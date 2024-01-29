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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 364668


Милашино тесто - самое быстрое дрожжевое тесто для пирожков

Понедельник, 29 Января 2024 г. 05:19 + в цитатник

Нашла рецепт дрожжевого теста с не совсем обычной технологией подхода теста в предварительно разогретой до высокой температуры духовке. Опробовала: замечательный рецепт! Такое тесто стоит делать! От начала замеса до готовности булок - 45-50 минут.

Первое, что интересует в рецепте, почему такое название? Всё просто. Всё просто. Девушку, которая поделилась этим рецептом звали Милаша. Под таким названием, оно ушло "в народ".
 

Если вы еще не подружились с дрожжевым тестом, вам сюда! Выпечка по этому рецепту появляется просто таки с молниеносной скоростью! Блиц-рецепт! Тесто универсальное, из него можно приготовить что угодно: пирожки сладкие и не сладкие, пироги, батоны, булочки, плюшки и т. д. Тесто имеет нейтральный вкус, сдобный аромат, сочетается с любой начинкой. Работать с ним одно удовольствие!



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Дрожжи (11 г или 25 г свежих) — 1 пакет.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 2 ст. л.

Яйцо куриное — 1 шт

Молоко — 250 мл

Масло растительное — 6 ст. л.

Мука — 500 г



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Подготовить продукты. Они должны быть комнатной температуры.

Включить духовку на 180*С и приступить к замешиванию теста.





В глубокую миску влить подогретое молоко, добавить яйцо, соль, сахар и дрожжи, размешать венчиком. Влить масло и хорошо перемешать.





Сверху просеять 400 г муки





И перемешать лопаткой или ложкой.





Оставшиеся 100 г просеять на стол, вывалить тесто и подсыпая муку, тщательно промесить, пока оно не станет отставать от рук и стола, но стараясь не забивать тесто излишне. Мука может уйти не вся, это зависит от её влажности, клейковины и других причин.





Тесто должно быть мягким, консистенции мочки уха. Как только оно начнет отставать от рук, прекратить замешивание. Положить в миску и затянуть пищевой пленкой.





Миску с тестом завернуть в большое махровое полотенце.





Выключить духовку, поставить в нее тесто на 20-25 минут.





По истечении времени достать тесто. Оно уже поднялось, стало теплым, эластичным, податливым и нежным.

Духовку снова включить на 180*С и приступить к разделке.





Тесто выложить на стол,





Слегка обмять, вернее даже не обмять, а собрать края теста со всех сторон к центру - это называется "сделать замок" - перевернуть и оставить на 5 минут отдохнуть.





Затем разделить на кусочки, подкатать их в шарики.





Каждый шарик раскатать в лепешку, положить начинку и защипать.



Выложить на противень. После расстойки, обычно хватает 5-ти минут, смазать пирожки желтком, взбитым с 1 ч. л. воды и отправить в духовку.





Выпекать при 180*С. Время выпечки зависит от размера изделий. Моим пирожкам хватило 20 минут.


 

Милашино тесто

Рубрики:  удивительная выпечка
Метки:  

Процитировано 24 раз
Понравилось: 11 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 29 Января 2024 г. 11:59 (ссылка)
Доброго дня и всего самого хорошего в нем и счастливого!!!!
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Понедельник, 29 Января 2024 г. 17:11ссылка
галина5819
Желаю отличного дня и исполнения всего задуманного на этот день. Пусть сегодня никто и ничто не испортит твоё настроение.
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Galina__K   обратиться по имени Понедельник, 29 Января 2024 г. 17:10 (ссылка)
Спасибо Галочка, за рецепт!!!! Пирог сделаю. У меня пирожки не особо получаются. Я их всегда перепекаю. Боюсь, что бы сырые не были.
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Понедельник, 29 Января 2024 г. 17:24ссылка
галина5819
Galina, готовьте с удовольствием. Мне больше нравится что-то маленькое, порционное. Поэтому я отдаю предпочтение пирожкам, а не пирогам. Пирожки удобней есть, хранить и транспортировать. Но и в больших пирогах есть своя прелесть.
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