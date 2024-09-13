|
Осторожно: с мясом лепешки съедаются до последней крошки
Такие лепешки с мясом готовят хозяйки в Грузии. Если вы не равнодушны к грузинской кухне, советую попробовать! Лепешки получаются просто необыкновенными и очень-очень вкусными! Тесто можно использовать любое - дрожжевое (не сладкое).
Я предлагаю вам тесто удивительное, из которого уже через 5 минут после замеса можно печь! Это тесто подойдет и для выпечки пиццы.
Расчет теста и мясной начинки дан на 1 лепешку.
Для теста:
мука - 1 стакан (емкость - 200 мл);
вода теплая - 1/3 стакана;
масло растительное рафинированное - 1 ст. л.;
дрожжи сухие - 1 ч. л. (с горкой);
мед - 1 ч. л.;
соль - 0,5 ч. л.
Для мясной начинки:
мясо любое (свинина, говядина, телятина, баранина) - 250 г;
топленое масло или сало - 50 г;
лук репчатый (крупный) - 1 шт.;
чеснок - 2 зубчика;
бульон мясной - 50 мл;
соль, черный и красный молотый перец - по вкусу;
томат домашний густой - 2 ст. л.;
хмели-сунели - 0,5 ч. л.;
кориандр - щепотка;
петрушка - 0,5 пучка;
масло сливочное - для смазывания.
Сначала нужно приготовить мясную начинку. Мясо, лук, чеснок и сало (если используете его) перекрутить на мясорубке с крупной насадкой. Если у вас топленое масло - добавьте его уже в перекрученное мясо. Фарш посолить и поперчить.
Добавить в фарш кориандр, красный молотый перец, хмели-сунели, измельченную петрушку и томат (можно использовать томатную пасту - 1-2 чайных ложки).
Тщательно перемешать фарш и влить бульон. Еще раз перемешать.
Для приготовления теста понадобится всего 10 минут. Итак, в миску или чашку влить теплую воду. Всыпать дрожжи и добавить мед. Все хорошо размешать до растворения.
В другую глубокую посуду просеять муку, всыпать соль, перемешать. Сделать углубление и влить подготовленную дрожжевую смесь, добавить растительное масло.
Замесить мягкое тесто. Сначала оно будет немного липнуть к рукам, сильно месить не нужно, подсыпав чуть муки, просто тесто обмять. Накрыть целлофаном и оставить в теплом месте на 5 минут. Все! Тесто готово к выпечке!
Вы увидите, как это замечательное тесто будет расти на глазах и превращаться в красивое и эластичное.
Из теста раскатать лепешку толщиной около 0,5-1 см. Выложить на нее фарш, разровнять.
Собрать края лепешки вместе (мешочком), хорошо защипать.
Поместить лепешку с мясом защипанной стороной вниз на чуть смазанный растительным маслом противень и немного "расплющить".
Выпекать в предварительно разогретой до 230 градусов духовке 15-18 минут. Готовую горячую лепешку обильно смазать сливочным маслом.
Подавать эти безумно вкусные лепешки с мясом в теплом виде с любимым соусом, зеленью и овощами.
|Рубрики:
|удивительная выпечка
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]