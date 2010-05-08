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Создан: 08.05.2010
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Запеканочка-объедалочка из куриной печени с гречкой

Воскресенье, 11 Февраля 2024 г. 05:21 + в цитатник

1ba7d4adadbd4c287619cc1d69b900f5 (34x19, 5Kb)Необычное сочетание, отменный вкус. Простое и уютное блюдо, которое может заменить целый обед. Если вы никогда ранее не пробовали сочетать два этих продукта, то я настоятельно вам рекомендую это сделать, могу с уверенностью сказать, что это просто находка. 

В роли начинки пусть выступит печенка, чтобы напомнить, как это вкусно: разваристая пуховая каша. А чтобы запеканка держала форму, цементом для всей конструкции выступит вмешанное в толщу гречки взбитое яйцо.

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Как бы ни хотелось, сразу из духовки есть такую запеканку не стоит: ароматы должны минут десять успокоиться и примириться друг с другом, создавая общую гармонию. Ведь для многих запеканка — это еще и психологический комфорт. На одного ее не готовят — не тот объем. Поэтому само слово запеканка неизбежно вызывает приятные воспоминания: о родительском доме, семейных обедах и доносящихся из духовки восхитительных ароматах, которые, словно теплый вязаный свитер, спасают от любых холодов.





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Отварная гречка 200 г
Куриная печень 400 г
Репчатый лук 2 головки
Сливочное масло 50 г
Куриное яйцо 3 штуки
Морковь 1 штука
Растительное масло 30 мл
Твердый сыр 100 г
Сметана
2 столовые ложки
Петрушка по вкусу
Соль по вкусу
Молотый черный перец по вкусу
 
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Подготовить все ингредиенты.

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Лук очистить и мелко нарезать. Морковь очистить и натереть на крупной терке.

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Обжарить лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета.

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Из печени удалить жилки и пленки и обжарить на растительном масле до готовности (она должна остаться розоватой внутри).

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Пропустить через мясорубку или измельчить в блендере печень, лук и морковь со сливочным маслом.

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Взбить яйца и смешать с гречкой, посолить, поперчить.

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В смазанную сливочным маслом форму выложить половину гречки, разровнять.

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Сверху выложить слой печени, разровнять.

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Снова выложить слой гречки и разровнять. Отправить запеканку в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

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Смешать сметану и тертый сыр. Распределить по поверхности запеканки сыр со сметаной и вернуть ее в духовку на 10 минут.
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Подавать, посыпав свежей зеленью.
 

 

 
Рубрики:  на радость мясоедам
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