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Курица "Моментальная": сочно, ароматно, вкусно, стремительно быстро!
Куриное филе, приготовленное по этому рецепту, получается сочным, мягким и нежным, а готовится так быстро и просто. Такую курочку можно приготовить заранее, завернуть в фольгу и хранить в холодильнике. Можно подавать как на праздничный стол, так и к повседневной трапезе. Также приятно сделать с курочкой бутерброд на завтрак. Использование соевого соуса исключает добавление соли и разных приправ. Курочка получается красивой и ароматной.
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