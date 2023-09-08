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Вкуснее шарлотки: пирог с яблоками из быстрого теста к чаю на каждый день
Тесто для пирога готовится за несколько минут и миксер для него не понадобится. Все очень просто, легко и быстро. Тесто сладкое, нежное, пористое и воздушное. Оно прекрасно сочетается с яблоками, в итоге получается очень ароматный и вкусный пирог. Тесто универсальное и подходит для приготовления с разными фруктами, ягодами и вареньем. Для меня этот пирог вкуснее шарлотки и готовится он проще.
2. Вливаем молоко (не подогреваем), растительное масло и еще раз хорошо перемешиваем венчиком.
3. Муку перемешиваем с разрыхлителем и порциями добавляем в миску.
4. Перемешиваем венчиком и получаем густоватое тесто.
5. Яблоки очищаем от семян с мембранами и кожицы. Нарезаем на тонкие ломтики и отправляем в тесто.
6. Хорошо перемешиваем лопаточкой.
7. Чтобы пирог легко извлечь из формы, выстилаем куском пергамента. Размер формы 18 х 25 см. Тесто с яблоками перекладываем в форму, равномерно распределяем лопаточкой и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 25-30 минут.
8. Как только верх пирога хорошо зарумянится, внимаем из духовки и на готовность проверяем зубочисткой.
9. Пирог вынимаем из формы, остужаем на решетке и подаем на стол. Со всех сторон он покрыт румяной корочкой, она слегка хрустящая.
10. Готовый заливной пирог с яблоками нарезаем на кусочки и подаем с любимыми напитками. Пирог очень мягкий, пористый, яблоки дают легкую кислинку и сочность. Это очень ароматный и вкусный пирог к чаю.
Приятного аппетита!!!
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