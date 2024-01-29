Нашла рецепт дрожжевого теста с не совсем обычной технологией подхода теста в предварительно разогретой до высокой температуры духовке. Опробовала: замечательный рецепт! Такое тесто стоит делать! От начала замеса до готовности булок - 45-50 минут.

Первое, что интересует в рецепте, почему такое название? Всё просто. Всё просто. Девушку, которая поделилась этим рецептом звали Милаша. Под таким названием, оно ушло "в народ".



Если вы еще не подружились с дрожжевым тестом, вам сюда! Выпечка по этому рецепту появляется просто таки с молниеносной скоростью! Блиц-рецепт! Тесто универсальное, из него можно приготовить что угодно: пирожки сладкие и не сладкие, пироги, батоны, булочки, плюшки и т. д. Тесто имеет нейтральный вкус, сдобный аромат, сочетается с любой начинкой. Работать с ним одно удовольствие!