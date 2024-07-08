Не пропускайте, этот ликер действительно проще всего сделать на даче!

Рецепт этого ликёра я нашла в интернете лет 5 тому назад и теперь каждый год делаю. Ликёр дачный содержит огромное количество витаминов, в нём нет никакой "химии", его прекрасный вкус и изумительный цвет не оставляет никого равнодушным.





листьев вишни 10 шт

листьев земляники (можно клубники) 10 шт

листьев малины 10 шт

листьев черноплодной рябины 10 шт

листьев чёрной смородины 10 шт

водки 0,7 л

воды 1,5 л

сахара 0,5 кг

лимон 1 шт

Сорванные листья хорошо помыть, положить в кастрюлю и залить 1,5 л холодной воды.

Довести до кипения и кипятить около 10 минут. Закрыть крышкой и дать настояться до утра

Утром настой листьев процедить, добавить в него сахар, выжатый сок одного лимона и водку.

Хорошенько перемешать и дать настояться одну неделю в тёмном прохладном месте, чтобы выветрился запах водки.

Ликёр дачный готов. Никто не догадается из чего он сделан, но вкус понравится всем.