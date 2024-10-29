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Пирожки "Проглотайки" - обалденно вкусные, тающие во рту, слоёные пирожки!
Ах, пирожочки. Продолжаю фантазировать и экспериментировать. Тесто одно из моих любимых. Я от него в восторге, какое же оно нежное и легкое в работе.
Эти треугольнички-пирожки относятся к той разновидности пирожков, которые "вот только что были, а уже раз! и нет их!" Остановиться невозможно! Благо что тесто лёгкое, не оседает грузом в желудке и лишними кг по бокам и всяким-разным другим местам.
Тесто делается элементарно, только здесь очень важна последовательность, в этом главная фишка!
2 желтка
1 стакан сметаны
200 г маргарина или сливочного масла (я использовала масло )
0,5 кг муки
Масло растопила на плите, остудила, в кастрюльке смешала два желтка и стакан сметаны, добавила растопленное масло, размешала, потом добавила муку и вымесила эластичное, пластичное, мягкое тесто. Оно должно полежать в холодильнике хотя бы полчаса. Через полчаса достаём тесто, раскатываем и складываем пополам, раскатываем и складываем пополам. Не ленитесь - проделайте эту процедуру несколько раз. Чем больше будете раскатывать и складывать - тем более слоёным получится тесто.
Пока тесто остывает, делаем начинку. Можно использовать любую начинку: варёные яйца с зелёным луком, например, но мне больше всего нравится мясная начинка. Обжариваем две большие луковицы, фарш, перец, приправы, чеснок, в конце зелень. Сочная, вкусная начинка получается!
Раскатываем, вырезаем большой квадрат, делим его на 4 приблизительно одинаковых квадратика.
Складываем, защипываем, можно прокатать роликом для большей убедительности.
Получаются вот такие треугольнички:
Выпекаем в духовке около 12-15 минут при 180-190*. Или в гриле, как сделала я.
Получаем обалденно вкусные, тающие во рту, слоёные пирожки!
vkycnovsem
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