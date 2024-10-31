Рыба по-гречески – это невероятно вкусное блюдо с невероятно вкусным соусом. Рыбу выбирайте на ваш вкус. Греческий соус любую рыбу сделает невероятно вкусной и полезной.



Попробуйте рыбу по–гречески, приготовленную по этому рецепту и вам, вашим гостям и родным так понравится, что вы будете готовить её каждый четверг!









Рыба (филе) – около 1 килограмма (у нас треска)

Помидоры свежие – 4-5 штук небольших или 3 крупных

Сыр (любой твёрдый на ваш вкус) – 300-350 граммов

Чеснок – 3-4 зубчика

Майонез – около 300-350 граммов (мы предпочитаем лёгкий, нежирный)

Лимон – половинка одного лимона

Зелень (зелёный лук, укроп, петрушка) – примерно по 30 граммов, всего около 100 граммов (можно добавить ещё базилик или кинзу)

Соль поваренная – около чайной ложки

Маргарин или масло – совсем немного, чтобы смазать форму для запекания





Рыбное филе вымыть холодной проточной водой, промокнуть бумажным полотенцем или салфетками, разрезать на порционные куски, посолить (достаточно с одной стороны, тряхните пару раз солонкой типа «грибок с дырочками» над каждым куском трески). Сбрызните рыбу соком половины лимона (лимон вымыть, вытереть, разрезать пополам поперёк и прямо рукой, сжимая пальцами, отжать над рыбой, равномерно перемещая от одного куска трески к другому).





Помидоры вымыть, вытереть и нарезать небольшими кубиками (ориентируемся примерно на размер в 1 кубический сантиметр).







Зелень вымыть, дать ей подсохнуть и мелко нарезать.







Сыр натереть на крупной тёрке. Очистить зубчики чеснока.







В большой миске смешиваем нарезанные помидоры, нарезанную зелень, чеснок (его лучше всего пропустить через специальную «давилку» для чеснока, если у вас такой ещё нет, очень мелко нарезать или натереть на мелкой тёрке). Добавляем ПОЛОВИНУ тёртого сыра. Добавляем майонез и всё хорошенько перемешиваем.







Форму для запекания смазываем маргарином или маслом. Можно использовать и глубокий противень. Выкладываем в форму ПОЛОВИНУ смеси сыра с помидорами, зеленью и майонезом. Разравниваем равномерно по всей форме.







На сырно-помидорную смесь выкладываем в один слой куски подсолённой сбрызнутой лимонным соком рыбы. (В это время можно, если у вас форма металлическая, а не стеклянная, уже включить разогреваться духовку.)







По слою рыбы размазываем вторую половину нашей сырно-помидорно-майонезной смеси с зеленью и чесноком, разравниваем.







Сверху равномерно посыпаем оставшейся частью тёртого сыра.







Ставим форму в духовку, разогретую до 180-190 градусов (это средний уровень нагрева, если в вашей духовке нет термометра) на среднюю высоту (на противень или на решётку). Оставляем тот же средний уровень нагрева. Запекаем примерно 30-40 минут, точнее сказать сложно, духовки у всех разные. (Еще раз напоминаем: если форма стеклянная – её ставим в холодную духовку и увеличиваем время запекания минут на 10-15.)







Когда поверхность запекаемого блюда подрумянится до желтовато-коричневатого цвета – рыба по-гречески готова. Можно раскладывать треску (или что вы там запекали) по тарелкам и подавать на стол. Аромат раздразнит аппетит моментально!





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