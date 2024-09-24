Сегодня балую своих домочадцев отбивными - домашние просят добавки, а гости-рецепт. Обычно я готовлю их из курицы или свинины, но сегодня у меня индейка. Отбивные получаются очень вкусными и сочными. Все дело в нескольких секретах. Буду рада, если рецепт придется вам по душе.















Филе грудки курицы или индейки-500 г,

вода-150 мл,

чеснок-5 зубчиков,

соль, перец, копченая паприка-по вкусу,

яйца-3 шт.,

мука-4 ст. л.,

соль-по вкусу,

ряженка-100 мл

Филе грудки курицы или индейки нарезаем тонкими пластинками поперек. Одну грудку на 2-3 пластины.











Накрываем мясо пищевой пленкой, отбиваем с двух сторон.

Натираем каждый кусочек с двух сторон солью, перцем и копченой паприкой. Как бы втираем специи в мясо.

Секрет № 1. В глубокую тарелку выдавливаем через пресс чеснок, наливаем воду, перемешиваем.

В чесночную водичку выкладываем кусочки мяса, накрываем пищевой пленкой, оставляем промариноваться на несколько часов, а лучше на ночь. Когда мясо промаринуется, излишки жидкости нужно слить (лишней жидкости останется не так уж и много-часть впитается в мясо).

Готовим кляр. Соединяем яйца, щепотку соли, муку и ряженку ( секрет № 2).

Замешиваем довольно густое однородное тесто. Оно должно получиться чуть гуще чем на оладьи.

Каждый кусок мяса окунаем в кляр. Обжариваем отбивные с двух сторон на раскаленной сковороде на растительном масле до готовности (главное-не пересушить, обжариваем по несколько минут с каждой стороны).