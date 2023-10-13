

Предлагаю рецепт моего любимого яблочного пирога. Когда-то взяла рецепт на одном кулинарном сайте, привлекла простота процесса. Мои домашние не очень жалуют выпечку с яблоками, в отличии от меня, но этот пирог пошёл на ура! Думаю, всё дело в том, что яблок в выпечке совсем не чувствуется или чувствуется совсем чуть-чуть.





Яблоки перетираются на тёрке и добавляются в жидкое тесто. В готовом пироге яблоки как-бы тают, исчезают, остаётся только лёгкая приятная кислинка, тонкий намёк на присутствие фрукта.

Рекомендую брать для пирога кислые или кисло-сладкие яблоки, в сочетании со сладким пирогом получается очень вкусно. И ещё я кладу в пирог одно большое яблоко, вы можете взять 2. Главное, не перетирайте фрукт заранее, он даст сок и пирог сделается излишне влажным, вам может показаться что он не пропёкся.