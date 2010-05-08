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Создан: 08.05.2010
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Салат "Колдунья": что сказать - вкусные ингредиенты=вкусный салат!

Пятница, 22 Декабря 2023 г. 05:15 + в цитатник


Хочу предложить Вашему вниманию интересный салатик: легкий в приготовлении и очень вкусный.






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Курица (копченое куриное мясо) — 200 г
Маслины — 1 бан.
Огурец (свежий) — 2 шт
Помидор (средние) — 2 шт
Сыр копченый (косичка) — 200 г
Майонез — 50 г
Перец черный (смесь перцев) — по вкусу

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Салат Колдунья фото

С маслин слить жидкость, маслины порезать тонкими колечками

Салат Колдунья ингредиенты

Копченое куриное мясо порезать соломкой

Салат Колдунья Курица

Огурцы порезать соломкой (я терла на терке для корейской моркови)

Салат Колдунья Маслины

Помидоры (у меня помидоры были очень мелкие, поэтому я брала 4 шт) разрезать на пополам, в мисочку вылить жидкость,
а сами помидоры порезать соломкой.

Салат Колдунья Огурец

Сыр-косичку порезать мелкой соломкой

Салат Колдунья Помидор

В мисочку с томатным соком добавить майонез и смесь перцев.
Хорошо перемешать.

Салат Колдунья Сыр копченый

Выливаем получившийся соус в салат и перемешиваем.
При необходимости добавляем еще перец и соль.
Перемешиваем и убираем в холодильник на пару часов, чтобы продукты хорошо "подружились" друг с другом.

Для получения гармоничного вкуса, используйте именно копченый сыр-косичку, не заменяйте на другой сыр. Не советую.

 


Рубрики:  ни дня без салата
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