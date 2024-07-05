Классный рецепт вкуснейшего куриного мяса в необычном кляре "Растрепки".
Филе получается очень сочное и нежное в хрустящей панировке, я нисколько не сомневаюсь, что вам понравится этот способ приготовления.
Филе приготовленное по этому рецепту отлично подойдет к любому гарниру или просто с салатом на каждый день и даже праздничный стол.
Филе 300-350 гр
Батон 100 гр
Яйцо 2 шт
Соль и специи
Растительное масло
Чеснок 1 зубчик
Мука
Зелень
1. Куриное филе хорошо промываем под проточной водой и обсушиваем бумажным полотенцем.
2. Филе нарезаем на небольшие медальоны и отправляем в чашу.
3. В отдельную миску вбиваем яйцо, взбиваем вилкой и отправляем в чашу к филе, хорошо перемешиваем, закрываем крышкой и убираем в сторону на 15 минут.
4. Батон или белый хлеб (нужен не свежий, а 1-2 дневный) натираем на терке чтобы получилась крошка, так же можно измельчить в блендере.
5. Чеснок измельчаем и отправляем в чашу к филе.
6. Добавляем соль, специи и вбиваем еще одно яйцо в филе, хорошо перемешиваем.
7. Куриное филе окунаем в муку, затем в яйцо, а затем в хлебную крошку.
Отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом.
8. Жарим с каждой стороны 3-4 минуты до румяной корочки. Посыпаем зеленью и подаем на стол!
Вот и все готово! Безумно вкусные растрепки готовы!