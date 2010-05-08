Сегодня я предлагаю вам простой рецепт лимонного пирога. Пирог настолько вкусный , что хочется приставать ко всем и каждому, чтобы хотя бы раз попробовали приготовить его. Этот пирог придется как нельзя более кстати, если к вам собирается нагрянуть компания гостей, любящих основательно погонять чаи. Он получается большим, поэтому его точно хватит на компанию из восьми человек - при этом каждому достанется не по одному кусочку.

Орехи можно использовать любые - вкусно, когда они разные, но можно и с одним видом приготовить. Я использовала грецкие и арахис.











Масло сливочное - 150 г

Сахар - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Сметана - 100 г

Мука - 250 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Для верха пирога:

Лимон - 1 шт.

Изюм - 150 г

Сахар - 100 г

Орехи - 100 г

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Для приготовления лимонного пирога с изюмом и орехами нам понадобятся следующие ингредиенты.

Мягкое сливочное масло поместить в глубокую просторную миску, добавить сахар и взбить до кремообразного состояния.

Добавить в миску яйцо и продолжить взбивание.

В полученную массу добавить половину просеянной муки вместе с разрыхлителем. Перемешать массу лопаткой.

В тесто добавить сметану и перемешать лопаткой.

Затем добавить оставшуюся муку и окончательно вымешать тесто. Оно должно получиться густым.

Форму застелить пергаментом, выложить тесто и разровнять его лопаткой. Форму с тестом поставить в разогретую до 180 градусов духовку и печь 30 минут.

Пока выпекается основа пирога, приготовить начинку. Лимон тщательно вымыть, удалить косточки, нарезать лимон ломтиками. Изюм также следует вымыть и просушить. В чашу комбайна сложить изюм, сахар, орехи и кусочки лимона. Перекрутить всё до однородной массы с помощью насадки "металлический нож".

Пирог вынуть из духовки, наверх выложить начинку и разровнять.

Печь лимонный пирог с изюмом и орехами ещё 15 минут. Затем вынуть из духовки, остудить.

Разрезать пирог на порции и подать к столу.

Приятного аппетита!