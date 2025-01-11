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Создан: 08.05.2010
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Пицца из лапши быстрого приготовления

Суббота, 11 Января 2025 г. 04:18 + в цитатник

Очень оригинальное блюдо, необычная пицца, вместо теста используем лапшу быстрого приготовления. Когда надо приготовить что-то по-быстрому, то пригодится такой рецепт. Сытное блюдо, в самый раз для обеда или ужина.

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Лапша быстрого приготовления - 90 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Помидор - 1 шт.

Колбаса копчёная - 50 г

Сыр - 80 г

Соль - по вкусу

Масло растительное - 1 ст.л.

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Пиццу из лапши быстрого приготовления готовим из таких ингредиентов.

 

 

Лапшу залить кипятком, прикрыть тарелкой и оставить на 3-4 минуты, сильно разваренная лапша нам не нужна.

 

Можно использовать специи из пачки или просто посолить лапшу.

 

 

 

Колбасу и помидор нарезать тонкими дольками. Сыр натереть на крупной тёрке.

 

 

Слить с лапши воду.

 

 

 

Добавить яйцо.

 

 

 

Перемешать. На этом этапе я добавила немного соли.

 

 

 

Нагреть сковороду с маслом.

 

Выложить лапшу, разровнять.

 

Поджарить в течение 2-3 минут на среднем огне.

 

 

 

Разложить колбасу.

 

 

 

И помидоры, посыпать сыром.

 

 

Накрыть сковороду крышкой и подождать, пока сыр расплавится.

 

 

 

Пицца из лапши быстрого приготовления с колбасой и сыром готова.

 

 

Приятного аппетита.

 

 

Пицца из лапши быстрого приготовления, рецепт с фото

 

Пицца из лапши быстрого приготовления

Рубрики:  пиццерия на дому
Метки:  

Процитировано 21 раз
Понравилось: 26 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 11 Января 2025 г. 14:55 (ссылка)
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Суббота, 11 Января 2025 г. 15:03ссылка
галина5819
С днем «спасибо»! Пусть это слово всегда будет звучать даже казалось бы, за каждую мелочь. «Спасибо» греет душу, радует сердце и просто поднимает настроение. Сказать его совсем несложно, но столько эмоций оно выражает.
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Элла-Элизабет   обратиться по имени Суббота, 11 Января 2025 г. 15:22 (ссылка)
Добрый день.Сами готовили?
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Воскресенье, 12 Января 2025 г. 16:37ссылка
галина5819
Да, еще в конце 90-х, когда эта лапша появилась у нас. Детям очень нравилось.Я же не ем пиццу никакую.
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