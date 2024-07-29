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Создан: 08.05.2010
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Написано: 369886


Нежно и сочно: запеченная курица с яблоками и сладким перцем

Понедельник, 29 Июля 2024 г. 05:21 + в цитатник
Простое, но эффектное блюдо для будничного ужина.  Курица, яблоки и сладкий перец как будто созданы друг для друга :) Это и так удачное сочетание очень выгодно подчеркивается копченой паприкой. Вы, конечно, можете приготовить его и с обычной сладкой паприкой, но с копченой будет все-таки интереснее. Если вы возьмете сладкие перчики разного цвета, блюдо получится по-летнему ярким и скрасит серые зимние будни.

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на 4 порции:
 
 куриные окорочка 4 шт.
сладкий перец 2 шт.
яблоки 2 шт.
чеснок 3 зубчик
копченая молотая паприка 1 ч.л.
растительное масло 2 ст.л.
сухой имбирь 1/2 ч.л.
сахар 2 ч.л. соль по вкусу
пара веточек тимьяна
 
 

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Окорочка разрезаем на голени и бедра.
Перец нарезаем на среднего размера кусочки. Крупно нарезаем чеснок.
Из яблок удаляем сердцевину, мякоть нарезаем на 8 долек.
 
Курицу кладем в миску, добавляем половину растительного масла, соль и половину паприки.
 
Перемешиваем и оставляем на 30 минут.
 

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 Во второй миске соединяем все оставшиеся ингредиенты.
 
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Также перемешиваем. Перекладываем в форму курицу и перец с яблоками.
 
Добавляем веточки тимьяна.
 
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Отправляем в предварительно разогретую до 190 градусов духовку и запекаем до готовности курицы, около 40-45 минут. Подаем.
 
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Приятного аппетита!
 
Рубрики:  на радость мясоедам
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Процитировано 16 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 29 Июля 2024 г. 11:34 (ссылка)
Спасибо.
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Понедельник, 29 Июля 2024 г. 15:05ссылка
галина5819
Готовьте с удовольствием!
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