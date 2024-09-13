Такие лепешки с мясом готовят хозяйки в Грузии. Если вы не равнодушны к грузинской кухне, советую попробовать! Лепешки получаются просто необыкновенными и очень-очень вкусными! Тесто можно использовать любое - дрожжевое (не сладкое).



Я предлагаю вам тесто удивительное, из которого уже через 5 минут после замеса можно печь! Это тесто подойдет и для выпечки пиццы.



Расчет теста и мясной начинки дан на 1 лепешку.



















Для теста:

мука - 1 стакан (емкость - 200 мл);

вода теплая - 1/3 стакана;

масло растительное рафинированное - 1 ст. л.;

дрожжи сухие - 1 ч. л. (с горкой);

мед - 1 ч. л.;

соль - 0,5 ч. л.



Для мясной начинки:

мясо любое (свинина, говядина, телятина, баранина) - 250 г;

топленое масло или сало - 50 г;

лук репчатый (крупный) - 1 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

бульон мясной - 50 мл;

соль, черный и красный молотый перец - по вкусу;

томат домашний густой - 2 ст. л.;

хмели-сунели - 0,5 ч. л.;

кориандр - щепотка;

петрушка - 0,5 пучка;

масло сливочное - для смазывания.







Сначала нужно приготовить мясную начинку. Мясо, лук, чеснок и сало (если используете его) перекрутить на мясорубке с крупной насадкой. Если у вас топленое масло - добавьте его уже в перекрученное мясо. Фарш посолить и поперчить.









Добавить в фарш кориандр, красный молотый перец, хмели-сунели, измельченную петрушку и томат (можно использовать томатную пасту - 1-2 чайных ложки).









Тщательно перемешать фарш и влить бульон. Еще раз перемешать.







Для приготовления теста понадобится всего 10 минут. Итак, в миску или чашку влить теплую воду. Всыпать дрожжи и добавить мед. Все хорошо размешать до растворения.







В другую глубокую посуду просеять муку, всыпать соль, перемешать. Сделать углубление и влить подготовленную дрожжевую смесь, добавить растительное масло.



Замесить мягкое тесто. Сначала оно будет немного липнуть к рукам, сильно месить не нужно, подсыпав чуть муки, просто тесто обмять. Накрыть целлофаном и оставить в теплом месте на 5 минут. Все! Тесто готово к выпечке!







Вы увидите, как это замечательное тесто будет расти на глазах и превращаться в красивое и эластичное.









Из теста раскатать лепешку толщиной около 0,5-1 см. Выложить на нее фарш, разровнять.







Собрать края лепешки вместе (мешочком), хорошо защипать.







Поместить лепешку с мясом защипанной стороной вниз на чуть смазанный растительным маслом противень и немного "расплющить".







Выпекать в предварительно разогретой до 230 градусов духовке 15-18 минут. Готовую горячую лепешку обильно смазать сливочным маслом.







Подавать эти безумно вкусные лепешки с мясом в теплом виде с любимым соусом, зеленью и овощами.



