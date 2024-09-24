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Отбивные "Солнечные": всего 2а секрета, но по-другому теперь и готовить не хочется

Вторник, 24 Сентября 2024 г. 05:21 + в цитатник

Сегодня балую своих домочадцев отбивными -  домашние просят добавки, а гости-рецепт. Обычно я готовлю их из курицы или свинины, но сегодня у меня индейка. Отбивные получаются очень вкусными и сочными. Все дело в нескольких секретах. Буду рада, если рецепт придется вам по душе.

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Филе грудки курицы или индейки-500 г,
вода-150 мл,
чеснок-5 зубчиков,
соль, перец, копченая паприка-по вкусу,
яйца-3 шт.,
мука-4 ст. л.,
соль-по вкусу,
ряженка-100 мл

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Филе грудки курицы или индейки нарезаем тонкими пластинками поперек. Одну грудку на 2-3 пластины.

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Накрываем мясо пищевой пленкой, отбиваем с двух сторон.
 
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Натираем каждый кусочек с двух сторон солью, перцем и копченой паприкой. Как бы втираем специи в мясо.
 
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Секрет № 1. В глубокую тарелку выдавливаем через пресс чеснок, наливаем воду, перемешиваем.
 
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В чесночную водичку выкладываем кусочки мяса, накрываем пищевой пленкой, оставляем промариноваться на несколько часов, а лучше на ночь. Когда мясо промаринуется, излишки жидкости нужно слить (лишней жидкости останется не так уж и много-часть впитается в мясо).
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Готовим кляр. Соединяем яйца, щепотку соли, муку и ряженку (секрет № 2).
 
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Замешиваем довольно густое однородное тесто. Оно должно получиться чуть гуще чем на оладьи.
 
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Каждый кусок мяса окунаем в кляр. Обжариваем отбивные с двух сторон на раскаленной сковороде на растительном масле до готовности (главное-не пересушить, обжариваем по несколько минут с каждой стороны).
 
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Приятного аппетита!
Рубрики:  на радость мясоедам
Метки:  

Процитировано 28 раз
Понравилось: 20 пользователям
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татьяна_дяглова   обратиться по имени Вторник, 24 Сентября 2024 г. 10:54 (ссылка)
Необычно! Ряженку нельзя заменить на кефир?
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Вторник, 24 Сентября 2024 г. 12:45ссылка
галина5819
Татьяна, я рада, что ты заглянула на отбивнушки. Можно добавить кефир.
Надеюсь, они тебе понравятся!!!
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Galina__K   обратиться по имени Вторник, 24 Сентября 2024 г. 11:02 (ссылка)
Хороший рецепт. Как раз завтра собиралась сделать битки!!!!! Спасибо Галочка!!!!
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Вторник, 24 Сентября 2024 г. 12:29ссылка
галина5819
Galina, спасибо, что заглянула.
Надеюсь, рецепт не разочарует! Удачи!!!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 24 Сентября 2024 г. 12:31 (ссылка)
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Бабушка-ладушка   обратиться по имени Среда, 25 Сентября 2024 г. 06:55 (ссылка)
Спасибо!
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zojabuchnaja   обратиться по имени Среда, 25 Сентября 2024 г. 07:06 (ссылка)
галина5819, Благодарю ,очень интересный рецепт. Приготовлю обязательно.

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