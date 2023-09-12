Бисквитный рулет с яблоками может стать отличной альтернативой привычной яблочной шарлотке, готовится не менее просто, а результат потрясающе хорош.
Но бисквитные рулеты довольно капризны в приготовлении, бисквит может поломаться или прилипнуть к пергаменту. Но этот рулет с яблоками, буквально тающий во рту, не доставит вам никаких хлопот! Простое тесто на сгущенке выпекается вместе с начинкой из тёртых яблок. И даже сразу вместе с украшением в виде ломтиков яблок!
Рулету не нужен крем или пропитка, он прекрасно держит форму. А его вкус и внешний вид не уступают изысканным десертам!
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(на 6 порций)
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Для теста:
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Сгущённое молоко - 150 г
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Яйца - 2 шт.
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Масло растительное рафинированное - 25 г
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Мука - 60 г (0,5 стакана объёмом 200 мл)
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Разрыхлитель - 1 ч. ложка
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Крахмал кукурузный - 15 г
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Соль - 1 щепотка
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Ванилин - на кончике ножа
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Для начинки:
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Яблоки - 450 г (3 шт.)
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Масло сливочное - 25 г
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Сахар тростниковый - 1 ст. ложка
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Сахар - 1-2 ст. ложки (по мере надобности)
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Корица молотая - 0,5 ч. ложки
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Сок лимона - 2 ч. ложки
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Для украшения (по желанию):
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Сахарная пудра - 1 ч. ложка
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Мята свежая или базилик зелёный (по желанию) - несколько листиков
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Яблоки лучше всего использовать плотные, кисло-сладких сортов.
Прямоугольную форму для выпечки (у меня противень размером 20х30 см) застелите пергаментом и разложите по поверхности сливочное масло небольшими кусочками.
Духовку разогрейте до 180 градусов.
Два яблока очистите от кожуры - снимите её тонко острым ножом.
Очищенные яблоки натрите на крупной тёрке прямо на пергамент, сердцевины выбросьте.
Сверху распределите коричневый сахар и корицу. Если яблоки слишком кислые - добавьте одну-две столовые ложки белого сахара. Поставьте противень с яблоками в разогретую духовку на 10 минут.
Пока готовится начинка для рулета, сделайте тесто.
Яйца с солью соедините в глубокой миске и перемешайте венчиком.
Влейте в миску сгущенку и растительное масло, перемешайте.
Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и кукурузный крахмал.
Тесто получилось жидкое, как на блины - на поверхности не остаётся следов венчика.
Для украшения нарежьте неочищенное от кожуры красное яблоко тонкими дольками. Сбрызните дольки яблока лимонным соком.
Тем временем яблоки на противне выделили сок и стали мягкими. Сок не сливайте - он послужит пропиткой для бисквита.
Залейте жидким тестом всю поверхность горячей яблочной начинки.
По краю, к которому вы планируете свернуть рулет, выложите ломтики яблок срезом вниз (как на фото). В дальнейшем это будет верх рулета.
Выпекайте корж с яблоками 18-20 минут при 180 градусах, до румяного цвета. Проверяйте готовность заострённой деревянной палочкой - после протыкания готового коржа она останется сухой.
Положите на горячую поверхность рулета еще один лист пергамента, а сверху - деревянную дощечку подходящего размера. Форму (противень) переверните, а затем снимите с коржа.
Аккуратно снимите пергамент. Благодаря соку он отлично отстает от яблок.
Используя нижний пергамент, плотно сверните рулет в ту сторону, где выложены яблочные дольки. Дайте рулету полностью остыть в пергаменте.
Снимите пергамент и выложите рулет так, чтобы яблочные дольки были сверху.
Переложите рулет с яблоками на тарелку и припылите его сахарной пудрой.
Яблочный рулет на сгущенном молоке можно украсить листочками свежего базилика или мяты.
Сочный, ароматный, в меру сладкий мякиш рулета и яблочная начинка - равнодушных не останется!
Рулету не нужен крем или пропитка, он прекрасно держит форму и очень аппетитно выглядит на срезе.
А приготовили мы его ну очень быстро!
Приятного аппетита!