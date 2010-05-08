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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Сливовый пирог с карамелью - oбещаю, это что-то невообразимо вкусно!

Четверг, 14 Сентября 2023 г. 05:23 + в цитатник


Это не пирог, это чудо!!! Я влюбилась в него с первого укуса!!! Теперь он на долго поселится у меня на кухне. Попробуйте его обязательно.

  





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Сливовый пирог с карамелью ингредиенты
Для этого рецепта нам понадобятся вот такие красавицы сливы.



Сливовый пирог с карамелью ингредиенты
А так же тростниковый сахар Демерара от ТМ Мистраль.



Сливовый пирог с карамелью ингредиенты
Муку просеять с разрыхлителем и солью в чашку блендера, добавить 2 ст. л. сахара, 50 г холодного сливочного масла, порезанного кубиками.


Сливовый пирог с карамелью ингредиенты
Смолоть в крошку.


Сливовый пирог с карамелью ингредиенты
Яйцо и молоко перемешать и влить в мучную смесь, смешать с помощью ложки. Выложить тесто в смазанную маслом форму для выпечки, с высокими бортиками, чтобы карамель не вытекала.


Сливовый пирог с карамелью ингредиенты
Сливы вымыть и разрезать на половинки, удалив косточки. Выложить их на тесто срезом вниз, слегка вдавливая.


Сливовый пирог с карамелью ингредиенты
Посыпать сливы оставшимся сахаром, смешанным с корицей, полить растопленным сливочным маслом.


Сливовый пирог с карамелью ингредиенты
Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течении 30-40 минут.

Приятного аппетита!!!


 

 


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Рубрики:  сладкая жизнь
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