

Из всех перепробованных рецептов куриных оладий, на мой взгляд, эти самые вкусные. Есть несомненные достоинства именно у этого рецепта — без майонеза, готовятся настолько быстро, что домашних можно приглашать к столу, как только вы начинаете замешивать эти куриные оладьи.

У куриных оладий есть много общего с котлетами из куриного фарша, но и разница у этих двух блюд не маленькая. Куриные оладьи нежнее и мягче, чем котлеты. Готовя оладьи из курицы не придется «пачкать» руки, вымешивая фарш и обваливая котлеты в панировке (фарш или так называемое тесто замешивается ложкой). Куриные оладьи готовятся гораздо быстрее и проще. Это блюдо сложно испортить и вы гарантированно накормите всю семью вкусным мясным блюдом.



Итак, берем готовый покупной куриный фарш или готовим его самостоятельно. Если вы используете готовый, то отдельно следует очистить и меленько нарезать или натереть на терке крупную луковицу. Добавляем лук в фарш.

Если вы решили готовить куриный фарш самостоятельно, то просто прокрутите луковицу вместе с мясом через мясорубку.





Для приготовления куриных оладий на 500 г фарша нам понадобится два яйца и две столовые ложки сметаны. При желании можно добавить и три ложки сметаны, этим вы куриные оладьи не испортите. Благодаря наличию в них сметаны оладьи становятся нежнее на вкус.

На этом же этапе приготовления куриных оладий добавляем соль (одну чайную ложку) и перец (половину чайной ложки).





Перемешиваем ложкой фарш с сопутствующими ингредиентами. Помните? В этом рецепте нам не приходится «пачкать» руки. После перемешивания фарша для приготовления куриных оладий он выглядит жидковатым и имеет нежно-розовый цвет. В принципе, такой фарш уже можно использовать и у вас даже получатся из него неплохие куриные оладушки, но на вид они будут слегка плосковаты. Поэтому продолжим готовить правильное «тесто» для куриных оладий.





Нам понадобится две столовые ложки крахмала. Почему крахмал, а не мука? На мой взгляд и крахмалом куриные оладьи вкуснее и красивее. Цвет готовых куриных оладий просто завораживает. Он нежный, бело-золотистый, и крахмал здесь играет далеко не последнюю роль.

И, возможно, вы заметили, что рецепт приготовления куриных оладий достаточно легок для запоминания. На 500 г куриного фарша следует взять всего по 2: 2 яйца, 2 ложки сметаны, 2 ложки крахмала, ну и для вкуса соль и перец.



Так вот, добавляем крахмал в фарш-тесто для приготовления куриных оладий. Снова работаем ложкой — перемешиваем до однородного состояния.





Хорошенько разогреваем сковороду. Добавляем на ее поверхность немного подсолнечного масла (2-3 столовые ложки). И при помощи столовой ложки выкладываем порции фарша на поверхность сковороды. Один куриный оладушек — одна столовая ложка теста-фарша. Обычно на сковороду умещается 3-4 оладушка.

Обжариваем куриные оладьи по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне. За это время нежный куриный фарш полностью прожарится, а оладьи приобретут свой окончательный аппетитный внешний вид.

По мере необходимости во время процесса обжарки следующих партий куриных оладий периодически добавляйте одну-две столовые ложки подсолнечного масла (для этой цели лучше использовать рафинированное).





После обжарки желательно выложить куриные оладьи на тарелку, выстеленную бумажными салфетками. Бумага впитает в себя излишки масла.