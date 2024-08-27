Очень интересный торт, вкусный, без яиц, из минимума продуктов. Готовить его очень легко, ведь и крем, и тесто делаются одновременно!















Масло сливочное — 200 г

Сахар-песок — 1,5-2 ст.

Сметана (жирность от 20%) — 500 г

Мука — 2 стак.

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Ванилин -1 г

Тертый шоколад для посыпки







Масло растираем с сахаром (лучше миксером ).







Добавляем сметану, взбиваем до растворения сахара







Делим получившуюся массу пополам.







В одну добавляем ванилин и пока оставляем – это крем(получается не очень густой).







Во вторую половину добавляем муку и разрыхлитель,получается нежное, легкое тесто.



Выкладываем его в форму и выпекаем минут 40 при 180 градусов.



Когда готовый корж немного остыл, режем его на 2-3 части (он очень мягкий и рассыпчатый)и прослаиваем кремом (верхний корж тоже).







Сверху посыпаем тертым шоколадом.



Поставить торт в холодильник (лучше на ночь) для пропитки.





