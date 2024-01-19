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Пирожки "по-ленивому": по вкусу как беляши, а жарю как обычные оладьи
Самый простой рецепт, который я знаю. Пышное тесто без дрожей, замешиваю за 5 минут. Пирожки у меня пышные, по вкусу совсем как беляши. Готовлю очень просто и быстро. Смешала тесто с начинкой и на сковородку. Жарю как обычные оладьи. И начинки можно делать разные, хоть с мясом, хоть с курицей, хоть просто с зеленью. Этот рецепт с куриной грудкой и зеленым луком. Недорого и очень вкусно получается. Называю их беляши "по-ленивому". Очень рекомендую, попробуйте.
1.
Просеиваю туда муку и снова перемешиваю, чтобы не было никаких комочков.
После этого добавляю соду и снова перемешиваю.
Затем выкладываю куриное филе, солю и перчу его прямо в этот момент. Добавляю нарезанный лук и опять перемешиваю.
Затем ввожу немного растительного масла и перемешиваю в последний раз. После этого смесь перемешивать больше не рекомендуется.
С тестом и начинкой все. Остается только пожарить. Выкладываю тесто ложкой в сковороду с нагретым растительным маслом. Масла нужно не так много, как на настоящие беляши, но и не слишком мало. Нужно, чтобы пирожки на половину были в нем. Краешки можно той же ложкой подровнять, сформировать более правильной формы.
Жарю на среднем огне примерно по 3 минутки с каждой стороны. В процессе жарки пирожки увеличиваются довольно сильно, пышными становятся.
Вот такие они получаются румяные, нежные, пышные, сочные, ну очень вкусные. И на самом деле от беляшей по вкусу практически не отличить.
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