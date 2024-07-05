Классный рецепт вкуснейшего куриного мяса в необычном кляре "Растрепки".

Филе получается очень сочное и нежное в хрустящей панировке, я нисколько не сомневаюсь, что вам понравится этот способ приготовления.





Филе приготовленное по этому рецепту отлично подойдет к любому гарниру или просто с салатом на каждый день и даже праздничный стол.











Филе 300-350 гр

Батон 100 гр

Яйцо 2 шт

Соль и специи

Растительное масло

Чеснок 1 зубчик

Мука

Зелень







1. Куриное филе хорошо промываем под проточной водой и обсушиваем бумажным полотенцем.

2. Филе нарезаем на небольшие медальоны и отправляем в чашу.







3. В отдельную миску вбиваем яйцо, взбиваем вилкой и отправляем в чашу к филе, хорошо перемешиваем, закрываем крышкой и убираем в сторону на 15 минут.

4. Батон или белый хлеб (нужен не свежий, а 1-2 дневный) натираем на терке чтобы получилась крошка, так же можно измельчить в блендере.

5. Чеснок измельчаем и отправляем в чашу к филе.

6. Добавляем соль, специи и вбиваем еще одно яйцо в филе, хорошо перемешиваем.

7. Куриное филе окунаем в муку, затем в яйцо, а затем в хлебную крошку.

Отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом.

8. Жарим с каждой стороны 3-4 минуты до румяной корочки. Посыпаем зеленью и подаем на стол!