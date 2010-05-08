

Куриное филе, приготовленное по этому рецепту, получается сочным, мягким и нежным, а готовится так быстро и просто. Такую курочку можно приготовить заранее, завернуть в фольгу и хранить в холодильнике. Можно подавать как на праздничный стол, так и к повседневной трапезе. Также приятно сделать с курочкой бутерброд на завтрак. Использование соевого соуса исключает добавление соли и разных приправ. Курочка получается красивой и ароматной.















Филе куриное (200 г) — 1 шт

Соевый соус (Киккоман) — 50 мл

Сок лимонный — 1 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Вода — 100 мл

Куриное филе немного отбить.

Сковороду с маслом хорошо накалить. Положить филе, жарить до румяной корочки, перевернуть и снова подрумянить. Происходит это быстро, за пару минут. Крышкой накрывать не надо.

Добавить в сковороду соевый соус, воду и лимонный сок

Накрыть крышкой и томить пару минут, огонь не убавлять! Перевернуть и оставить еще на пять минут.

Можно нарезать сразу или охладить, как угодно.

Приятного аппетита!



