Записи Друзья Комментарии
галина5819
Аватар галина5819

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в галина5819

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 371198


Осторожно: с мясом лепешки съедаются до последней крошки

Пятница, 13 Сентября 2024 г. 05:19 + в цитатник

Такие лепешки с мясом готовят хозяйки в Грузии. Если вы не равнодушны к грузинской кухне, советую попробовать! Лепешки получаются просто необыкновенными и очень-очень вкусными! Тесто можно использовать любое - дрожжевое (не сладкое).

scheck160 (16x16, 0Kb)Я предлагаю вам тесто удивительное, из которого уже через 5 минут после замеса можно печь! Это тесто подойдет и для выпечки пиццы.

Расчет теста и мясной начинки дан на 1 лепешку.


5b0892de88 (700x525, 141Kb)


79bf719698 (700x525, 149Kb)

 


114085900_104013995_98977367_98138195_77661201_77112833_75376655_ingredients (128x34, 0Kb)

scheck160 (16x16, 0Kb)Для теста:
мука - 1 стакан (емкость - 200 мл);
вода теплая - 1/3 стакана;
масло растительное рафинированное - 1 ст. л.;
дрожжи сухие - 1 ч. л. (с горкой);
мед - 1 ч. л.;
соль - 0,5 ч. л.

scheck160 (16x16, 0Kb)Для мясной начинки:
мясо любое (свинина, говядина, телятина, баранина) - 250 г;
топленое масло или сало - 50 г;
лук репчатый (крупный) - 1 шт.;
чеснок - 2 зубчика;
бульон мясной - 50 мл;
соль, черный и красный молотый перец - по вкусу;
томат домашний густой - 2 ст. л.;
хмели-сунели - 0,5 ч. л.;
кориандр - щепотка;
петрушка - 0,5 пучка;
масло сливочное - для смазывания.

98138223_77661207_77112903_75376722_instructions (235x35, 1Kb)


Сначала нужно приготовить мясную начинку. Мясо, лук, чеснок и сало (если используете его) перекрутить на мясорубке с крупной насадкой. Если у вас топленое масло - добавьте его уже в перекрученное мясо. Фарш посолить и поперчить.


2008f13b5e (450x338, 60Kb)



Добавить в фарш кориандр, красный молотый перец, хмели-сунели, измельченную петрушку и томат (можно использовать томатную пасту - 1-2 чайных ложки).

 


3c841120b1 (450x338, 59Kb)



Тщательно перемешать фарш и влить бульон. Еще раз перемешать.


0133a56c53 (450x338, 58Kb)
 

Для приготовления теста понадобится всего 10 минут. Итак, в миску или чашку влить теплую воду. Всыпать дрожжи и добавить мед. Все хорошо размешать до растворения.


dbbaf45a16 (450x338, 42Kb)


В другую глубокую посуду просеять муку, всыпать соль, перемешать. Сделать углубление и влить подготовленную дрожжевую смесь, добавить растительное масло.

e438ca4e15 (450x338, 31Kb)


Замесить мягкое тесто. Сначала оно будет немного липнуть к рукам, сильно месить не нужно, подсыпав чуть муки, просто тесто обмять. Накрыть целлофаном и оставить в теплом месте на 5 минут. Все!  Тесто готово к выпечке!

7608138aa9 (450x338, 25Kb)

Вы увидите, как это замечательное тесто будет расти на глазах и превращаться в красивое и эластичное.


485040d872 (450x338, 67Kb)

Из теста раскатать лепешку толщиной около 0,5-1 см. Выложить на нее фарш, разровнять.


fab295ce50 (450x338, 71Kb)

Собрать края лепешки вместе (мешочком), хорошо защипать.


538ea4e809 (450x338, 42Kb)


Поместить лепешку с мясом защипанной стороной вниз на чуть смазанный растительным маслом противень и немного "расплющить".

5bffdabccb (450x338, 32Kb)

Выпекать в предварительно разогретой до 230 градусов духовке 15-18 минут. Готовую горячую лепешку обильно смазать сливочным маслом.

5b0892de88 (450x338, 61Kb)

Подавать эти безумно вкусные лепешки с мясом в теплом виде с любимым соусом, зеленью и овощами.


79bf719698 (450x338, 69Kb)

Лепешки с мясом

Рубрики:  удивительная выпечка
Метки:  

Процитировано 16 раз
Понравилось: 16 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 13 Сентября 2024 г. 05:29 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Пятница, 13 Сентября 2024 г. 15:07ссылка
галина5819
Валентина, спасибо большое за комментарии.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Galina__K   обратиться по имени Пятница, 13 Сентября 2024 г. 09:06 (ссылка)
Люблю быстрое тесто!!!!!!!Спасибо Галочка!!!!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Пятница, 13 Сентября 2024 г. 15:06ссылка
галина5819
Буду рада, если пригодится рецепт
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
татьяна_дяглова   обратиться по имени Пятница, 13 Сентября 2024 г. 14:21 (ссылка)
Мед обязательно? Что он дает?
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Пятница, 13 Сентября 2024 г. 15:04ссылка
галина5819
Я готовила такое тесто и с сахаром, честно скажу - получается хуже, лепешка - жестче. Из такого теста можно печь уже через 5 минут, оно не требует долгого подхода и так как мед обладает немного разрыхляющими свойствами, он делает изделия более воздушными и мягкими.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Пятница, 13 Сентября 2024 г. 16:03ссылка
татьяна_дяглова
Спасибо! Забираю!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Пятница, 13 Сентября 2024 г. 16:18ссылка
галина5819
Пусть лепешки получатся вкусными.
Очень хорошее это тесто для пиццы.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте