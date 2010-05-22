Состав омолаживающей маски для лица1 столовая ложка перемолотого в кофемолке зеленого чая1/2 столовой ложки какао-порошка1 чайная ложка жидкого медакипяченая горячая вода (80°С)Смешайте зеленый чай (можно также выпотрошить чай из пакетика, где он, как правило, уже перемолот) с порошком какао и залейте горячей водой до образования густой несколько суховатой кашицы.Дайте получившейся массе остыть до приятной для кожи лица температуры и добавьте к маске мед, если маска получилась слишком густой, разбавьте ее водой или растительным маслом.Также в маску можно добавить несколько капель вашего любимого эфирного масла, лимонный сок, натуральный йогурт, сливки, сметану, оливковое или миндальное масло, масляной раствор витамина Е и другие компоненты, которые нравятся вашей коже и хорошо сочетаются с шоколадом и зеленым чаем.Все тщательно перемешайте до сравнительно однородного состояния и наложите готовую маску на чистую слегка влажную кожу.Через 20 минут маску смойте прохладной водой и нанесите на лицо легкий увлажняющий крем.Курс омолаживающих масокДелайте такую маску через 3-4 дня в течение 6-8 недель (состав можно менять), затем, для поддержания эффекта, 1-2 раза в неделю или замените ее другой маской с антивозрастным эффектом.