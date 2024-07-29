Простое, но эффектное блюдо для будничного ужина. Курица, яблоки и сладкий перец как будто созданы друг для друга :) Это и так удачное сочетание очень выгодно подчеркивается копченой паприкой. Вы, конечно, можете приготовить его и с обычной сладкой паприкой, но с копченой будет все-таки интереснее. Если вы возьмете сладкие перчики разного цвета, блюдо получится по-летнему ярким и скрасит серые зимние будни.
на 4 порции:
куриные окорочка 4 шт.
сладкий перец 2 шт.
яблоки 2 шт.
чеснок 3 зубчик
копченая молотая паприка 1 ч.л.
растительное масло 2 ст.л.
сухой имбирь 1/2 ч.л.
сахар 2 ч.л. соль по вкусу
пара веточек тимьяна
Окорочка разрезаем на голени и бедра.
Перец нарезаем на среднего размера кусочки. Крупно нарезаем чеснок.
Из яблок удаляем сердцевину, мякоть нарезаем на 8 долек.
Курицу кладем в миску, добавляем половину растительного масла, соль и половину паприки.
Перемешиваем и оставляем на 30 минут.
Во второй миске соединяем все оставшиеся ингредиенты.
Также перемешиваем. Перекладываем в форму курицу и перец с яблоками.
Добавляем веточки тимьяна.
Отправляем в предварительно разогретую до 190 градусов духовку и запекаем до готовности курицы, около 40-45 минут. Подаем.
Приятного аппетита!