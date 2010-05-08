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Яблочное печенье «Пельмени»
Осень - самое время яблочной выпечки. Кажется, что ещё нового можно придумать? Однако оригинальные рецепты продолжают появляться.
Мне очень понравилась идея по приготовлению печенья с целыми дольками яблок. В этом печенье для меня было притягательно всё: и песочное тесто, и яблочки, и моя любимая корица!
Из-за потребности срочно утилизировать излишки творога, я решила сделать тесто творожное. Печеньки получаются мягкими, не очень сладкими, с изумительной ароматной кислинкой яблока внутри, а уж форма — вообще находка! По виду печеньки напоминают жареные пельмени и выглядят очень аппетитно. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 65 штук печенья.
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