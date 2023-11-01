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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Мясо в маринаде. На скорую руку

Среда, 01 Ноября 2023 г. 05:21 + в цитатник
Изюминка этого рецепта в особом маринаде, который подходит для любого сорта мяса, в том числе и курицы. Вы можете замариновать мясо в воскресенье вечером и дня три оно спокойно хранится в холодильнике, а пожарить его можно в любой нужный момент, например  придя вечером домой, это дело пяти минут.

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-Мясо 500 гр
 
 
Для маринада:
 
-Яйцо куриное 2 шт
 
-Горчица 1 ст л
 
-Крахмал 1 ст л
 
-Соль 1 ч л
 
-Смесь перцев 1 ч л
 
-Масло растительное 1 ст л
 
-Кунжут 2 ч л
 
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Итак, готовим заливку.       
 
Смешиваем яйца, крахмал, горчицу, соль, перец. Можете добавлять свои любимые специи, каждый раз разные. И каждый раз в мясе будет новый оттенок вкуса. Горчицу можно брать совершенно   любую, готовую, не порошком. 
 
 Затем нарезаем   мясо удобными кусочками, кто как любит, и перемешиваем с заливкой.
 
Укладываем всё в пластиковый контейнер с плотной крышкой и отправляем   емкость в холодильник хотя бы на ночь.
 
А утром или в течении следующих трёх дней останется лишь это мясо поджарить.
 
Жарить на  сковороде с разогретым маслом с двух сторон, Жарится мясо очень быстро.
 
Как только зарумянилось, оно уже  и готово! Можно при жарке посыпать мясо кунжутом, это и полезнее и выглядит на тарелке симпатично. Мясо в маринаде готово, а гарнир на ваш выбор.
 
Приятного аппетита!
 
 
Рубрики:  на радость мясоедам
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Процитировано 38 раз
Понравилось: 24 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 01 Ноября 2023 г. 10:56 (ссылка)
Большое спасибо, Галочка! С первым ноябрьским днём!
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Среда, 01 Ноября 2023 г. 18:48ссылка
галина5819
Пусть добрым будет это начало! Желаю тебе самого счастливого ноября!
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 02 Ноября 2023 г. 14:23 (ссылка)
БлагоДарю.
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