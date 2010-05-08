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Сливовый пирог с карамелью - oбещаю, это что-то невообразимо вкусно!
Это не пирог, это чудо!!! Я влюбилась в него с первого укуса!!! Теперь он на долго поселится у меня на кухне. Попробуйте его обязательно.
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Для этого рецепта нам понадобятся вот такие красавицы сливы.
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А так же тростниковый сахар Демерара от ТМ Мистраль.
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Муку просеять с разрыхлителем и солью в чашку блендера, добавить 2 ст. л. сахара, 50 г холодного сливочного масла, порезанного кубиками.
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Смолоть в крошку.
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Яйцо и молоко перемешать и влить в мучную смесь, смешать с помощью ложки. Выложить тесто в смазанную маслом форму для выпечки, с высокими бортиками, чтобы карамель не вытекала.
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Сливы вымыть и разрезать на половинки, удалив косточки. Выложить их на тесто срезом вниз, слегка вдавливая.
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Посыпать сливы оставшимся сахаром, смешанным с корицей, полить растопленным сливочным маслом.
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Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течении 30-40 минут.
Приятного аппетита!!!
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| сладкая жизнь
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