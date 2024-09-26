Баклажаны не очень уважают в нашей семье. Но это блюдо ели все! Такой аромат стоял, пока готовила, что дождаться не могли!.. Как я люблю - быстро, просто, красиво и очень вкусно как в горячем, так и в холодном виде!









Баклажан — 3 шт

Помидор — 2 шт

Перец сладкий красный — 2 шт

Лук репчатый — 1 шт

Картофель — 2 шт

Чеснок — 5 зуб.

Сыр твердый — 100 г

Сметана — 200 г

Майонез — 2 ст. л.

Соль — по вкусу



Режем лук, картофель, помидоры и перец колечками.



Баклажаны разрезаем вдоль (но не до конца), чтобы получился как бы веер. Готовим соус. Чеснок выдавливаем через пресс (можно мелко нарезать), сыр трем на терке.



Смешиваем сметану, майонез, чеснок и натертый сыр. Солим хорошо. Все перемешиваем. Соус должен быть слегка пересоленный. Выкладываем овощи в блюдо. Овощи я не солю. Заливаем соусом и ставим в духовку на 40-60 минут. Я готовила 40 минут при 180*C. Но смотрите по своей духовке!



Вначале я слегка "подрумянила" корочку, затем накрыла фольгой.



Готовое блюдо посыпала зеленью.



Очень вкусно и очень ароматно! В холодном виде мне даже больше нравится! ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!























Баклажаны с овощами под сметанным соусом