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Когда не хочется стоять у плиты, быстрый и вкусный ужин: пирог-запеканка с курицей
Когда не хочется стоять у плиты, обед и ужин готовлю только так. Быстрый, лёгкий и очень вкусный. Такой ужин готовится быстро и просто, получается очень вкусная запеканка, которая придутся всем по вкусу. Очень рекомендую и вам попробовать. Удачного вам приготовления и приятного аппетита.
Сюда перекладываем и разравниваем тесто. Выпекаем в заранее разогретой духовке 180 градусов примерно 55-60 минут
Давайте жить вкусно!!!
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на радость мясоедам
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