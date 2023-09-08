Тесто для пирога готовится за несколько минут и миксер для него не понадобится. Все очень просто, легко и быстро. Тесто сладкое, нежное, пористое и воздушное. Оно прекрасно сочетается с яблоками, в итоге получается очень ароматный и вкусный пирог. Тесто универсальное и подходит для приготовления с разными фруктами, ягодами и вареньем. Для меня этот пирог вкуснее шарлотки и готовится он проще.





Порции 6 Время подготовки 15 минут Время приготовления 25-30 минут 200 г очищенных яблок

200 г муки (высший сорт)

140 г сахара

100 мл молока

9 ст. л. растительного масла

2 куриных яйца (СО)

1 ч. л. с горкой разрыхлителя

1 щепотка соли 1. В миске 1 минуту взбиваем венчиком яйца, сахар и соль.

2. Вливаем молоко (не подогреваем), растительное масло и еще раз хорошо перемешиваем венчиком.

3. Муку перемешиваем с разрыхлителем и порциями добавляем в миску.

4. Перемешиваем венчиком и получаем густоватое тесто.

5. Яблоки очищаем от семян с мембранами и кожицы. Нарезаем на тонкие ломтики и отправляем в тесто.

6. Хорошо перемешиваем лопаточкой.

7. Чтобы пирог легко извлечь из формы, выстилаем куском пергамента. Размер формы 18 х 25 см. Тесто с яблоками перекладываем в форму, равномерно распределяем лопаточкой и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 25-30 минут.

8. Как только верх пирога хорошо зарумянится, внимаем из духовки и на готовность проверяем зубочисткой.

9. Пирог вынимаем из формы, остужаем на решетке и подаем на стол. Со всех сторон он покрыт румяной корочкой, она слегка хрустящая.

10. Готовый заливной пирог с яблоками нарезаем на кусочки и подаем с любимыми напитками. Пирог очень мягкий, пористый, яблоки дают легкую кислинку и сочность. Это очень ароматный и вкусный пирог к чаю.

Приятного аппетита!!!