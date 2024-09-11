Сегодня, приготовила творожный яблочный пирог. Нежную выпечку из творога, очень хорошо дополняют яблоки. Пирог получается ароматный, уютный и домашний. Рецепт простой, приготовление быстрое.











Мука ~ 150 г,

Сахар 130 г,

Сливочное масло 80 г,

Творог 150 г,

Яйцо 2 шт,

Яблоки 2 шт (260-280 г),

Разрыхлитель 1.5 ч.л (7 г),

Ванильный сахар 8 г,

Соль по вкусу

Выпекать при 180 ° ~ 45- 50 минут.

Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки











Все продукты для приготовления должны быть комнатной температуры, надо заранее достать их из холодильника. В тарелку для смешивания, добавляю размягченное сливочное масло и одну-две минуты взбиваю миксером.







Насыпаю соль, ванильный сахар и обычный сахар. Взбиваю одну-две минуты.

Продолжая взбивать, добавляю по очереди 2 яйца, после каждого, перемешиваем миксером примерно одну минуту.

Высыпаю творог. Если творог зернистый, можно протереть его через сито или пробить блендером. Перемешиваю продукты до полного объединения

Заранее просеянную муку, частями добавляю в творожную массу. Насыпаю разрыхлитель и перемешиваю продукты лопаткой. Добавляю остатки муки и вымешиваю мягкое тесто.

Оно получается вязкое и не очень густое.





Форму для выпечки, застелила пергаментной бумагой, так легче извлекать готовый пирог. Можно смазать форму маслом и посыпать мукой.

Распределяю тесто равномерно по всему объему, стараюсь чтобы серединка и края были одинаковые по высоте. Лопаткой приглаживаю и выравниваю поверхность и пока убираю форму в сторону

Яблоки разрезала на половинки, вынула серединку и каждую из них нарезаю на тонкие ломтики.

Нарезанные ломтики выкладываю на тесто. Сильно их не вдавливаю, так как тесто будет подниматься.