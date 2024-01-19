Самый простой рецепт, который я знаю. Пышное тесто без дрожей, замешиваю за 5 минут. Пирожки у меня пышные, по вкусу совсем как беляши. Готовлю очень просто и быстро. Смешала тесто с начинкой и на сковородку. Жарю как обычные оладьи. И начинки можно делать разные, хоть с мясом, хоть с курицей, хоть просто с зеленью. Этот рецепт с куриной грудкой и зеленым луком. Недорого и очень вкусно получается. Называю их беляши "по-ленивому". Очень рекомендую, попробуйте.

1.















на 8 шт.:

Мука - 150 гр

Кефир 3,2% - 200 мл

Растительное масло - 1 ст.л.

Яйца - 1 шт.

Сахар - 1/2 ч.л.

Соль - 1/2 ч.л.

Сода - 1/2 ч.л.

Куриное филе - 250 гр

Зеленый лук - 50 гр







Сначала готовлю начинку, чтобы она сразу была под рукой в нужный момент. Мелко рублю ножом куриное филе. Нужно, чтобы были мелкие кусочки. Фарш тут подходит не очень хорошо. Еще режу зеленый лук.

Приступаю к тесту. В миску вбиваю яйцо комнатной температуры, добавляю соль, немного сахара и вливаю кефир, нагретый до температуры примерно 40 градусов. При нагреве он может начать совсем чуть-чуть сворачиваться, но это нормальный процесс. Перемешиваю все это венчиком до однородности.

Просеиваю туда муку и снова перемешиваю, чтобы не было никаких комочков.







После этого добавляю соду и снова перемешиваю.





Затем выкладываю куриное филе, солю и перчу его прямо в этот момент. Добавляю нарезанный лук и опять перемешиваю.





Затем ввожу немного растительного масла и перемешиваю в последний раз. После этого смесь перемешивать больше не рекомендуется.







С тестом и начинкой все. Остается только пожарить. Выкладываю тесто ложкой в сковороду с нагретым растительным маслом. Масла нужно не так много, как на настоящие беляши, но и не слишком мало. Нужно, чтобы пирожки на половину были в нем. Краешки можно той же ложкой подровнять, сформировать более правильной формы.







Жарю на среднем огне примерно по 3 минутки с каждой стороны. В процессе жарки пирожки увеличиваются довольно сильно, пышными становятся.





Вот такие они получаются румяные, нежные, пышные, сочные, ну очень вкусные. И на самом деле от беляшей по вкусу практически не отличить.



