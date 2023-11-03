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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Лепешки жарим не плоскими, а как подушки: надуваются на сковороде сами по себе, а внутри сыр

Пятница, 03 Ноября 2023 г. 05:19 + в цитатник

Когда-то лепешки базлама придумали на Востоке, но рецепт быстро разошелся по всему миру. Все потому, что лепешки получаются не плоскими, как обычно, а надуваются на сковороде словно подушки. Внутри же традиционно располагается немного сыра, тесто же делается простейшим, чтобы не ждать расстойки.


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120 граммов  муки
Половина чайной ложки разрыхлителя теста
Половина чайной ложки соли
70 граммов масла
90 миллилитров воды
100 граммов сыра


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В глубокую миску пересыпьте муку, соль и разрыхлитель. Растопите сливочное масло, влейте его сюда же, затем добавьте воду и замешайте нежное тесто. Расстойки ждать не нужно, сразу вымешайте его еще раз на рабочей поверхности и разделите на три части.

Каждую часть раскатайте в тонкий пласт, смажьте его небольшим количеством масла, сверху распределите натертый сыр.

Сверните тесто квадратом, как показано на фото ниже:

Теперь разогрейте масло в сковороде и выложите в него заготовку. Тесто с сыром начнет надуваться внутри, одновременно поджариваясь снаружи.

Аппетитные лепешки-подушки можно подавать как отдельную закуску. Опционально к сыру в заготовки можно добавить и копчености.

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Рубрики:  удивительная выпечка
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Процитировано 21 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 03 Ноября 2023 г. 11:24 (ссылка)
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Mjja   обратиться по имени Суббота, 04 Ноября 2023 г. 12:27 (ссылка)
БлагоДарю.
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Суббота, 04 Ноября 2023 г. 14:20ссылка
галина5819
Спасибо,что зашли на лепешки!
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