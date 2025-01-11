Очень оригинальное блюдо, необычная пицца, вместо теста используем лапшу быстрого приготовления. Когда надо приготовить что-то по-быстрому, то пригодится такой рецепт. Сытное блюдо, в самый раз для обеда или ужина.







Лапша быстрого приготовления - 90 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Помидор - 1 шт.

Колбаса копчёная - 50 г

Сыр - 80 г

Соль - по вкусу

Масло растительное - 1 ст.л.

Пиццу из лапши быстрого приготовления готовим из таких ингредиентов.

Лапшу залить кипятком, прикрыть тарелкой и оставить на 3-4 минуты, сильно разваренная лапша нам не нужна.

Можно использовать специи из пачки или просто посолить лапшу.

Колбасу и помидор нарезать тонкими дольками. Сыр натереть на крупной тёрке.

Слить с лапши воду.

Добавить яйцо.

Перемешать. На этом этапе я добавила немного соли.

Нагреть сковороду с маслом.

Выложить лапшу, разровнять.

Поджарить в течение 2-3 минут на среднем огне.

Разложить колбасу.

И помидоры, посыпать сыром.

Накрыть сковороду крышкой и подождать, пока сыр расплавится.

Пицца из лапши быстрого приготовления с колбасой и сыром готова.

Приятного аппетита.