Сегодня, приготовила творожный яблочный пирог. Нежную выпечку из творога, очень хорошо дополняют яблоки. Пирог получается ароматный, уютный и домашний. Рецепт простой, приготовление быстрое.
Мука ~ 150 г,
Сахар 130 г,
Сливочное масло 80 г,
Творог 150 г,
Яйцо 2 шт,
Яблоки 2 шт (260-280 г),
Разрыхлитель 1.5 ч.л (7 г),
Ванильный сахар 8 г,
Соль по вкусу
Выпекать при 180 ° ~ 45- 50 минут.
Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки
Все продукты для приготовления должны быть комнатной температуры, надо заранее достать их из холодильника. В тарелку для смешивания, добавляю размягченное сливочное масло и одну-две минуты взбиваю миксером.
Насыпаю соль, ванильный сахар и обычный сахар. Взбиваю одну-две минуты.
Продолжая взбивать, добавляю по очереди 2 яйца, после каждого, перемешиваем миксером примерно одну минуту.
Высыпаю творог. Если творог зернистый, можно протереть его через сито или пробить блендером. Перемешиваю продукты до полного объединения
Заранее просеянную муку, частями добавляю в творожную массу. Насыпаю разрыхлитель и перемешиваю продукты лопаткой. Добавляю остатки муки и вымешиваю мягкое тесто.
Оно получается вязкое и не очень густое.
Форму для выпечки, застелила пергаментной бумагой, так легче извлекать готовый пирог. Можно смазать форму маслом и посыпать мукой.
Распределяю тесто равномерно по всему объему, стараюсь чтобы серединка и края были одинаковые по высоте. Лопаткой приглаживаю и выравниваю поверхность и пока убираю форму в сторону
Яблоки разрезала на половинки, вынула серединку и каждую из них нарезаю на тонкие ломтики.
Нарезанные ломтики выкладываю на тесто. Сильно их не вдавливаю, так как тесто будет подниматься.
Ставлю пирог выпекаться в заранее разогретую до температуры 180 градусов духовку. Пирог готов. Выпекался он 40 минут. Время выпечки зависит от особенности духовки. Пирог получился сочный, немного влажный и ароматный.