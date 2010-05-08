Пятница, 22 Декабря 2023 г. 05:15
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Салат "Колдунья": что сказать - вкусные ингредиенты=вкусный салат!
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Метки:
копченое куриное мясо
маслины
огурец
помидор
сыр копченый (косичка)
майонез
салат
Хочу предложить Вашему вниманию интересный салатик: легкий в приготовлении и очень вкусный.
Курица (копченое куриное мясо) — 200 г
Маслины — 1 бан.
Огурец (свежий) — 2 шт
Помидор (средние) — 2 шт
Сыр копченый (косичка) — 200 г
Майонез — 50 г
Перец черный (смесь перцев) — по вкусу
С маслин слить жидкость, маслины порезать тонкими колечками
Копченое куриное мясо порезать соломкой
Огурцы порезать соломкой (я терла на терке для корейской моркови)
Помидоры (у меня помидоры были очень мелкие, поэтому я брала 4 шт) разрезать на пополам, в мисочку вылить жидкость,
а сами помидоры порезать соломкой.
Сыр-косичку порезать мелкой соломкой
В мисочку с томатным соком добавить майонез и смесь перцев.
Хорошо перемешать.
Выливаем получившийся соус в салат и перемешиваем.
При необходимости добавляем еще перец и соль.
Перемешиваем и убираем в холодильник на пару часов, чтобы продукты хорошо "подружились" друг с другом.
Для получения гармоничного вкуса, используйте именно копченый сыр-косичку, не заменяйте на другой сыр. Не советую.
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