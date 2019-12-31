Среда, 01 Января 2020 г. 14:20 ( Среда, 01 Января 2020 г. 14:20 ( ссылка

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю

Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться,

Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.



Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всём везло!