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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Пирожки "по-ленивому": по вкусу как беляши, а жарю как обычные оладьи

Пятница, 19 Января 2024 г. 05:19 + в цитатник

Самый простой рецепт, который я знаю. Пышное тесто без дрожей, замешиваю за 5 минут. Пирожки у меня пышные, по вкусу совсем как беляши. Готовлю очень просто и быстро. Смешала тесто с начинкой и на сковородку. Жарю как обычные оладьи. И начинки можно делать разные, хоть с мясом, хоть с курицей, хоть просто с зеленью. Этот рецепт с куриной грудкой и зеленым луком. Недорого и очень вкусно получается. Называю их беляши "по-ленивому". Очень рекомендую, попробуйте.

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на 8 шт.:
 
Мука - 150 гр
Кефир 3,2% - 200 мл
Растительное масло - 1 ст.л.
Яйца - 1 шт.
Сахар - 1/2 ч.л.
Соль - 1/2 ч.л.
Сода - 1/2 ч.л.
Куриное филе - 250 гр
Зеленый лук - 50 гр

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Сначала готовлю начинку, чтобы она сразу была под рукой в нужный момент. Мелко рублю ножом куриное филе. Нужно, чтобы были мелкие кусочки. Фарш тут подходит не очень хорошо. Еще режу зеленый лук.
 
Приступаю к тесту. В миску вбиваю яйцо комнатной температуры, добавляю соль, немного сахара и вливаю кефир, нагретый до температуры примерно 40 градусов. При нагреве он может начать совсем чуть-чуть сворачиваться, но это нормальный процесс. Перемешиваю все это венчиком до однородности.
 

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Просеиваю туда муку и снова перемешиваю, чтобы не было никаких комочков.


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После этого добавляю соду и снова перемешиваю.

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Затем выкладываю куриное филе, солю и перчу его прямо в этот момент. Добавляю нарезанный лук и опять перемешиваю.


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Затем ввожу немного растительного масла и перемешиваю в последний раз. После этого смесь перемешивать больше не рекомендуется.


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С тестом и начинкой все. Остается только пожарить. Выкладываю тесто ложкой в сковороду с нагретым растительным маслом. Масла нужно не так много, как на настоящие беляши, но и не слишком мало. Нужно, чтобы пирожки на половину были в нем. Краешки можно той же ложкой подровнять, сформировать более правильной формы.


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Жарю на среднем огне примерно по 3 минутки с каждой стороны. В процессе жарки пирожки увеличиваются довольно сильно, пышными становятся.


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Вот такие они получаются румяные, нежные, пышные, сочные, ну очень вкусные. И на самом деле от беляшей по вкусу практически не отличить.


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Пирожки теперь готовлю "по-ленивому", все смешала и ...

Рубрики:  удивительная выпечка
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Процитировано 34 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 19 Января 2024 г. 05:47 (ссылка)
Спасибо.
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татьяна_дяглова   обратиться по имени Суббота, 20 Января 2024 г. 19:13 (ссылка)
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