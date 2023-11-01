Изюминка этого рецепта в особом маринаде, который подходит для любого сорта мяса, в том числе и курицы. Вы можете замариновать мясо в воскресенье вечером и дня три оно спокойно хранится в холодильнике, а пожарить его можно в любой нужный момент, например придя вечером домой, это дело пяти минут.

-Мясо 500 гр

Для маринада:

-Яйцо куриное 2 шт

-Горчица 1 ст л

-Крахмал 1 ст л

-Соль 1 ч л

-Смесь перцев 1 ч л

-Масло растительное 1 ст л

-Кунжут 2 ч л

Итак, готовим заливку.

Смешиваем яйца, крахмал, горчицу, соль, перец. Можете добавлять свои любимые специи, каждый раз разные. И каждый раз в мясе будет новый оттенок вкуса. Горчицу можно брать совершенно любую, готовую, не порошком.

Затем нарезаем мясо удобными кусочками, кто как любит, и перемешиваем с заливкой.

Укладываем всё в пластиковый контейнер с плотной крышкой и отправляем емкость в холодильник хотя бы на ночь.

А утром или в течении следующих трёх дней останется лишь это мясо поджарить.

Жарить на сковороде с разогретым маслом с двух сторон, Жарится мясо очень быстро.

Как только зарумянилось, оно уже и готово! Можно при жарке посыпать мясо кунжутом, это и полезнее и выглядит на тарелке симпатично. Мясо в маринаде готово, а гарнир на ваш выбор.