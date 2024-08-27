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Недорогой торт "Ростовский": им радостно угощать, его вкусно есть!
Очень интересный торт, вкусный, без яиц, из минимума продуктов. Готовить его очень легко, ведь и крем, и тесто делаются одновременно!
Масло сливочное — 200 г
Сахар-песок — 1,5-2 ст.
Сметана (жирность от 20%) — 500 г
Мука — 2 стак.
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Ванилин -1 г
Тертый шоколад для посыпки
Масло растираем с сахаром (лучше миксером ).
Добавляем сметану, взбиваем до растворения сахара
Делим получившуюся массу пополам.
В одну добавляем ванилин и пока оставляем – это крем(получается не очень густой).
Во вторую половину добавляем муку и разрыхлитель,получается нежное, легкое тесто.
Выкладываем его в форму и выпекаем минут 40 при 180 градусов.
Когда готовый корж немного остыл, режем его на 2-3 части (он очень мягкий и рассыпчатый)и прослаиваем кремом (верхний корж тоже).
Сверху посыпаем тертым шоколадом.
Поставить торт в холодильник (лучше на ночь) для пропитки.
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