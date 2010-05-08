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Создан: 08.05.2010
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Курица "Моментальная": сочно, ароматно, вкусно, стремительно быстро!

Вторник, 05 Ноября 2024 г. 05:21 + в цитатник


Куриное филе, приготовленное по этому рецепту, получается сочным, мягким и нежным, а готовится так быстро и просто. Такую курочку можно приготовить заранее, завернуть в фольгу и хранить в холодильнике. Можно подавать как на праздничный стол, так и к повседневной трапезе. Также приятно сделать с курочкой бутерброд на завтрак. Использование соевого соуса исключает добавление соли и разных приправ. Курочка получается красивой и ароматной.

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Филе куриное (200 г) — 1 шт
 
Соевый соус (Киккоман) — 50 мл
 
Сок лимонный — 1 ст. л.
 
Масло растительное — 1 ст. л.
 
Вода — 100 мл

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Курица Моментальная фото

Куриное филе немного отбить.

Курица Моментальная ингредиенты

Сковороду с маслом хорошо накалить.

Положить филе, жарить до румяной корочки, перевернуть и снова подрумянить.

Происходит это быстро, за пару минут. Крышкой накрывать не надо.

Курица Моментальная Филе куриное

Добавить в сковороду соевый соус, воду и лимонный сок

Курица Моментальная Соевый соус

Накрыть крышкой и томить пару минут, огонь не убавлять!

Перевернуть и оставить еще на пять минут.

Курица Моментальная Сок лимонный

Можно нарезать сразу или охладить, как угодно.

Курица Моментальная Масло растительное

Приятного аппетита!




 


Рубрики:  на радость мясоедам
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татьяна_дяглова   обратиться по имени Вторник, 05 Ноября 2024 г. 17:18 (ссылка)
Спасибо!
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