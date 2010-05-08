|
Лимонный пирог с изюмом: тем кто любит лимонную выпечку, этот пирог понравится 100%
Сегодня я предлагаю вам простой рецепт лимонного пирога. Пирог настолько вкусный , что хочется приставать ко всем и каждому, чтобы хотя бы раз попробовали приготовить его. Этот пирог придется как нельзя более кстати, если к вам собирается нагрянуть компания гостей, любящих основательно погонять чаи. Он получается большим, поэтому его точно хватит на компанию из восьми человек - при этом каждому достанется не по одному кусочку.
Орехи можно использовать любые - вкусно, когда они разные, но можно и с одним видом приготовить. Я использовала грецкие и арахис.
Для приготовления лимонного пирога с изюмом и орехами нам понадобятся следующие ингредиенты.
Мягкое сливочное масло поместить в глубокую просторную миску, добавить сахар и взбить до кремообразного состояния.
Добавить в миску яйцо и продолжить взбивание.
В полученную массу добавить половину просеянной муки вместе с разрыхлителем. Перемешать массу лопаткой.
В тесто добавить сметану и перемешать лопаткой.
Затем добавить оставшуюся муку и окончательно вымешать тесто. Оно должно получиться густым.
Форму застелить пергаментом, выложить тесто и разровнять его лопаткой. Форму с тестом поставить в разогретую до 180 градусов духовку и печь 30 минут.
Пока выпекается основа пирога, приготовить начинку. Лимон тщательно вымыть, удалить косточки, нарезать лимон ломтиками. Изюм также следует вымыть и просушить. В чашу комбайна сложить изюм, сахар, орехи и кусочки лимона. Перекрутить всё до однородной массы с помощью насадки "металлический нож".
Пирог вынуть из духовки, наверх выложить начинку и разровнять.
Печь лимонный пирог с изюмом и орехами ещё 15 минут. Затем вынуть из духовки, остудить.
Разрезать пирог на порции и подать к столу.
Приятного аппетита!
|Рубрики:
| сладкая жизнь
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]