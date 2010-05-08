

Хочу предложить Вашему вниманию интересный салатик: легкий в приготовлении и очень вкусный.













Курица (копченое куриное мясо) — 200 г

Маслины — 1 бан.

Огурец (свежий) — 2 шт

Помидор (средние) — 2 шт

Сыр копченый (косичка) — 200 г

Майонез — 50 г

Перец черный (смесь перцев) — по вкусу

С маслин слить жидкость, маслины порезать тонкими колечками

Копченое куриное мясо порезать соломкой

Огурцы порезать соломкой (я терла на терке для корейской моркови)

Помидоры (у меня помидоры были очень мелкие, поэтому я брала 4 шт) разрезать на пополам, в мисочку вылить жидкость,

а сами помидоры порезать соломкой.

Сыр-косичку порезать мелкой соломкой

В мисочку с томатным соком добавить майонез и смесь перцев.

Хорошо перемешать.

Выливаем получившийся соус в салат и перемешиваем.

При необходимости добавляем еще перец и соль.

Перемешиваем и убираем в холодильник на пару часов, чтобы продукты хорошо "подружились" друг с другом.

Для получения гармоничного вкуса, используйте именно копченый сыр-косичку, не заменяйте на другой сыр. Не советую.