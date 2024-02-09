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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Когда не хочется стоять у плиты, быстрый и вкусный ужин: пирог-запеканка с курицей

Пятница, 09 Февраля 2024 г. 05:21 + в цитатник

Когда не хочется стоять у плиты, обед и ужин готовлю только так. Быстрый, лёгкий и очень вкусный. Такой ужин готовится быстро и просто, получается очень вкусная запеканка, которая придутся всем по вкусу. Очень рекомендую и вам попробовать. Удачного вам приготовления и приятного аппетита.

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Филе 500 г.
Сыр 50 г.
 
Тесто
 
Яйца 2 шт.
Молоко 150мл.
Мука 50 г.
Разрыхлитель ½ ч.л.
Соль

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В глубокую миску вбиваем два яйца. Добавим щепотку соли

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Хорошенько перемешаем венчиком. Вливаем молоко. Перемешаем
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Сюда просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Размешаем венчиком до однородности


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Отваренное куриное филе нарежем на небольшие кусочки
 

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В тесто добавим мясо. Перемешаем


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На крупной терке натрем твердый сыр. Также добавим в тесто
 

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Форму смажем сливочным маслом

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Сюда перекладываем и разравниваем тесто. Выпекаем в заранее разогретой духовке 180 градусов примерно 55-60 минут


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Давайте жить вкусно!!!

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Приятного аппетита!!!
 
 
Рубрики:  удивительная выпечка
на радость мясоедам
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Процитировано 25 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 09 Февраля 2024 г. 05:45 (ссылка)
Спасибо.
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