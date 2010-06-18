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Итальянская разновидность насыпного пирога. Готовится достаточно просто, а получается ароматно и очень вкусно (как в тёплом, так и в холодном виде).
Ингредиенты для «Творожная сбричолата с шоколадом»:
Тесто
Мука пшеничная / Мука — 300 г
Сахар — 130 г
Масло сливочное (комнатной температуры) — 120 г
Яйцо куриное (если крупное, то хватит одного) — 2 шт
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Начинка
Рикотта — 400 г
Сахар — 50 г
Шоколад молочный / Шоколад (можно взять шоколадные капли) — 50 г
Рецепт «Творожная сбричолата с шоколадом»:
Продукты, необходимые для приготовления теста.
Ингредиенты для начинки. Рикотта должна быть комнатной температуры.
Соединить всё для теста и хорошо, растирая пальцами перемешать.
В рикотту всыпать сахар и добавить нарезанный маленькими кусочками шоколад, хорошо перемешать.
Форму (у меня 20 см) застелить пергаментом, выложить нижний слой теста, распределить всю начинку.
Сверху засыпать оставшимся тестом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут до готовности. В моей духовке сбричолата запекалась час.
Перед подачей посыпать тёртым шоколадом. За рецепт спасибо Оксане (vkusno_ob_italii).
"Сбричолата — это вкусный сладкий пирог итальянской кухни. Бричола (на ит. Briciola) переводится как крошка, а сбричоларе (sbriciolare) — как крошить. Поэтому «сбричолата» переводится как раскрошенный пирог или пирог-крошка." Начинки у пирога могут быть разные. Я выбрала с рикоттой, она получается очень нежная. Дети тоже оценили - от пирога не осталось ничего кроме крошек.й