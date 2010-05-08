Необычное сочетание, отменный вкус. Простое и уютное блюдо, которое может заменить целый обед. Если вы никогда ранее не пробовали сочетать два этих продукта, то я настоятельно вам рекомендую это сделать, могу с уверенностью сказать, что это просто находка.

В роли начинки пусть выступит печенка, чтобы напомнить, как это вкусно: разваристая пуховая каша. А чтобы запеканка держала форму, цементом для всей конструкции выступит вмешанное в толщу гречки взбитое яйцо.





Как бы ни хотелось, сразу из духовки есть такую запеканку не стоит: ароматы должны минут десять успокоиться и примириться друг с другом, создавая общую гармонию. Ведь для многих запеканка — это еще и психологический комфорт. На одного ее не готовят — не тот объем. Поэтому само слово запеканка неизбежно вызывает приятные воспоминания: о родительском доме, семейных обедах и доносящихся из духовки восхитительных ароматах, которые, словно теплый вязаный свитер, спасают от любых холодов.









Отварная гречка 200 г Куриная печень 400 г Репчатый лук 2 головки Сливочное масло 50 г Куриное яйцо 3 штуки Морковь 1 штука Растительное масло 30 мл Твердый сыр 100 г Сметана 2 столовые ложки Петрушка по вкусу Соль по вкусу Молотый черный перец по вкусу

Подготовить все ингредиенты.







Лук очистить и мелко нарезать. Морковь очистить и натереть на крупной терке.





Обжарить лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета.







Из печени удалить жилки и пленки и обжарить на растительном масле до готовности (она должна остаться розоватой внутри).







Пропустить через мясорубку или измельчить в блендере печень, лук и морковь со сливочным маслом.







Взбить яйца и смешать с гречкой, посолить, поперчить.







В смазанную сливочным маслом форму выложить половину гречки, разровнять.







Сверху выложить слой печени, разровнять.







Снова выложить слой гречки и разровнять. Отправить запеканку в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.







Смешать сметану и тертый сыр. Распределить по поверхности запеканки сыр со сметаной и вернуть ее в духовку на 10 минут.

