

Ах, пирожочки. Продолжаю фантазировать и экспериментировать. Тесто одно из моих любимых. Я от него в восторге, какое же оно нежное и легкое в работе.



Эти треугольнички-пирожки относятся к той разновидности пирожков, которые "вот только что были, а уже раз! и нет их!" Остановиться невозможно! Благо что тесто лёгкое, не оседает грузом в желудке и лишними кг по бокам и всяким-разным другим местам.





Тесто делается элементарно, только здесь очень важна последовательность, в этом главная фишка!











2 желтка



1 стакан сметаны



200 г маргарина или сливочного масла (я использовала масло )



0,5 кг муки











Масло растопила на плите, остудила, в кастрюльке смешала два желтка и стакан сметаны, добавила растопленное масло, размешала, потом добавила муку и вымесила эластичное, пластичное, мягкое тесто. Оно должно полежать в холодильнике хотя бы полчаса. Через полчаса достаём тесто, раскатываем и складываем пополам, раскатываем и складываем пополам. Не ленитесь - проделайте эту процедуру несколько раз. Чем больше будете раскатывать и складывать - тем более слоёным получится тесто.







Пока тесто остывает, делаем начинку. Можно использовать любую начинку: варёные яйца с зелёным луком, например, но мне больше всего нравится мясная начинка. Обжариваем две большие луковицы, фарш, перец, приправы, чеснок, в конце зелень. Сочная, вкусная начинка получается!







Раскатываем, вырезаем большой квадрат, делим его на 4 приблизительно одинаковых квадратика.







Складываем, защипываем, можно прокатать роликом для большей убедительности.













Получаются вот такие треугольнички:















Выпекаем в духовке около 12-15 минут при 180-190*. Или в гриле, как сделала я.