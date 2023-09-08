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Создан: 08.05.2010
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Вкуснее шарлотки: пирог с яблоками из быстрого теста к чаю на каждый день

Пятница, 08 Сентября 2023 г. 05:23 + в цитатник

Тесто для пирога готовится за несколько минут и миксер для него не понадобится. Все очень просто, легко и быстро. Тесто сладкое, нежное, пористое и воздушное. Оно прекрасно сочетается с яблоками, в итоге получается очень ароматный и вкусный пирог. Тесто универсальное и подходит для приготовления с разными фруктами, ягодами и вареньем. Для меня этот пирог вкуснее шарлотки и готовится он проще.

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Порции 6

Время подготовки 15 минут Время приготовления 25-30 минут

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  • 200 г очищенных яблок
  • 200 г муки (высший сорт)
  • 140 г сахара
  • 100 мл молока
  • 9 ст. л. растительного масла
  • 2 куриных яйца (СО)
  • 1 ч. л. с горкой разрыхлителя
  • 1 щепотка соли

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1. В миске 1 минуту взбиваем венчиком яйца, сахар и соль.

Тесто для пирога готовится за несколько минут и миксер для него не понадобится. Все очень просто, легко и быстро. Тесто сладкое, нежное, пористое и воздушное.-2
 

2. Вливаем молоко (не подогреваем), растительное масло и еще раз хорошо перемешиваем венчиком.

 
 
Тесто для пирога готовится за несколько минут и миксер для него не понадобится. Все очень просто, легко и быстро. Тесто сладкое, нежное, пористое и воздушное.-3
 

3. Муку перемешиваем с разрыхлителем и порциями добавляем в миску.

 
 
Тесто для пирога готовится за несколько минут и миксер для него не понадобится. Все очень просто, легко и быстро. Тесто сладкое, нежное, пористое и воздушное.-4
 

4. Перемешиваем венчиком и получаем густоватое тесто.

 
 
Тесто для пирога готовится за несколько минут и миксер для него не понадобится. Все очень просто, легко и быстро. Тесто сладкое, нежное, пористое и воздушное.-5
 

5. Яблоки очищаем от семян с мембранами и кожицы. Нарезаем на тонкие ломтики и отправляем в тесто.

 
 
Тесто для пирога готовится за несколько минут и миксер для него не понадобится. Все очень просто, легко и быстро. Тесто сладкое, нежное, пористое и воздушное.-6
 

6. Хорошо перемешиваем лопаточкой.

 
 
Тесто для пирога готовится за несколько минут и миксер для него не понадобится. Все очень просто, легко и быстро. Тесто сладкое, нежное, пористое и воздушное.-7
 

7. Чтобы пирог легко извлечь из формы, выстилаем куском пергамента. Размер формы 18 х 25 см. Тесто с яблоками перекладываем в форму, равномерно распределяем лопаточкой и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 25-30 минут.

 
 
Тесто для пирога готовится за несколько минут и миксер для него не понадобится. Все очень просто, легко и быстро. Тесто сладкое, нежное, пористое и воздушное.-8
 

8. Как только верх пирога хорошо зарумянится, внимаем из духовки и на готовность проверяем зубочисткой.

 
 
Тесто для пирога готовится за несколько минут и миксер для него не понадобится. Все очень просто, легко и быстро. Тесто сладкое, нежное, пористое и воздушное.-9
 

9. Пирог вынимаем из формы, остужаем на решетке и подаем на стол. Со всех сторон он покрыт румяной корочкой, она слегка хрустящая.

 
 
Тесто для пирога готовится за несколько минут и миксер для него не понадобится. Все очень просто, легко и быстро. Тесто сладкое, нежное, пористое и воздушное.-10
 

10. Готовый заливной пирог с яблоками нарезаем на кусочки и подаем с любимыми напитками. Пирог очень мягкий, пористый, яблоки дают легкую кислинку и сочность. Это очень ароматный и вкусный пирог к чаю.

 
 
Тесто для пирога готовится за несколько минут и миксер для него не понадобится. Все очень просто, легко и быстро. Тесто сладкое, нежное, пористое и воздушное.-11
 

Приятного аппетита!!!

 

 

Совет да Еда
Рубрики:  сладкая жизнь
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Процитировано 19 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 08 Сентября 2023 г. 11:29 (ссылка)
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