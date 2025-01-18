Проблемка грубых пяток существует у многих женщин. И избавиться от нее не так уж просто. Хочу поделиться своим рецептом и советами. И могу гарантировать, что от грубой коже на пятках вы избавитесь за 1-4 дня в зависимости от запущенности проблемы.







Понадобится нам всего-то :

1. Крем для ног и ступней , любой, но лучше жирный, с камфарой

2. Терочка для шлифовки ( не пемза! не терка с зубчиками! а терка, как на фото).

3. 10 минут свободного времени в первый день и по 5 минут в остальные дни).



Сначала предостережения:



Никогда не срезайте огрубевшую на пятках с помощью бритвы. Она нарастет очень быстро и станет еще грубее.

Использование крема для пяток без удаления ороговевшей кожи- бессмысленная трата крема и времени.

Вопреки всем советам – не удаляйте огрубевшую кожу после ванны. Иначе вместе с огрубевшими участками будете удалять и распаренную нормальную кожу. От этого она будет нарастать все быстрее. Удалять ороговевшие частицы нужно ДО водных процедур.



Все это взяла не с потолка, не со страниц чужих сайтов. Делюсь своим опытом.





Теперь собственно процедура.





За один день в божеский вид вы пяточки не приведете. Но даже если они у вас в плачевном состоянии – их вид дней через 5 вас приятно удивит.





День первый.



ПЕРЕД душем или ванной смажьте пятки кремом, чуть-чуть походите. Потом слегка намочите терочку водой и стряхните лишнюю воду. Она должна быть чуть влажной. Этой влажной теркой начинайте обрабатывать СУХИЕ пятки. Пятки ни в коем случае не мочите, иначе эффекта не будет .

Через несколько секунд – обычно от 10 до 20 – старая кожа начнет скатываться катышками и отпадать. Если процесс прекратился- снова слегка смочите терочку и продолжайте процедуру. Старую ороговевшую кожу вы увидите собственными глазами на полотенчике, или на дне ванной, если вы делаете это стоя в ванной.

Повторите весь процесс 2-3 раза. И на сегодня хватит.

Пятки уже стали гораздо лучше выглядеть, не правда ли? Теперь примите душ, смажьте их кремом и оставьте в покое. А если они были лишь слегка огрубевшими - все, что нужно для них , вы уже сделали и с ними уже должно быть все в порядке.





День второй и все последующие.



Если пятки еще не в порядке – точно также, СУХИЕ пятки обработайте СЛЕГКА влажной терочкой перед душем или ванной , пока старая кожа не скатается. После душа смажьте кремом. Но сегодня достаточно лишь одного раза. Если пятки еще не идеальны- повторите на следующий день.



Смотрите сами, сколько вам нужно процедур, но обычно к 4-5 дню ваши пятки уже выглядят как у младенца даже по утрам, а не только после душа - мягкие, гладкие, до них приятно дотронуться пальчиками и погладить.



Так что о пыточных процедурах с приложением лука, надеванием полиэтиленовых пакетов на ноги и т.п. можете забыть раз и навсегда.

Запомните: ВСЕ ПРОСТО! 5 минут в день, крем, терочка – и больше никаких хлопот. В дальнейшем просто следите за состоянием пяток и по мере необходимости повторяйте легкую шлифовку. И, конечно, не забывайте смазывать кремом по утрам и после душа.