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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Пирожки "Проглотайки" - обалденно вкусные, тающие во рту, слоёные пирожки!

Вторник, 29 Октября 2024 г. 05:19 + в цитатник


Ах, пирожочки. Продолжаю фантазировать и экспериментировать. Тесто одно из моих любимых. Я от него в восторге, какое же оно нежное и легкое в работе.

Эти треугольнички-пирожки относятся к той разновидности пирожков, которые "вот только что были, а уже раз! и нет их!" Остановиться невозможно! Благо что тесто лёгкое, не оседает грузом в желудке и лишними кг по бокам и всяким-разным другим местам.


Тесто делается элементарно, только здесь очень важна последовательность, в этом главная фишка!

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2 желтка

1 стакан сметаны

200 г маргарина или сливочного масла (я использовала масло )

0,5 кг муки


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Масло растопила на плите, остудила, в кастрюльке смешала два желтка и стакан сметаны, добавила растопленное масло, размешала, потом добавила муку и вымесила эластичное, пластичное, мягкое тесто. Оно должно полежать в холодильнике хотя бы полчаса. Через полчаса достаём тесто, раскатываем и складываем пополам, раскатываем и складываем пополам. Не ленитесь - проделайте эту процедуру несколько раз. Чем больше будете раскатывать и складывать - тем более слоёным получится тесто.



Пока тесто остывает, делаем начинку. Можно использовать любую начинку: варёные яйца с зелёным луком, например, но мне больше всего нравится мясная начинка. Обжариваем две большие луковицы, фарш, перец, приправы, чеснок, в конце зелень. Сочная, вкусная начинка получается!


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Раскатываем, вырезаем большой квадрат, делим его на 4 приблизительно одинаковых квадратика.

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Складываем, защипываем, можно прокатать роликом для большей убедительности.


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Получаются вот такие треугольнички:



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Выпекаем в духовке около 12-15 минут при 180-190*. Или в гриле, как сделала я.

Получаем обалденно вкусные, тающие во рту, слоёные пирожки!

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Рубрики:  удивительная выпечка
Метки:  

Процитировано 14 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Galina__K   обратиться по имени Вторник, 29 Октября 2024 г. 11:22 (ссылка)
Можно из слоенного теста. Тоже будет классно!!!!!
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Вторник, 29 Октября 2024 г. 12:55ссылка
галина5819
Конечно. Меньше заморачиваться надо.
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