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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Ликер дачный полезный, уДачный (+21)

Понедельник, 08 Июля 2024 г. 05:13 + в цитатник

Не  пропускайте, этот ликер действительно проще всего сделать на даче! 

Рецепт этого ликёра я нашла в интернете лет 5 тому назад и теперь каждый год делаю. Ликёр дачный содержит огромное количество витаминов, в нём нет никакой "химии", его прекрасный вкус и изумительный цвет не оставляет никого равнодушным.


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листьев вишни 10 шт
листьев земляники (можно клубники) 10 шт
листьев малины 10 шт
листьев черноплодной рябины 10 шт
листьев чёрной смородины 10 шт
водки 0,7 л
воды 1,5 л
сахара 0,5 кг
лимон 1 шт

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Сорванные листья хорошо помыть, положить в кастрюлю и залить 1,5 л холодной воды.
 
Довести до кипения и кипятить около 10 минут. Закрыть крышкой и дать настояться до утра
 
Утром настой листьев процедить, добавить в него сахар, выжатый сок одного лимона и водку.
 
Хорошенько перемешать и дать настояться одну неделю в тёмном прохладном месте, чтобы выветрился запах водки.
 
Ликёр дачный готов. Никто не догадается из чего он сделан, но вкус понравится всем.
 
Пробуйте и наслаждайтесь.

 

 

Дачный ликёр

Рубрики:  винный погребок
Метки:  

Процитировано 10 раз
Понравилось: 12 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 08 Июля 2024 г. 05:28 (ссылка)
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Понедельник, 08 Июля 2024 г. 09:04ссылка
галина5819
для здоровья и для настроения
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Бабушка-ладушка   обратиться по имени Вторник, 09 Июля 2024 г. 09:15 (ссылка)
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