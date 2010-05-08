Домашние бархатцы способны превратить даже самую непривлекательную на первый взгляд клумбу в произведение искусства. Эти волшебные цветы радуют взор на протяжении очень длительного времени. Они начинают цвести в июне, а заканчивают с первыми заморозками.

О волшебстве я вспомнила не просто так, ведь бархатцами можно не только любоваться.

Их активно используют в народной медицине. С их помощью излечивают различные недуги и укрепляют организм. Сегодня я расскажу об этом подробнее!

ДОМАШНИЕ БАРХАТЦЫ

Кто бы мог подумать, что бархатцы пришли к нам из далекой Мексики. В наших широтах растение начало появляться после открытия Америки. В далеком XVIII столетии у нас чернобривцы называли африканскими цветами.

Это удивительное растение сочетает в себе массу полезных для здоровья свойств. Бархатцы используют не только в народной медицине, но также в косметологии и кулинарии. А опытные огородники сажают эти цветы на грядках, чтобы защитить урожай от вредителей.





Интересно то, что современная наука не отрицает, что бархатцы обладают целительными свойствами. Ученые выяснили, что цветок способен облегчить боль, ускорить обмен веществ и укрепить иммунитет.

Из бархатцев можно делать настои и фиточаи. К примеру, если у вас есть проблемы со зрением, вы можету приготовить отличный укрепляющий напиток из цветков.

Для этого нужно заварить в 500 мл кипятка 1 чайную ложку зеленого чая и 2 цветка бархатцев. Также добавить туда 3 цветка календулы, 2 листика крапивы, 1 молодой листик топинамбура и 2 веточки мяты.

Настаивайте чай в течение 30 минут. Напиток можно принимать на протяжении всего дня, разбавляя его водой. Кроме того, эта жидкость подходит для того, чтобы промывать ею глаза.

Способы применения бархатцев

Если вы хотите улучшить свое зрение, бархатцы можно просто есть. Достаточно 3 небольших цветков в день. Профилактический курс длится 1 месяц. Растение отлично влияет на зрение, поскольку в нём содержится каротиноид лютеин. Это вещество также есть в оранжевых овощах, шпинате, сельдерее, бобовых и других продуктах.

Если вы хочешь расслабиться и снять напряжение, попробуйте принять ванну с отваром бархатцев. Это растение обладает успокаивающими свойствами. Отличное средство при стрессовых ситуациях и тревожности.





Чернобривцы подходят для ингаляций. Чудесное средство поможет облегчить дыхание. Для этого заварите в чайничке буквально 5 цветков. Укутайте заварник в полотенце и дайте настояться 5 минут. Затем перелейте жидкость в глубокую миску и подышите цветочными парами под полотенцем. Будет достаточно 5–7 минут, чтобы почувствовать облегчение.

Бархатцы не только используют в сыром виде, но также засушивают. Сушеные цветки можно добавлять в чай и пить его для профилактики различных недугов. В грузинской кухне, к примеру, высушенные соцветия чернобривцев перемалывают в порошок. Полученную смесь называют имеретинским шафраном.







Эта пряность — незаменимый продукт на кухне любой грузинки. Он входит в состав хмели-сунели. Кроме того, его в обязательном порядке добавляют в такие блюда, как сациви и харчо.

Чтобы убрать неприятный запах из шкафа с одеждой или если в нём завелась моль, поможет букет из засушенных бархатцев. Просто положите его в гардероб.





Если вы планируешь отдыхать на природе и боитесь комаров, киньте в костер пару соцветий чернобривцев. Они сгорят и выделят особый аромат, который отпугнет ненавистных насекомых.

Совет

Замечали, что в домашних яйцах бывает очень насыщенный по цвету желток? Чтобы добиться подобного, хозяйки добавляют бархатцы в корм для кур. А несколько свежих лепестков бархатцев значительно улучшат цвет и аромат красного борща. Попробуйте!



