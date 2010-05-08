Воскресенье, 11 Февраля 2024 г. 05:21
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Запеканочка-объедалочка из куриной печени с гречкой
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Метки:
запеканка
печень
гречка
лук
морковь
молоко
яйца
Необычное сочетание, отменный вкус. Простое и уютное блюдо, которое может заменить целый обед. Если вы никогда ранее не пробовали сочетать два этих продукта, то я настоятельно вам рекомендую это сделать, могу с уверенностью сказать, что это просто находка.
В роли начинки пусть выступит печенка, чтобы напомнить, как это вкусно: разваристая пуховая каша. А чтобы запеканка держала форму, цементом для всей конструкции выступит вмешанное в толщу гречки взбитое яйцо.
Как бы ни хотелось, сразу из духовки есть такую запеканку не стоит: ароматы должны минут десять успокоиться и примириться друг с другом, создавая общую гармонию. Ведь для многих запеканка — это еще и психологический комфорт. На одного ее не готовят — не тот объем. Поэтому само слово запеканка неизбежно вызывает приятные воспоминания: о родительском доме, семейных обедах и доносящихся из духовки восхитительных ароматах, которые, словно теплый вязаный свитер, спасают от любых холодов.
Отварная гречка 200 г
Куриная печень 400 г
Репчатый лук 2 головки
Сливочное масло 50 г
Куриное яйцо 3 штуки
Морковь 1 штука
Растительное масло 30 мл
Твердый сыр 100 г
Сметана
2 столовые ложки
Петрушка по вкусу
Соль по вкусу
Молотый черный перец по вкусу
Подготовить все ингредиенты.
Лук очистить и мелко нарезать. Морковь очистить и натереть на крупной терке.
Обжарить лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета.
Из печени удалить жилки и пленки и обжарить на растительном масле до готовности (она должна остаться розоватой внутри).
Пропустить через мясорубку или измельчить в блендере печень, лук и морковь со сливочным маслом.
Взбить яйца и смешать с гречкой, посолить, поперчить.
В смазанную сливочным маслом форму выложить половину гречки, разровнять.
Сверху выложить слой печени, разровнять.
Снова выложить слой гречки и разровнять. Отправить запеканку в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Смешать сметану и тертый сыр. Распределить по поверхности запеканки сыр со сметаной и вернуть ее в духовку на 10 минут.
Подавать, посыпав свежей зеленью.
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