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Рыба с сыром и помидорами по-гречески: просто, быстро и вкусно

Четверг, 31 Октября 2024 г. 05:19 + в цитатник

Рыба по-гречески – это невероятно вкусное блюдо с невероятно вкусным соусом. Рыбу выбирайте на ваш вкус. Греческий соус любую рыбу сделает невероятно вкусной и полезной.

Попробуйте рыбу по–гречески, приготовленную по этому рецепту и вам, вашим гостям и родным так понравится, что вы будете готовить её каждый четверг!

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Рыба (филе) – около 1 килограмма (у нас треска)
Помидоры свежие – 4-5 штук небольших или 3 крупных
Сыр (любой твёрдый на ваш вкус) – 300-350 граммов
Чеснок – 3-4 зубчика
Майонез – около 300-350 граммов (мы предпочитаем лёгкий, нежирный)
Лимон – половинка одного лимона
Зелень (зелёный лук, укроп, петрушка) – примерно по 30 граммов, всего около 100 граммов (можно добавить ещё базилик или кинзу)
Соль поваренная – около чайной ложки
Маргарин или масло – совсем немного, чтобы смазать форму для запекания

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Рыбное филе вымыть холодной проточной водой, промокнуть бумажным полотенцем или салфетками, разрезать на порционные куски, посолить (достаточно с одной стороны, тряхните пару раз солонкой типа «грибок с дырочками» над каждым куском трески). Сбрызните рыбу соком половины лимона (лимон вымыть, вытереть, разрезать пополам поперёк и прямо рукой, сжимая пальцами, отжать над рыбой, равномерно перемещая от одного куска трески к другому).

 

 


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Помидоры вымыть, вытереть и нарезать небольшими кубиками (ориентируемся примерно на размер в 1 кубический сантиметр).


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Зелень вымыть, дать ей подсохнуть и мелко нарезать.


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Сыр натереть на крупной тёрке. Очистить зубчики чеснока.


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В большой миске смешиваем нарезанные помидоры, нарезанную зелень, чеснок (его лучше всего пропустить через специальную «давилку» для чеснока, если у вас такой ещё нет, очень мелко нарезать или натереть на мелкой тёрке). Добавляем ПОЛОВИНУ тёртого сыра. Добавляем майонез и всё хорошенько перемешиваем.


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Форму для запекания смазываем маргарином или маслом. Можно использовать и глубокий противень. Выкладываем в форму ПОЛОВИНУ смеси сыра с помидорами, зеленью и майонезом. Разравниваем равномерно по всей форме.


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На сырно-помидорную смесь выкладываем в один слой куски подсолённой сбрызнутой лимонным соком рыбы. (В это время можно, если у вас форма металлическая, а не стеклянная, уже включить разогреваться духовку.)


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По слою рыбы размазываем вторую половину нашей сырно-помидорно-майонезной смеси с зеленью и чесноком, разравниваем.


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Сверху равномерно посыпаем оставшейся частью тёртого сыра.


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Ставим форму в духовку, разогретую до 180-190 градусов (это средний уровень нагрева, если в вашей духовке нет термометра) на среднюю высоту (на противень или на решётку). Оставляем тот же средний уровень нагрева. Запекаем примерно 30-40 минут, точнее сказать сложно, духовки у всех разные. (Еще раз напоминаем: если форма стеклянная – её ставим в холодную духовку и увеличиваем время запекания минут на 10-15.)


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Когда поверхность запекаемого блюда подрумянится до желтовато-коричневатого цвета – рыба по-гречески готова. Можно раскладывать треску (или что вы там запекали) по тарелкам и подавать на стол. Аромат раздразнит аппетит моментально!


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prostoi-retsept.ru

Рубрики:  рыбный день
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Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 31 Октября 2024 г. 09:19 (ссылка)
Спасибо.
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Бабушка-ладушка   обратиться по имени Пятница, 01 Ноября 2024 г. 07:34 (ссылка)
Спасибо!
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