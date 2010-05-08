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Создан: 08.05.2010
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Яблочное печенье «Пельмени»

Суббота, 07 Октября 2023 г. 05:23 + в цитатник


Осень - самое время яблочной выпечки.  Кажется, что ещё нового можно придумать? Однако оригинальные рецепты продолжают появляться.

Мне очень понравилась идея  по приготовлению печенья с целыми дольками яблок. В этом печенье для меня было притягательно всё: и песочное тесто, и яблочки, и моя любимая корица!

Фото Яблочное печенье «Пельмени»



Из-за потребности срочно утилизировать излишки творога, я решила сделать тесто творожное. Печеньки получаются мягкими, не очень сладкими, с изумительной ароматной кислинкой яблока внутри, а уж форма — вообще находка! По виду печеньки напоминают жареные пельмени и выглядят очень аппетитно. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 65 штук печенья.






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Корица молотая 1 ч. л


Масло сливочное 180 г


Мука пшеничная 300 г


Сахар 3 ст. л.


Сахарная пудра 2 ст. л.


Творог 200 г


Яблоко 350 г


Яйца куриные 2 шт.



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Для приготовления печенья нам понадобятся: мука, сливочное масло, творог, сахар, яйца, яблоки, сахарная пудра, корица.

 

 

 


Перетираем муку с маслом до состояния крошки.

 


Разделяем белки и желтки. Желтки добавляем в тесто, белки убираем в холодильник, также в тесто добавляем сахар и творог.

 


Быстро перемешиваем миксером. Выключаем как только тесто начнёт собираться вокруг рамок.

 

 


Тесто заворачиваем в плёнку и кладём в холодильник на 0,5 часа.

 

 

 


Взбиваем белки до мягких пиков.

 

 

 


Добавляем к белкам просеянную сахарную пудру и корицу, взбиваем всё вместе.

 


Яблоки очищаем, нарезаем небольшими ломтиками, сбрызгиваем лимонным соком, чтобы не было потемнения.

 

 

 


По частям раскатываем тесто, остальное держим в холодильнике. Вырезаем небольшие кружочки.

 

 

 


На кружочек с одной стороны кладём ломтик яблока, выпуклой стороной к краю, закрываем второй частью кружка, но края не скрепляем. Верх смазываем белково-коричной массой. Выпекаем 15-20 минут при температуре 180°С. Сильно зарумянивать не нужно.
 

 


Печеньки вкусны с чаем, кофе, молочными продуктами.


Яблочное печенье «Пельмени»

Рубрики:  сладкая жизнь
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Процитировано 21 раз
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КОРЯКУШКА   обратиться по имени Воскресенье, 08 Октября 2023 г. 09:47 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ!

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