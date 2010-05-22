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Кофейная маска стирающая морщины.

Пятница, 10 Января 2025 г. 06:57 + в цитатник
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Состав омолаживающей маски для лица

1 столовая ложка перемолотого в кофемолке зеленого чая
1/2 столовой ложки какао-порошка
1 чайная ложка жидкого меда
кипяченая горячая вода (80°С)

Смешайте зеленый чай (можно также выпотрошить чай из пакетика, где он, как правило, уже перемолот) с порошком какао и залейте горячей водой до образования густой несколько суховатой кашицы.

Дайте получившейся массе остыть до приятной для кожи лица температуры и добавьте к маске мед, если маска получилась слишком густой, разбавьте ее водой или растительным маслом.

Также в маску можно добавить несколько капель вашего любимого эфирного масла, лимонный сок, натуральный йогурт, сливки, сметану, оливковое или миндальное масло, масляной раствор витамина Е и другие компоненты, которые нравятся вашей коже и хорошо сочетаются с шоколадом и зеленым чаем.

Все тщательно перемешайте до сравнительно однородного состояния и наложите готовую маску на чистую слегка влажную кожу.

Через 20 минут маску смойте прохладной водой и нанесите на лицо легкий увлажняющий крем.

Курс омолаживающих масок
Делайте такую маску через 3-4 дня в течение 6-8 недель (состав можно менять), затем, для поддержания эффекта, 1-2 раза в неделю или замените ее другой маской с антивозрастным эффектом.
Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ/маски


Процитировано 3 раз
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