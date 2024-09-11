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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Много творога, много яблок: уютная шарлотка из творога

Среда, 11 Сентября 2024 г. 05:23 + в цитатник

Сегодня, приготовила творожный яблочный пирог. Нежную выпечку из творога, очень хорошо дополняют яблоки. Пирог получается ароматный, уютный и домашний. Рецепт простой, приготовление быстрое.

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Мука ~ 150 г,

Сахар 130 г,

Сливочное масло 80 г,

Творог 150 г,

Яйцо 2 шт,

Яблоки 2 шт (260-280 г),

Разрыхлитель 1.5 ч.л (7 г),

Ванильный сахар 8 г,

Соль по вкусу

 

Выпекать при 180 ° ~ 45- 50 минут.

Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки


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Все продукты для приготовления должны быть комнатной температуры, надо заранее достать их из холодильника. В тарелку для смешивания, добавляю размягченное сливочное масло и одну-две минуты взбиваю миксером.

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Насыпаю соль, ванильный сахар и обычный сахар. Взбиваю одну-две минуты.
 
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Продолжая взбивать, добавляю по очереди 2 яйца, после каждого, перемешиваем миксером примерно одну минуту.
 
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Высыпаю творог. Если творог зернистый, можно протереть его через сито или пробить блендером. Перемешиваю продукты до полного объединения
 
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Заранее просеянную муку, частями добавляю в творожную массу. Насыпаю разрыхлитель и перемешиваю продукты лопаткой. Добавляю остатки муки и вымешиваю мягкое тесто.
 
Оно получается вязкое и не очень густое.

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Форму для выпечки, застелила пергаментной бумагой, так легче извлекать готовый пирог. Можно смазать форму маслом и посыпать мукой.
 
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Распределяю тесто равномерно по всему объему, стараюсь чтобы серединка и края были одинаковые по высоте. Лопаткой приглаживаю и выравниваю поверхность и пока убираю форму в сторону
 
Яблоки разрезала на половинки, вынула серединку и каждую из них нарезаю на тонкие ломтики.
 
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Нарезанные ломтики выкладываю на тесто. Сильно их не вдавливаю, так как тесто будет подниматься.
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Ставлю пирог выпекаться в заранее разогретую до температуры 180 градусов духовку. Пирог готов. Выпекался он 40 минут. Время выпечки зависит от особенности духовки. Пирог получился сочный, немного влажный и ароматный.
 
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Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 29 раз
Понравилось: 22 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 11 Сентября 2024 г. 07:38 (ссылка)
Спасибо.
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Среда, 11 Сентября 2024 г. 12:08ссылка
галина5819
Вкусной шарлотки!
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GALZIMA   обратиться по имени Среда, 11 Сентября 2024 г. 09:29 (ссылка)
Спасибо!
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Среда, 11 Сентября 2024 г. 12:07ссылка
галина5819
Угощайтесь.
Веришь, так хочется тёплого счастья – Вкусного, словно домашний пирог.
Я разрезаю шарлотку на части,
Осень впускаю к себе на порог.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 11 Сентября 2024 г. 11:14 (ссылка)
GALZIMA,
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Вересковый_ветер   обратиться по имени Суббота, 14 Сентября 2024 г. 12:13 (ссылка)
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