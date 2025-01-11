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Пицца из лапши быстрого приготовления
Очень оригинальное блюдо, необычная пицца, вместо теста используем лапшу быстрого приготовления. Когда надо приготовить что-то по-быстрому, то пригодится такой рецепт. Сытное блюдо, в самый раз для обеда или ужина.
Лапша быстрого приготовления - 90 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Колбаса копчёная - 50 г
Сыр - 80 г
Соль - по вкусу
Масло растительное - 1 ст.л.
Пиццу из лапши быстрого приготовления готовим из таких ингредиентов.
Лапшу залить кипятком, прикрыть тарелкой и оставить на 3-4 минуты, сильно разваренная лапша нам не нужна.
Можно использовать специи из пачки или просто посолить лапшу.
Колбасу и помидор нарезать тонкими дольками. Сыр натереть на крупной тёрке.
Слить с лапши воду.
Добавить яйцо.
Перемешать. На этом этапе я добавила немного соли.
Нагреть сковороду с маслом.
Выложить лапшу, разровнять.
Поджарить в течение 2-3 минут на среднем огне.
Разложить колбасу.
И помидоры, посыпать сыром.
Накрыть сковороду крышкой и подождать, пока сыр расплавится.
Пицца из лапши быстрого приготовления с колбасой и сыром готова.
Приятного аппетита.
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