Итак, готовим заливку.
Смешиваем яйца, крахмал, горчицу, соль, перец. Можете добавлять свои любимые специи, каждый раз разные. И каждый раз в мясе будет новый оттенок вкуса. Горчицу можно брать совершенно любую, готовую, не порошком.
Затем нарезаем мясо удобными кусочками, кто как любит, и перемешиваем с заливкой.
Укладываем всё в пластиковый контейнер с плотной крышкой и отправляем емкость в холодильник хотя бы на ночь.
А утром или в течении следующих трёх дней останется лишь это мясо поджарить.
Жарить на сковороде с разогретым маслом с двух сторон, Жарится мясо очень быстро.
Как только зарумянилось, оно уже и готово! Можно при жарке посыпать мясо кунжутом, это и полезнее и выглядит на тарелке симпатично. Мясо в маринаде готово, а гарнир на ваш выбор.
Приятного аппетита!