

Хочу поделиться с вами рецептом вкусной маринованной капусты, которую можно кушать спустя 10 часов .

















Капуста белокочанная — 2 кг



Морковь (200-300 гр)



Чеснок (головка) — 1 шт



Вода (для маринада) — 1 л



Сахар (для маринада) — 200 г



Соль (для маринада) — 2 ст. л.



Уксусная эссенция (для маринада) — 2 ст. л.





Процесс:



Итак, берём 2 кг хрустящей капусты… (не мягкой!)

Мелко шинкуем её… а вообще, можно резать произвольно.

Натираем морковку…

И на мелкой тёрке чеснок…

Всё хорошенько перемешиваем… Я для начала всё делаю в тазу, в нём мешать удобнее!



Потом всё это «дело» отправляю в ведро (а можно и в большой кастрюле…).



Варим маринад: смешиваем воду, сахар, соль и доводим всё до кипения; как закипит, добавляем уксусную эссенцию и выключаем. Уксуса «не бойтесь», не подумайте, что его слишком много-получается всё в меру!!!



Заливаем сразу же капусту горячим маринадом и ставим под груз на 10 часов.

Готово… капуста простояла у меня ночь… а какой аромат стоял на всю квартиру-это что-то!!!

Ну, а дальше можно подавать к столу… всё остальное по баночкам и в холодильник. Очень удобно: съели, сделали ещё!!!

Вкусная, хрустящая закуска готова!



