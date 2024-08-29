Несложная и очень вкусная домашняя выпечка к чаю. Этот пирог с творогом и яблоками отлично подходит, чтобы готовить его каждый день. Он ароматный, в меру влажный и сочный за счет добавления яблок, а изюм придает вкусу особенную сладость. Готовится такой пирог очень просто и достаточно быстро.

Продукты самые доступные и найдутся в закромах почти у каждой хозяйки. Творог для этого рецепта можно использовать любой жирности. Если вы любите вкусную и несложную домашнюю выпечку, то это рецепт вам наверняка понравится. Обязательно побалуйте родных этим вкусным пирогом с творогом и яблоками к чаю.













мука - 200 г

яйца - 3 шт.

творог - 150 г

сахар - 150 г

сливочное масло - 100 г

изюм - 100 г

яблоко - 1 шт.

разрыхлитель для теста - 15 г







1. Сначала подготовим изюм. 100 г изюма моем и заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут. Прошло 10 минут, воду сливаем, а изюм обсушиваем бумажными полотенцами.

2. Одно яблоко разрезаем на четвертинки. Каждый кусочек очищаем от семян и кожуры. Подготовленное яблоко нарезаем небольшими кубиками.

3. Замешиваем тесто. В миску разбиваем 3 яйца. Яйца начинаем взбивать и постепенно насыпаем 150 г сахара. Все взбиваем до однородной пены.

4. Ко взбитым яйцам добавляем 100 г мягкого сливочного масла. Опять взбиваем.

5. Сюда же в тесто насыпаем 150 г творога. Снова перемешиваем.

6. В эту смесь насыпаем 200 г муки и сразу же на муку насыпаем 15 г разрыхлителя. Тесто перемешиваем до однородности.

7. В тесто высыпаем нарезанное яблоко и подготовленный изюм. Все перемешиваем.

8. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Лишнюю муку высыпаем. Диаметр моей формы 22 см.

9. В подготовленную форму перекладываем тесто и равномерно его распределяем по дну. Все ставим в духовку разогретую до 180 град. Выпекаем приблизительно 40-45 минут. Если пирог запекся сверху, а в середине еще сырой, то уменьшите температуру до 160 градусов и запекайте еще 10-15 минут.

10. Готовый уже остывший пирог сверху посыпаем сахарной пудрой.