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Самая сочная куриная грудка в духовке

Понедельник, 16 Сентября 2024 г. 05:21 + в цитатник

С радостью делюсь с вами рецептом, как приготовить куриную грудку в духовке. Простой способ приготовить мясное блюдо! Очень вкусно! Рецепт вкусной и сочной куриной грудки, мясо очень нежное и сочное!!! Такое филе вы будете готовить каждый день! 

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Для маринования куриного филе

филе куриное 1 шт

вода 2 стакана

соль 1 ст.л.

 

Состав приправ и ингредиентов для запекания

горчица 3 ст.л.

кориандр 2 ч.л.

чеснок сушеный 1 ч.л.

паприка 1 ч.л.

мед 1 ч.л.

перец чили 1 по вкусу

растительное масло 1 ст.л.

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1. Промываю куриную грудку и перекладываю ее в небольшую емкость. Заливаю водой так, чтобы вода ее покрывала и добавляю 1 столовую ложку соли. Перемешиваю все прямо в контейнере или можете добавить соль отдельно и залить грудку уже соленой водой.

 

2. Накрываю емкость крышкой и ставлю на 2-3 часа в холодильник, а лучше на всю ночь.

 3. Достаю грудку из контейнера и промываю под проточной водой. Просушиваю бумажным полотенцем.

 

 4. Смешиваем сухую молотую горчицу, сушеный кориандр, сушеный чеснок, паприку, чили, мед и растительное масло. Получается очень ароматная кашица из приправ, меда и горчицы.

 5. Смазываем этой кашицей куриное филе и прокалываем его с помощью вилки, чтобы приправы хорошо пропитали мясо и просочились во внутрь.

 

 6. Отправляем куриную грудку в духовку. Сначала запекаем ее в течение часа при температуре 100 градусов. Грудка пустит сок и будет невероятно сочная. Затем увеличиваем температуру до 200 градусов и запекаем филе еще 20-25 минут чтобы мясо подрумянилось сверху.

 

Филе получается очень нежное и сочное. Приятного аппетита!

 



Самая сочная куриная грудка в духовке

Рубрики:  закусим
на радость мясоедам
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Процитировано 30 раз
Понравилось: 22 пользователям
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наталья_ландыш   обратиться по имени Понедельник, 16 Сентября 2024 г. 20:28 (ссылка)
Дорогая ГАЛИНА!!!!Спасибо вам ОГРОМНОЕ!!!
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Понедельник, 16 Сентября 2024 г. 22:30ссылка
галина5819
Наталья, спасибо, что зашла на курочку. Угощайтесь.
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Бабушка-ладушка   обратиться по имени Вторник, 17 Сентября 2024 г. 08:22 (ссылка)
Спасибо! 1663240429_30-mykaleidoscope-ru-p-pozdravleniya-s-nachalom-oseni-pinterest-30 (700x700, 559Kb)
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Вересковый_ветер   обратиться по имени Вторник, 17 Сентября 2024 г. 15:03 (ссылка)
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