овсяной крупы — 5 стаканов воды Поставить на огонь и кипятить на слабом огне до состояния жидкого киселя. Затем добавить молоко до первоначального объёма и прокипятить. Когда немного остынет, добавить 4 ст. л. мёда или по своему вкусу. Ешьте в течение дня, сколько хотите. Овсяный кисель – лечебное средство, он укрепляет и восстанавливает здоровье.Источник: https://www.kaleidoscope17.ru/ovsyanyy-kisel-polnostyu-vosstanovi/© Калейдоскоп Чудес