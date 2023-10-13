Предлагаю рецепт моего любимого яблочного пирога. Когда-то взяла рецепт на одном кулинарном сайте, привлекла простота процесса. Мои домашние не очень жалуют выпечку с яблоками, в отличии от меня, но этот пирог пошёл на ура! Думаю, всё дело в том, что яблок в выпечке совсем не чувствуется или чувствуется совсем чуть-чуть.
Яблоки перетираются на тёрке и добавляются в жидкое тесто. В готовом пироге яблоки как-бы тают, исчезают, остаётся только лёгкая приятная кислинка, тонкий намёк на присутствие фрукта.
Рекомендую брать для пирога кислые или кисло-сладкие яблоки, в сочетании со сладким пирогом получается очень вкусно. И ещё я кладу в пирог одно большое яблоко, вы можете взять 2. Главное, не перетирайте фрукт заранее, он даст сок и пирог сделается излишне влажным, вам может показаться что он не пропёкся.
Масло сливочное 50 г
Мука пшеничная 150 г
Разрыхлитель 1 ст. л.
Сахар 100 г
Сметана 100 г
Яблоко 1 шт.
Яйца куриные 2 шт.
Для яблочного пирога нужно взять муку, масло, разрыхлитель, яйца, большое яблоко, сахар и сметану.
Сначала растопить масло (но не кипятить!) и остудить.
В миску просеять муку, добавить разрыхлитель и перемешать.
В другую миску вбить яйца, положить сахар и взбить миксером в пену.
Добавить растопленное масло и сметану, снова немного взбить.
Добавить муку и аккуратно перемешать (миксер не включаем), но не до конца, в тесте останутся комочки муки.
Сверху протереть яблоко, очищенное от кожуры. Перемешать.
Перелить массу в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой.
Выпекать при температуре 190°С. Готовность проверить на сухую спичку.