Хочу поделиться с вами рецептом вкусной маринованной капусты, которую можно кушать спустя 10 часов.
Капуста белокочанная — 2 кг
Морковь (200-300 гр)
Чеснок (головка) — 1 шт
Вода (для маринада) — 1 л
Сахар (для маринада) — 200 г
Соль (для маринада) — 2 ст. л.
Уксусная эссенция (для маринада) — 2 ст. л.
Процесс:
Итак, берём 2 кг хрустящей капусты… (не мягкой!)
Мелко шинкуем её… а вообще, можно резать произвольно.
Натираем морковку…
И на мелкой тёрке чеснок…
Всё хорошенько перемешиваем… Я для начала всё делаю в тазу, в нём мешать удобнее!
Потом всё это «дело» отправляю в ведро (а можно и в большой кастрюле…).
Варим маринад: смешиваем воду, сахар, соль и доводим всё до кипения; как закипит, добавляем уксусную эссенцию и выключаем. Уксуса «не бойтесь», не подумайте, что его слишком много-получается всё в меру!!!
Заливаем сразу же капусту горячим маринадом и ставим под груз на 10 часов.
Готово… капуста простояла у меня ночь… а какой аромат стоял на всю квартиру-это что-то!!!
Ну, а дальше можно подавать к столу… всё остальное по баночкам и в холодильник. Очень удобно: съели, сделали ещё!!!
Вкусная, хрустящая закуска готова!