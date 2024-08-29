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Создан: 08.05.2010
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Потрясающий пирог с творогом и яблоками: влюбилась в этот рецепт!

Четверг, 29 Августа 2024 г. 05:23 + в цитатник

Несложная и очень вкусная домашняя выпечка к чаю. Этот пирог с творогом и яблоками отлично подходит, чтобы готовить его каждый день. Он ароматный, в меру влажный и сочный за счет добавления яблок, а изюм придает вкусу особенную сладость. Готовится такой пирог очень просто и достаточно быстро.

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Продукты самые доступные и найдутся в закромах почти у каждой хозяйки. Творог для этого рецепта можно использовать любой жирности. Если вы любите вкусную и несложную домашнюю выпечку, то это рецепт вам наверняка понравится. Обязательно побалуйте родных этим вкусным пирогом с творогом и яблоками к чаю.





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  • мука - 200 г
  • яйца - 3 шт.
  • творог - 150 г
  • сахар - 150 г
  • сливочное масло - 100 г
  • изюм - 100 г
  • яблоко - 1 шт.
  • разрыхлитель для теста - 15 г

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1. Сначала подготовим изюм. 100 г изюма моем и заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут. Прошло 10 минут, воду сливаем, а изюм обсушиваем бумажными полотенцами.

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2. Одно яблоко разрезаем на четвертинки. Каждый кусочек очищаем от семян и кожуры. Подготовленное яблоко нарезаем небольшими кубиками.

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3. Замешиваем тесто. В миску разбиваем 3 яйца. Яйца начинаем взбивать и постепенно насыпаем 150 г сахара. Все взбиваем до однородной пены.

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4. Ко взбитым яйцам добавляем 100 г мягкого сливочного масла. Опять взбиваем.

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5. Сюда же в тесто насыпаем 150 г творога. Снова перемешиваем.

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6. В эту смесь насыпаем 200 г муки и сразу же на муку насыпаем 15 г разрыхлителя. Тесто перемешиваем до однородности.

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7. В тесто высыпаем нарезанное яблоко и подготовленный изюм. Все перемешиваем.

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8. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Лишнюю муку высыпаем. Диаметр моей формы 22 см.

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9. В подготовленную форму перекладываем тесто и равномерно его распределяем по дну. Все ставим в духовку разогретую до 180 град. Выпекаем приблизительно 40-45 минут. Если пирог запекся сверху, а в середине еще сырой, то уменьшите температуру до 160 градусов и запекайте еще 10-15 минут.

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10. Готовый уже остывший пирог сверху посыпаем сахарной пудрой.

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Особую нежность пирогу придает творог, а яблоко делает его в меру влажным. Сладость пирогу и особый вкус придает изюм. Обязательно приготовьте такой пирог, это очень вкусно.

Пирог с творогом и яблоками

 

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 39 раз
Понравилось: 24 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 29 Августа 2024 г. 12:46 (ссылка)
С праздником тебя поздравляю! Пусть сегодня счастье к тебе заглянет и порадует приятными сюрпризами!!!!
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