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Самая сочная куриная грудка в духовке
С радостью делюсь с вами рецептом, как приготовить куриную грудку в духовке. Простой способ приготовить мясное блюдо! Очень вкусно! Рецепт вкусной и сочной куриной грудки, мясо очень нежное и сочное!!! Такое филе вы будете готовить каждый день!
Для маринования куриного филе
филе куриное 1 шт
вода 2 стакана
соль 1 ст.л.
Состав приправ и ингредиентов для запекания
горчица 3 ст.л.
кориандр 2 ч.л.
чеснок сушеный 1 ч.л.
паприка 1 ч.л.
мед 1 ч.л.
перец чили 1 по вкусу
растительное масло 1 ст.л.
1. Промываю куриную грудку и перекладываю ее в небольшую емкость. Заливаю водой так, чтобы вода ее покрывала и добавляю 1 столовую ложку соли. Перемешиваю все прямо в контейнере или можете добавить соль отдельно и залить грудку уже соленой водой.
2. Накрываю емкость крышкой и ставлю на 2-3 часа в холодильник, а лучше на всю ночь.
3. Достаю грудку из контейнера и промываю под проточной водой. Просушиваю бумажным полотенцем.
4. Смешиваем сухую молотую горчицу, сушеный кориандр, сушеный чеснок, паприку, чили, мед и растительное масло. Получается очень ароматная кашица из приправ, меда и горчицы.
5. Смазываем этой кашицей куриное филе и прокалываем его с помощью вилки, чтобы приправы хорошо пропитали мясо и просочились во внутрь.
6. Отправляем куриную грудку в духовку. Сначала запекаем ее в течение часа при температуре 100 градусов. Грудка пустит сок и будет невероятно сочная. Затем увеличиваем температуру до 200 градусов и запекаем филе еще 20-25 минут чтобы мясо подрумянилось сверху.
Филе получается очень нежное и сочное. Приятного аппетита!
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