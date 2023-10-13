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Создан: 08.05.2010
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Мой любимый сметанный пирог с тёртыми яблоками

Пятница, 13 Октября 2023 г. 05:23 + в цитатник

Предлагаю рецепт моего любимого яблочного пирога. Когда-то взяла рецепт на одном кулинарном сайте, привлекла простота процесса. Мои домашние не очень жалуют выпечку с яблоками, в отличии от меня, но этот пирог пошёл на ура! Думаю, всё дело в том, что яблок в выпечке совсем не чувствуется или чувствуется совсем чуть-чуть.

Фото Сметанный пирог с тёртыми яблоками

 
Яблоки перетираются на тёрке и добавляются в жидкое тесто. В готовом пироге яблоки как-бы тают, исчезают, остаётся только лёгкая приятная кислинка, тонкий намёк на присутствие фрукта.

 
Рекомендую брать для пирога кислые или кисло-сладкие яблоки, в сочетании со сладким пирогом получается очень вкусно. И ещё я кладу в пирог одно большое яблоко, вы можете взять 2. Главное, не перетирайте фрукт заранее, он даст сок и пирог сделается излишне влажным, вам может показаться что он не пропёкся.






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Масло сливочное 50 г


Мука пшеничная 150 г


Разрыхлитель 1 ст. л.


Сахар 100 г


Сметана 100 г


Яблоко 1 шт.


Яйца куриные 2 шт.



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Для яблочного пирога нужно взять муку, масло, разрыхлитель, яйца, большое яблоко, сахар и сметану.

 

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Сначала растопить масло (но не кипятить!) и остудить.

 

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В миску просеять муку, добавить разрыхлитель и перемешать.

 

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В другую миску вбить яйца, положить сахар и взбить миксером в пену.

 

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Добавить растопленное масло и сметану, снова немного взбить.

 

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Добавить муку и аккуратно перемешать (миксер не включаем), но не до конца, в тесте останутся комочки муки.
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Сверху протереть яблоко, очищенное от кожуры. Перемешать.
 
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Перелить массу в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой.

 

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Выпекать при температуре 190°С. Готовность проверить на сухую спичку.

 

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Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 43 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 13 Октября 2023 г. 07:10 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 13 Октября 2023 г. 14:55 (ссылка)
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