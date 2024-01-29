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Милашино тесто - самое быстрое дрожжевое тесто для пирожков
Нашла рецепт дрожжевого теста с не совсем обычной технологией подхода теста в предварительно разогретой до высокой температуры духовке. Опробовала: замечательный рецепт! Такое тесто стоит делать! От начала замеса до готовности булок - 45-50 минут.
Первое, что интересует в рецепте, почему такое название? Всё просто. Всё просто. Девушку, которая поделилась этим рецептом звали Милаша. Под таким названием, оно ушло "в народ".
Если вы еще не подружились с дрожжевым тестом, вам сюда! Выпечка по этому рецепту появляется просто таки с молниеносной скоростью! Блиц-рецепт! Тесто универсальное, из него можно приготовить что угодно: пирожки сладкие и не сладкие, пироги, батоны, булочки, плюшки и т. д. Тесто имеет нейтральный вкус, сдобный аромат, сочетается с любой начинкой. Работать с ним одно удовольствие!
Дрожжи (11 г или 25 г свежих) — 1 пакет.
Соль — 1 ч. л.
Сахар — 2 ст. л.
Яйцо куриное — 1 шт
Молоко — 250 мл
Масло растительное — 6 ст. л.
Мука — 500 г
Подготовить продукты. Они должны быть комнатной температуры.
Включить духовку на 180*С и приступить к замешиванию теста.
В глубокую миску влить подогретое молоко, добавить яйцо, соль, сахар и дрожжи, размешать венчиком. Влить масло и хорошо перемешать.
Сверху просеять 400 г муки
И перемешать лопаткой или ложкой.
Оставшиеся 100 г просеять на стол, вывалить тесто и подсыпая муку, тщательно промесить, пока оно не станет отставать от рук и стола, но стараясь не забивать тесто излишне. Мука может уйти не вся, это зависит от её влажности, клейковины и других причин.
Тесто должно быть мягким, консистенции мочки уха. Как только оно начнет отставать от рук, прекратить замешивание. Положить в миску и затянуть пищевой пленкой.
Миску с тестом завернуть в большое махровое полотенце.
Выключить духовку, поставить в нее тесто на 20-25 минут.
По истечении времени достать тесто. Оно уже поднялось, стало теплым, эластичным, податливым и нежным.
Духовку снова включить на 180*С и приступить к разделке.
Тесто выложить на стол,
Слегка обмять, вернее даже не обмять, а собрать края теста со всех сторон к центру - это называется "сделать замок" - перевернуть и оставить на 5 минут отдохнуть.
Затем разделить на кусочки, подкатать их в шарики.
Каждый шарик раскатать в лепешку, положить начинку и защипать.
Выложить на противень. После расстойки, обычно хватает 5-ти минут, смазать пирожки желтком, взбитым с 1 ч. л. воды и отправить в духовку.
Выпекать при 180*С. Время выпечки зависит от размера изделий. Моим пирожкам хватило 20 минут.
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