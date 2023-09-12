

Бисквитный рулет с яблоками может стать отличной альтернативой привычной яблочной шарлотке, готовится не менее просто, а результат потрясающе хорош.

Но бисквитные рулеты довольно капризны в приготовлении, бисквит может поломаться или прилипнуть к пергаменту. Но этот рулет с яблоками, буквально тающий во рту, не доставит вам никаких хлопот! Простое тесто на сгущенке выпекается вместе с начинкой из тёртых яблок. И даже сразу вместе с украшением в виде ломтиков яблок!

Рулету не нужен крем или пропитка, он прекрасно держит форму. А его вкус и внешний вид не уступают изысканным десертам!



















(на 6 порций)

Для теста:

Сгущённое молоко - 150 г

Яйца - 2 шт.

Масло растительное рафинированное - 25 г

Мука - 60 г (0,5 стакана объёмом 200 мл)

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Крахмал кукурузный - 15 г

Соль - 1 щепотка

Ванилин - на кончике ножа

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Для начинки:

Яблоки - 450 г (3 шт.)

Масло сливочное - 25 г

Сахар тростниковый - 1 ст. ложка

Сахар - 1-2 ст. ложки (по мере надобности)

Корица молотая - 0,5 ч. ложки

Сок лимона - 2 ч. ложки

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Для украшения (по желанию):

Сахарная пудра - 1 ч. ложка

Мята свежая или базилик зелёный (по желанию) - несколько листиков











Подготовьте все необходимые ингредиенты.



Яблоки лучше всего использовать плотные, кисло-сладких сортов.











Прямоугольную форму для выпечки (у меня противень размером 20х30 см) застелите пергаментом и разложите по поверхности сливочное масло небольшими кусочками.











Духовку разогрейте до 180 градусов.



Два яблока очистите от кожуры - снимите её тонко острым ножом.











Очищенные яблоки натрите на крупной тёрке прямо на пергамент, сердцевины выбросьте.











Сверху распределите коричневый сахар и корицу. Если яблоки слишком кислые - добавьте одну-две столовые ложки белого сахара. Поставьте противень с яблоками в разогретую духовку на 10 минут.











Пока готовится начинка для рулета, сделайте тесто.



Яйца с солью соедините в глубокой миске и перемешайте венчиком.











Влейте в миску сгущенку и растительное масло, перемешайте.











Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и кукурузный крахмал.











Тесто получилось жидкое, как на блины - на поверхности не остаётся следов венчика.











Для украшения нарежьте неочищенное от кожуры красное яблоко тонкими дольками. Сбрызните дольки яблока лимонным соком.











Тем временем яблоки на противне выделили сок и стали мягкими. Сок не сливайте - он послужит пропиткой для бисквита.











Залейте жидким тестом всю поверхность горячей яблочной начинки.











По краю, к которому вы планируете свернуть рулет, выложите ломтики яблок срезом вниз (как на фото). В дальнейшем это будет верх рулета.











Выпекайте корж с яблоками 18-20 минут при 180 градусах, до румяного цвета. Проверяйте готовность заострённой деревянной палочкой - после протыкания готового коржа она останется сухой.











Положите на горячую поверхность рулета еще один лист пергамента, а сверху - деревянную дощечку подходящего размера. Форму (противень) переверните, а затем снимите с коржа.











Аккуратно снимите пергамент. Благодаря соку он отлично отстает от яблок.











Используя нижний пергамент, плотно сверните рулет в ту сторону, где выложены яблочные дольки. Дайте рулету полностью остыть в пергаменте.











Снимите пергамент и выложите рулет так, чтобы яблочные дольки были сверху.











Переложите рулет с яблоками на тарелку и припылите его сахарной пудрой.







Яблочный рулет на сгущенном молоке можно украсить листочками свежего базилика или мяты.



Сочный, ароматный, в меру сладкий мякиш рулета и яблочная начинка - равнодушных не останется!











Рулету не нужен крем или пропитка, он прекрасно держит форму и очень аппетитно выглядит на срезе.



А приготовили мы его ну очень быстро!