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Создан: 08.05.2010
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Баклажаны с овощами под сметанным соусом: быстро, просто, красиво и очень вкусно

Четверг, 26 Сентября 2024 г. 05:15 + в цитатник
Баклажаны не очень уважают в нашей семье. Но это блюдо ели все! Такой аромат стоял, пока готовила, что дождаться не могли!..  Как я люблю - быстро, просто, красиво и очень вкусно как в горячем, так и в холодном виде!
 
Рецепт: Баклажаны с овощами под сметанным соусом





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Баклажан — 3 шт

Помидор — 2 шт

Перец сладкий красный — 2 шт

Лук репчатый — 1 шт

Картофель — 2 шт

Чеснок — 5 зуб.

Сыр твердый — 100 г

Сметана — 200 г

Майонез — 2 ст. л.

Соль — по вкусу



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Баклажаны с овощами под сметанным соусом фото

Режем лук, картофель, помидоры и перец колечками.

Баклажаны разрезаем вдоль (но не до конца), чтобы получился как бы веер.

Баклажаны с овощами под сметанным соусом ингредиенты

Готовим соус. Чеснок выдавливаем через пресс (можно мелко нарезать), сыр трем на терке.

Смешиваем сметану, майонез, чеснок и натертый сыр. Солим хорошо. Все перемешиваем. Соус должен быть слегка пересоленный.

Баклажаны с овощами под сметанным соусом Баклажан

Выкладываем овощи в блюдо. Овощи я не солю.

Баклажаны с овощами под сметанным соусом Помидор

Заливаем соусом и ставим в духовку на 40-60 минут. Я готовила 40 минут при 180*C. Но смотрите по своей духовке!

Вначале я слегка "подрумянила" корочку, затем накрыла фольгой.

Готовое блюдо посыпала зеленью.

Очень вкусно и очень ароматно! В холодном виде мне даже больше нравится!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!











Рубрики:  ударим по овощам
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Процитировано 15 раз
Понравилось: 18 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 26 Сентября 2024 г. 05:31 (ссылка)
Спасибо.
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Kot-bez-zabot   обратиться по имени Пятница, 27 Сентября 2024 г. 07:48 (ссылка)
Фиолетовые груши
Варят, тушат, жарят, сушат.
Их едят зимой и летом
С удовольствием все дети.
Баклажаны всем по нраву
И считаются по праву
Диетическою пищей,
Очень вкусною, дружище!
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