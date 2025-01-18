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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Как сделать грубые пятки бархатными за 4 дня

Суббота, 18 Января 2025 г. 04:25 + в цитатник

Проблемка грубых пяток существует у многих женщин. И избавиться от нее не так уж просто. Хочу поделиться своим рецептом и советами. И могу гарантировать, что от грубой коже на пятках вы избавитесь за 1-4 дня в зависимости от запущенности проблемы.

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Понадобится нам всего-то :
 
1. Крем для ног и ступней , любой, но лучше жирный, с камфарой
 
2. Терочка для шлифовки ( не пемза! не терка с зубчиками! а терка, как на фото).
 
3. 10 минут свободного времени в первый день и по 5 минут в остальные дни).

 

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Сначала предостережения:


181292396 (16x14, 1Kb)Никогда не срезайте огрубевшую на пятках с помощью бритвы. Она нарастет очень быстро и станет еще грубее.
181292396 (16x14, 1Kb)Использование крема для пяток без удаления ороговевшей кожи- бессмысленная трата крема и времени.
181292396 (16x14, 1Kb)Вопреки всем советам – не удаляйте огрубевшую кожу после ванны. Иначе вместе с огрубевшими участками будете удалять и распаренную нормальную кожу. От этого она будет нарастать все быстрее. Удалять ороговевшие частицы нужно ДО водных процедур.

Все это взяла не с потолка, не со страниц чужих сайтов. Делюсь своим опытом.



Теперь собственно процедура.



За один день в божеский вид вы пяточки не приведете. Но даже если они у вас в плачевном состоянии – их вид дней через 5 вас приятно удивит.



День первый.


ПЕРЕД душем или ванной смажьте пятки кремом, чуть-чуть походите. Потом слегка намочите терочку водой и стряхните лишнюю воду. Она должна быть чуть влажной. Этой влажной теркой начинайте обрабатывать СУХИЕ пятки. Пятки ни в коем случае не мочите, иначе эффекта не будет .

Через несколько секунд – обычно от 10 до 20 – старая кожа начнет скатываться катышками и отпадать. Если процесс прекратился- снова слегка смочите терочку и продолжайте процедуру. Старую ороговевшую кожу вы увидите собственными глазами на полотенчике, или на дне ванной, если вы делаете это стоя в ванной.

Повторите весь процесс 2-3 раза. И на сегодня хватит.

Пятки уже стали гораздо лучше выглядеть, не правда ли? Теперь примите душ, смажьте их кремом и оставьте в покое. А если они были лишь слегка огрубевшими - все, что нужно для них , вы уже сделали и с ними уже должно быть все в порядке.



День второй и все последующие.

 


Если пятки еще не в порядке – точно также, СУХИЕ пятки обработайте СЛЕГКА влажной терочкой перед душем или ванной , пока старая кожа не скатается. После душа смажьте кремом. Но сегодня достаточно лишь одного раза. Если пятки еще не идеальны- повторите на следующий день.


Смотрите сами, сколько вам нужно процедур, но обычно к 4-5 дню ваши пятки уже выглядят как у младенца даже по утрам, а не только после душа - мягкие, гладкие, до них приятно дотронуться пальчиками и погладить. 

Так что о пыточных процедурах с приложением лука, надеванием полиэтиленовых пакетов на ноги и т.п. можете забыть раз и навсегда.

Запомните: ВСЕ ПРОСТО! 5 минут в день, крем, терочка – и больше никаких хлопот. В дальнейшем просто следите за состоянием пяток и по мере необходимости повторяйте легкую шлифовку. И, конечно, не забывайте смазывать кремом по утрам и после душа.


trickss.ru

Рубрики:  я буду лучше!..
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Процитировано 9 раз
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Елесик   обратиться по имени Суббота, 18 Января 2025 г. 09:08 (ссылка)
Спасибо. Делаю так, как написано, главное не
лениться!
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Суббота, 18 Января 2025 г. 13:52ссылка
галина5819
самый лучший способ: щадящий, не проблемный, без всяких новшеств. Гладеньких и здоровых пяточек.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 18 Января 2025 г. 11:52 (ссылка)
Замечательно! Благодарю! Пусть у тебя солнышки сияют в глазах!
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Суббота, 18 Января 2025 г. 13:54ссылка
галина5819
Пусть в этот день ваше сердце наполнится светом, добром, теплом и любовью!
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