Когда не хочется стоять у плиты, обед и ужин готовлю только так. Быстрый, лёгкий и очень вкусный. Такой ужин готовится быстро и просто, получается очень вкусная запеканка, которая придутся всем по вкусу. Очень рекомендую и вам попробовать. Удачного вам приготовления и приятного аппетита.











Филе 500 г.

Сыр 50 г.

Тесто

Яйца 2 шт.

Молоко 150мл.

Мука 50 г.

Разрыхлитель ½ ч.л.

Соль







В глубокую миску вбиваем два яйца. Добавим щепотку соли







Хорошенько перемешаем венчиком. Вливаем молоко. Перемешаем













Сюда просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Размешаем венчиком до однородности Хорошенько перемешаем венчиком. Вливаем молоко. ПеремешаемСюда просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Размешаем венчиком до однородности











Отваренное куриное филе нарежем на небольшие кусочки

В тесто добавим мясо. Перемешаем







На крупной терке натрем твердый сыр. Также добавим в тесто



Форму смажем сливочным маслом

Сюда перекладываем и разравниваем тесто. Выпекаем в заранее разогретой духовке 180 градусов примерно 55-60 минут



Давайте жить вкусно!!!



