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Создан: 08.05.2010
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Куриные оладьи - готовьте, однозначно не пожалеете!

Пятница, 26 Июля 2024 г. 05:21 + в цитатник


Из всех перепробованных рецептов куриных оладий, на мой взгляд, эти самые вкусные. Есть несомненные достоинства именно у этого рецепта — без майонеза, готовятся настолько быстро, что домашних можно приглашать  к столу, как только вы начинаете замешивать эти куриные оладьи.

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У куриных оладий есть много общего с котлетами из куриного фарша, но и разница у этих двух блюд не маленькая. Куриные оладьи нежнее и мягче, чем котлеты. Готовя оладьи из курицы не придется «пачкать» руки, вымешивая фарш и обваливая котлеты в панировке (фарш или так называемое тесто замешивается ложкой). Куриные оладьи готовятся гораздо быстрее и проще. Это блюдо сложно испортить и вы гарантированно накормите всю семью вкусным мясным блюдом.

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  • 500 г куриного фарша

  • 1 большая луковица

  • 2 яйца

  • 2 столовые ложки сметаны

  • 2 столовые ложки крахмала

  • 1 чайная ложка соли

  • 0,5 чайной ложки молотого перца

  • 4-5 столовых ложек подсолнечного масла

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Итак, берем готовый покупной куриный фарш или готовим его самостоятельно. Если вы используете готовый, то отдельно следует очистить и меленько нарезать или натереть на терке крупную луковицу. Добавляем лук в фарш.

Если вы решили готовить куриный фарш самостоятельно, то просто прокрутите луковицу вместе с мясом через мясорубку.

1

Для приготовления куриных оладий на 500 г фарша нам понадобится два яйца и две столовые ложки сметаны. При желании можно добавить и три ложки сметаны, этим вы куриные оладьи не испортите. Благодаря наличию в них сметаны оладьи становятся нежнее на вкус.

На этом же этапе приготовления куриных оладий добавляем соль (одну чайную ложку) и перец (половину чайной ложки).

2

Перемешиваем ложкой фарш с сопутствующими ингредиентами. Помните? В этом рецепте нам не приходится «пачкать» руки. После перемешивания фарша для приготовления куриных оладий он выглядит жидковатым и имеет нежно-розовый цвет. В принципе, такой фарш уже можно использовать и у вас даже получатся из него неплохие куриные оладушки, но на вид они будут слегка плосковаты. Поэтому продолжим готовить правильное «тесто» для куриных оладий.

3

Нам понадобится две столовые ложки крахмала. Почему крахмал, а не мука? На мой взгляд и крахмалом куриные оладьи вкуснее и красивее. Цвет готовых куриных оладий просто завораживает. Он нежный, бело-золотистый, и крахмал здесь играет далеко не последнюю роль.

И, возможно, вы заметили, что рецепт приготовления куриных оладий достаточно легок для запоминания. На 500 г куриного фарша следует взять всего по 2: 2 яйца, 2 ложки сметаны, 2 ложки крахмала, ну и для вкуса соль и перец.


Так вот, добавляем крахмал в фарш-тесто для приготовления куриных оладий. Снова работаем ложкой — перемешиваем до однородного состояния.

3

Хорошенько разогреваем сковороду. Добавляем на ее поверхность немного подсолнечного масла (2-3 столовые ложки). И при помощи столовой ложки выкладываем порции фарша на поверхность сковороды. Один куриный оладушек — одна столовая ложка теста-фарша. Обычно на сковороду умещается 3-4 оладушка.

Обжариваем куриные оладьи по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне. За это время нежный куриный фарш полностью прожарится, а оладьи приобретут свой окончательный аппетитный внешний вид.

По мере необходимости во время процесса обжарки следующих партий куриных оладий периодически добавляйте одну-две столовые ложки подсолнечного масла (для этой цели лучше использовать рафинированное).

4

После обжарки желательно выложить куриные оладьи на тарелку, выстеленную бумажными салфетками. Бумага впитает в себя излишки масла.

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Подаем куриные оладьи горячими с любым гарниром и различными соусами. Уверена, если вы попробуете приготовить эти куриные оладьи, то данный рецепт надолго войдет в ваш обиход. Приятного аппетита и до новых встреч!

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Куриные оладьи

Рубрики:  на радость мясоедам
Метки:  

Процитировано 27 раз
Понравилось: 27 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 26 Июля 2024 г. 05:36 (ссылка)
Спасибо.
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Пятница, 26 Июля 2024 г. 11:29ссылка
галина5819
Валюша, рада твоему визиту!
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татьяна_дяглова   обратиться по имени Пятница, 26 Июля 2024 г. 07:39 (ссылка)
Спасибо!
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Пятница, 26 Июля 2024 г. 11:28ссылка
галина5819
Татьяна, спасибо, что нашла время заглянуть и оценить рецепт.
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Шмелева_Светлана   обратиться по имени Пятница, 26 Июля 2024 г. 13:16 (ссылка)
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КОРЯКУШКА   обратиться по имени Суббота, 27 Июля 2024 г. 10:29 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ!

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Воскресенье, 28 Июля 2024 г. 17:24ссылка
галина5819
Наш ужин удался благодаря этому рецепту. Готовьте - это вкусно и быстро.
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Делюфин   обратиться по имени Воскресенье, 28 Июля 2024 г. 15:41 (ссылка)
аппетитненько, сразу захотелось попробовать, спасибо за рецептик!!!
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Воскресенье, 28 Июля 2024 г. 17:20ссылка
галина5819
Уверена, если вы попробуете приготовить эти куриные оладьи, то данный рецепт у вас останется надолго.
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