С радостью делюсь с вами рецептом, как приготовить куриную грудку в духовке. Простой способ приготовить мясное блюдо! Очень вкусно! Рецепт вкусной и сочной куриной грудки, мясо очень нежное и сочное!!! Такое филе вы будете готовить каждый день!

















Для маринования куриного филе

филе куриное 1 шт

вода 2 стакана

соль 1 ст.л.

Состав приправ и ингредиентов для запекания

горчица 3 ст.л.

кориандр 2 ч.л.

чеснок сушеный 1 ч.л.

паприка 1 ч.л.

мед 1 ч.л.

перец чили 1 по вкусу

растительное масло 1 ст.л.

1. Промываю куриную грудку и перекладываю ее в небольшую емкость. Заливаю водой так, чтобы вода ее покрывала и добавляю 1 столовую ложку соли. Перемешиваю все прямо в контейнере или можете добавить соль отдельно и залить грудку уже соленой водой.

2. Накрываю емкость крышкой и ставлю на 2-3 часа в холодильник, а лучше на всю ночь.

3. Достаю грудку из контейнера и промываю под проточной водой. Просушиваю бумажным полотенцем.

4. Смешиваем сухую молотую горчицу, сушеный кориандр, сушеный чеснок, паприку, чили, мед и растительное масло. Получается очень ароматная кашица из приправ, меда и горчицы.

5. Смазываем этой кашицей куриное филе и прокалываем его с помощью вилки, чтобы приправы хорошо пропитали мясо и просочились во внутрь.

6. Отправляем куриную грудку в духовку. Сначала запекаем ее в течение часа при температуре 100 градусов. Грудка пустит сок и будет невероятно сочная. Затем увеличиваем температуру до 200 градусов и запекаем филе еще 20-25 минут чтобы мясо подрумянилось сверху.

Филе получается очень нежное и сочное. Приятного аппетита!





