

Осень - самое время яблочной выпечки. Кажется, что ещё нового можно придумать? Однако оригинальные рецепты продолжают появляться.

Мне очень понравилась идея по приготовлению печенья с целыми дольками яблок. В этом печенье для меня было притягательно всё: и песочное тесто, и яблочки, и моя любимая корица!



Из-за потребности срочно утилизировать излишки творога, я решила сделать тесто творожное. Печеньки получаются мягкими, не очень сладкими, с изумительной ароматной кислинкой яблока внутри, а уж форма — вообще находка! По виду печеньки напоминают жареные пельмени и выглядят очень аппетитно. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 65 штук печенья.















Корица молотая 1 ч. л



Масло сливочное 180 г



Мука пшеничная 300 г



Сахар 3 ст. л.



Сахарная пудра 2 ст. л.



Творог 200 г



Яблоко 350 г



Яйца куриные 2 шт.













Для приготовления печенья нам понадобятся: мука, сливочное масло, творог, сахар, яйца, яблоки, сахарная пудра, корица.



Перетираем муку с маслом до состояния крошки.







Разделяем белки и желтки. Желтки добавляем в тесто, белки убираем в холодильник, также в тесто добавляем сахар и творог.



Быстро перемешиваем миксером. Выключаем как только тесто начнёт собираться вокруг рамок.



Тесто заворачиваем в плёнку и кладём в холодильник на 0,5 часа.



Взбиваем белки до мягких пиков.







Добавляем к белкам просеянную сахарную пудру и корицу, взбиваем всё вместе.







Яблоки очищаем, нарезаем небольшими ломтиками, сбрызгиваем лимонным соком, чтобы не было потемнения.







По частям раскатываем тесто, остальное держим в холодильнике. Вырезаем небольшие кружочки.



На кружочек с одной стороны кладём ломтик яблока, выпуклой стороной к краю, закрываем второй частью кружка, но края не скрепляем. Верх смазываем белково-коричной массой. Выпекаем 15-20 минут при температуре 180°С. Сильно зарумянивать не нужно.