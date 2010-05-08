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Создан: 08.05.2010
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Лимонный пирог с изюмом: тем кто любит лимонную выпечку, этот пирог понравится 100%

Понедельник, 11 Декабря 2023 г. 05:23 + в цитатник

accf4b796238c7c55e42949422939ea3 (46x36, 10Kb)Сегодня я предлагаю вам простой рецепт лимонного пирога. Пирог настолько вкусный , что хочется приставать ко всем и каждому, чтобы хотя бы раз попробовали приготовить его. Этот пирог придется как нельзя более кстати, если к вам собирается нагрянуть компания гостей, любящих основательно погонять чаи. Он получается большим, поэтому его точно хватит на компанию из восьми человек - при этом каждому достанется не по одному кусочку.

 Орехи можно использовать любые - вкусно, когда они разные, но можно и с одним видом приготовить. Я использовала грецкие и арахис.


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Масло сливочное - 150 г
 
Сахар - 100 г
 
Яйцо - 1 шт.
 
Сметана - 100 г
 
Мука - 250 г
 
Разрыхлитель - 1 ч.л.
 
Для верха пирога:
 
Лимон - 1 шт.
 
Изюм - 150 г
 
Сахар - 100 г
 
Орехи - 100 г
 
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Для приготовления лимонного пирога с изюмом и орехами нам понадобятся следующие ингредиенты.

 

 

 

Мягкое сливочное масло поместить в глубокую просторную миску, добавить сахар и взбить до кремообразного состояния.

 

 

 

Добавить в миску яйцо и продолжить взбивание.

 

В полученную массу добавить половину просеянной муки вместе с разрыхлителем. Перемешать массу лопаткой.

 

 

 

В тесто добавить сметану и перемешать лопаткой.

 

 

 

Затем добавить оставшуюся муку и окончательно вымешать тесто. Оно должно получиться густым.

 

 

 

Форму застелить пергаментом, выложить тесто и разровнять его лопаткой. Форму с тестом поставить в разогретую до 180 градусов духовку и печь 30 минут.

 

 

 

Пока выпекается основа пирога, приготовить начинку. Лимон тщательно вымыть, удалить косточки, нарезать лимон ломтиками. Изюм также следует вымыть и просушить. В чашу комбайна сложить изюм, сахар, орехи и кусочки лимона. Перекрутить всё до однородной массы с помощью насадки "металлический нож".

 

 

 

Пирог вынуть из духовки, наверх выложить начинку и разровнять.

 

 

 

Печь лимонный пирог с изюмом и орехами ещё 15 минут. Затем вынуть из духовки, остудить.

 

 

 

Разрезать пирог на порции и подать к столу.

 

 

 

Приятного аппетита!

 

Лимонный пирог с изюмом, рецепт с фото

 

Лимонный пирог с изюмом

Рубрики:  сладкая жизнь
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Процитировано 18 раз
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Юрий_Дуданов   обратиться по имени Вторник, 12 Декабря 2023 г. 06:45 (ссылка)
Благодарю!
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