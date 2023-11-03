Когда-то лепешки базлама придумали на Востоке, но рецепт быстро разошелся по всему миру. Все потому, что лепешки получаются не плоскими, как обычно, а надуваются на сковороде словно подушки. Внутри же традиционно располагается немного сыра, тесто же делается простейшим, чтобы не ждать расстойки.



















120 граммов муки

Половина чайной ложки разрыхлителя теста

Половина чайной ложки соли

70 граммов масла

90 миллилитров воды

100 граммов сыра





В глубокую миску пересыпьте муку, соль и разрыхлитель. Растопите сливочное масло, влейте его сюда же, затем добавьте воду и замешайте нежное тесто. Расстойки ждать не нужно, сразу вымешайте его еще раз на рабочей поверхности и разделите на три части.

Каждую часть раскатайте в тонкий пласт, смажьте его небольшим количеством масла, сверху распределите натертый сыр.

Сверните тесто квадратом, как показано на фото ниже:

Теперь разогрейте масло в сковороде и выложите в него заготовку. Тесто с сыром начнет надуваться внутри, одновременно поджариваясь снаружи.

Аппетитные лепешки-подушки можно подавать как отдельную закуску. Опционально к сыру в заготовки можно добавить и копчености.

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