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милена70
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КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ СМОРОДИНЫ

Вторник, 31 Декабря 2019 г. 07:30 + в цитатник


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Серия сообщений "деревья, кустарники":
Часть 1 - Выращиваем киви дома
Часть 2 - ВСЕ для садовода
...
Часть 5 - Черенкование смородины
Часть 6 - Как обрезать старые деревья чтобы снизить их в высоту и по диаметру
Часть 7 - КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ СМОРОДИНЫ
Часть 8 - КАК ПРАВИЛЬНО ПРИВИТЬ НА ОДНУ ЯБЛОНЮ НЕСКОЛЬКО СОРТОВ

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Процитировано 40 раз
Понравилось: 16 пользователям
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Курмыш   обратиться по имени Среда, 01 Января 2020 г. 05:07 (ссылка)
Спасибо! С Новым Годом Вас!
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Maziy   обратиться по имени Среда, 01 Января 2020 г. 06:40 (ссылка)
Да, пора подумать, как повысить урожай.
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Милюр   обратиться по имени Среда, 01 Января 2020 г. 09:06 (ссылка)
Спасибо большое!!!
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olyschka57   обратиться по имени Среда, 01 Января 2020 г. 10:04 (ссылка)
Спасибо, дельные советы, приму к сведению!
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snml   обратиться по имени Среда, 01 Января 2020 г. 14:14 (ссылка)
сделаем!
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Среда, 01 Января 2020 г. 14:20 (ссылка)
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всём везло!
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Лариса_Липатова   обратиться по имени Среда, 01 Января 2020 г. 18:39 (ссылка)
Большое спасибо!
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