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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Недорогой торт "Ростовский": им радостно угощать, его вкусно есть!

Вторник, 27 Августа 2024 г. 05:23 + в цитатник

Очень интересный торт, вкусный, без яиц, из минимума продуктов. Готовить его очень легко, ведь и крем, и тесто делаются одновременно!


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Масло сливочное — 200 г
Сахар-песок — 1,5-2 ст.
Сметана (жирность от 20%) — 500 г
Мука — 2 стак.
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Ванилин -1 г
Тертый шоколад для посыпки

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Масло растираем с сахаром (лучше миксером ).


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Добавляем сметану, взбиваем до растворения сахара


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Делим получившуюся массу пополам.


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В одну добавляем ванилин и пока оставляем – это крем(получается не очень густой).


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Во вторую половину добавляем муку и разрыхлитель,получается нежное, легкое тесто.

Выкладываем его в форму и выпекаем минут 40 при 180 градусов.

Когда готовый корж немного остыл, режем его на 2-3 части (он очень мягкий и рассыпчатый)и прослаиваем кремом (верхний корж тоже).


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Сверху посыпаем тертым шоколадом.

Поставить торт в холодильник (лучше на ночь) для пропитки.


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Торт ростовский

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 22 раз
Понравилось: 20 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 27 Августа 2024 г. 07:23 (ссылка)
Спасибо тебе большое и удачного дня,пусть у тебя все будет хорошо!!!
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Вторник, 27 Августа 2024 г. 11:43ссылка
галина5819
Желаю хорошего дня. Удачи и солнечного настроения.
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