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Создан: 08.05.2010
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«Быстрая» маринованная капуста - хрустящая, в меру острая

Понедельник, 30 Октября 2023 г. 05:15 + в цитатник

Хочу поделиться с вами рецептом вкусной маринованной капусты, которую можно кушать спустя 10 часов.

 
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Капуста белокочанная — 2 кг

Морковь (200-300 гр)

Чеснок (головка) — 1 шт

Вода (для маринада) — 1 л

Сахар (для маринада) — 200 г

Соль (для маринада) — 2 ст. л.

Уксусная эссенция (для маринада) — 2 ст. л.

 

 

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Процесс:

Итак, берём 2 кг хрустящей капусты… (не мягкой!)
 
Мелко шинкуем её… а вообще, можно резать произвольно.
 
Натираем морковку…
 
И на мелкой тёрке чеснок…
 
Всё хорошенько перемешиваем… Я для начала всё делаю в тазу, в нём мешать удобнее!
 

Потом всё это «дело» отправляю в ведро (а можно и в большой кастрюле…).

Варим маринад: смешиваем воду, сахар, соль и доводим всё до кипения; как закипит, добавляем уксусную эссенцию и выключаем. Уксуса «не бойтесь», не подумайте, что его слишком много-получается всё в меру!!!

Заливаем сразу же капусту горячим маринадом и ставим под груз на 10 часов.
 
Готово… капуста простояла у меня ночь… а какой аромат стоял на всю квартиру-это что-то!!!
 
Ну, а дальше можно подавать к столу… всё остальное по баночкам и в холодильник. Очень удобно: съели, сделали ещё!!!
 
Вкусная, хрустящая закуска готова!


 
Рубрики:  погребок
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rosavetrov   обратиться по имени Вторник, 31 Октября 2023 г. 08:47 (ссылка)
Благодарю.
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