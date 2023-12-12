Это был мой 101-й яблочный пирог! У меня все получилось и получилось очень вкусно!



Мягкая, нежная, тающая во рту основа! Восхитительная, ароматная, кисло-сладкая, лимонная начинка, которая напоминает то ли пудинг, то ли крем. И чудесная хрустящая макушка! Ммммммм... Невозможно оторваться! Муж тоже в восторге! Один из лучших рецептов яблочных пирогов. Великолепное сочетание абсолютной простоты исполнения и потрясающего вкуса!











Тесто

Масло сливочное— 230 г



Сахар — 1/2 стак.



Сметана — 230 г



Крахмал — 2 ст. л.



Мука пшеничная — 400 г



Разрыхлитель теста — 3 ч. л.





Начинка



Яблоко (средние, кисло-сладкие) — 4 шт



Лимон (крупный или 1,5 средних) — 1 шт



Сахар (зависит от кислоты яблок) — 3/4 - 1 стак.



Мука миндальная (по желанию, в рецепте не предусмотрено) — 1 стак.







Подготовить продукты, чтобы все было под рукой.







Масло растереть с сахаром до пышности.







Добавить сметану и крахмал перемешать.







Сверху просеять муку с разрыхлителем.







Замесить мягкое тесто.







Разделить тесто на 2/3 и 1/3. Поместить соответственно в холодильник и морозильник на 1-2 часа.







Лимон натереть на крупной терке вместе с кожурой, удалить косточки.







В лимонную массу натереть на крупной терке очищенные яблоки, добавить сахар и все перемешать. Отставить.







форму 20х30 см, но у меня все тесто в такую форму не поместилось, нужна немного побольше. Можно взять круглую форму d 24-26 см.



Итак, форму застелить пекарской бумагой, слегка смазанной маслом. 2/3 теста размять по форме, формируя высокий бортик. Тесто очень мягкое, раскатать его проблематично, разве что между листами пергамента.







Начинку отжать от лишнего сока (его будет много), можно добавить 1 ст. л. крахмала. На тесто равномерно распределить миндальную муку.







Сверху также равномерно разложить яблочную начинку. На яблоки равномерно натереть на крупной терке тесто из морозильника. Лучше брать его небольшими порциями, легче трется.







Выпекать пирог при 180*С до готовности (у меня пекся около 50-ти минут).











Готовый пирог остудить, осторожно извлечь из формы и посыпать сахарной пудрой.





Немного полюбоваться и срочно, срочно бежать заваривать чай!









И наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться!!!





