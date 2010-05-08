

Это не пирог, это чудо!!! Я влюбилась в него с первого укуса!!! Теперь он на долго поселится у меня на кухне. Попробуйте его обязательно.



























Для этого рецепта нам понадобятся вот такие красавицы сливы.







А так же тростниковый сахар Демерара от ТМ Мистраль.







Муку просеять с разрыхлителем и солью в чашку блендера, добавить 2 ст. л. сахара, 50 г холодного сливочного масла, порезанного кубиками.





Смолоть в крошку.





Яйцо и молоко перемешать и влить в мучную смесь, смешать с помощью ложки. Выложить тесто в смазанную маслом форму для выпечки, с высокими бортиками, чтобы карамель не вытекала.





Сливы вымыть и разрезать на половинки, удалив косточки. Выложить их на тесто срезом вниз, слегка вдавливая.





Посыпать сливы оставшимся сахаром, смешанным с корицей, полить растопленным сливочным маслом.





Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течении 30-40 минут.



Приятного аппетита!!!













http://www.povarenok.ru/recipes/show/129300/"]Сливовый пирог с карамелью [/url][/b]



