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Создан: 08.05.2010
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"Растрепки" на обед или ужин из куриного филе в необычном кляре

Пятница, 05 Июля 2024 г. 05:21 + в цитатник

Классный рецепт вкуснейшего куриного мяса в необычном кляре "Растрепки".

Филе получается очень сочное и нежное в хрустящей панировке, я нисколько не сомневаюсь, что вам понравится этот способ приготовления.


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Филе приготовленное по этому рецепту отлично подойдет к любому гарниру или просто с салатом на каждый день и даже праздничный стол.




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Филе 300-350 гр
Батон 100 гр
Яйцо 2 шт
Соль и специи
Растительное масло
Чеснок 1 зубчик
Мука
Зелень


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1. Куриное филе хорошо промываем под проточной водой и обсушиваем бумажным полотенцем.
 
2. Филе нарезаем на небольшие медальоны и отправляем в чашу.

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3. В отдельную миску вбиваем яйцо, взбиваем вилкой и отправляем в чашу к филе, хорошо перемешиваем, закрываем крышкой и убираем в сторону на 15 минут.
 
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4. Батон или белый хлеб (нужен не свежий, а 1-2 дневный) натираем на терке чтобы получилась крошка, так же можно измельчить в блендере.
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5. Чеснок измельчаем и отправляем в чашу к филе.
 
6. Добавляем соль, специи и вбиваем еще одно яйцо в филе, хорошо перемешиваем.
 
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7. Куриное филе окунаем в муку, затем в яйцо, а затем в хлебную крошку.
 
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Отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом.
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8. Жарим с каждой стороны 3-4 минуты до румяной корочки. Посыпаем зеленью и подаем на стол!
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Вот и все готово! Безумно вкусные растрепки готовы!
 
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И котлет не надо, готовлю такие "растрепки" на обед ...

 

Рубрики:  на радость мясоедам
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Процитировано 23 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 05 Июля 2024 г. 12:19 (ссылка)
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