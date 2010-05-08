У этого пышного и нежного "полосатого" пирога есть привлекательная особенность. Тесто для него совсем не нужно вымешивать руками. Достаточно просто смешать ингредиенты ложкой и сразу переложить на противень. Начинки можно делать любые, хоть мясные, хоть рыбные и даже сладкие фруктовые. Всё зависит от фантазии и желания. Этот рецепт будет с мясным фаршем и овощами.

для пирога 35х25 см:

Тесто

Мука - 480 гр

Яйца - 2 шт. (1 целое яйцо + 1 яичный белок)

Молоко - 300 мл

Растительное масло - 100 мл

Сахар 2 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Дрожжи - 7 гр (1 упаковка)

Начинка

Фарш - 250 гр

Репчатый лук - 1 шт.

Болгарский перец - 1/2 шт.

Помидоры - 1 шт.

Сыр - 70 гр

Зелёный лук, укроп - по вкусу

Соль, перец, зира - по вкусу

Растительное масло для жарки

Дополнительно

Растительное масло для смазывания формы и рук

Яичный желток для смазывания пирога

Кунжут для украшения пирога





Начнём с этого чудесного и очень простого теста. Хоть оно и дрожжевое, но делать его одно удовольствие. Процесс настолько элементарен, что с ним справится любая хозяйка, даже та, у которой совсем нет опыта работы с дрожжами. И получается это тесто всегда и у всех.

Итак, в глубокую миску вбиваем одно целое яйцо и один яичный белок, а желток откладываем в сторону. Он еще пригодится. Чтобы желток не заветрился прикрываем его плёнкой или пакетиком.

Далее вливаем молоко и растительное масло.

Совет: чтобы тесто получилось правильно, все ингредиенты для него не должны быть холодными. Яйца стоит достать из холодильника заранее, а молоко слегка подогреть, чтобы оно было чуть теплее комнатной температуры. Масло греть не нужно, но и оно должно быть тоже не прохладное.

Всыпаем весь сахар, соль и сухие дрожжи. Пирог хоть и не сладкий, но без сахара тут точно не обойтись. Поэтому смело кладём ровно столько, сколько указано в рецепте, даже если покажется, что этого слишком много. А дрожжи лучше всего взять быстродействующие.

И просто перемешиваем всё обычной ложкой или лопаточкой до однородности. Однородность довольна условна, т.к. идеально соединить жидкие компоненты с растительным маслом довольно сложно. Но нам идеальность и не нужна. Разбалтываем просто до растворения крупинок сахара и дрожжей.

После этого просеиваем в миску всю муку сразу и просто перемешиваем той же ложкой. В это момент очень захочется подмесить тесто руками, но этого делать не нужно. Это тесто не "любит" долгого и активного замешивания. Так что, руками пока его не трогаем.

Перемешиваем тоже до условно однородного состояния, чтобы не осталось комочков муки. Это займёт не более 1 минуты. Тесто получится очень липкое и вязкое. Это совершенно нормально и правильно.

Далее берём любой подходящий по размеру противень и очень щедро, не жалея, смазываем его растительным маслом.

И сразу же выкладываем на него тесто и растягиваем по поверхности руками. Руки тоже обильно смазываем маслом, чтобы тесто не прилипало. Не стоит переживать, что в рецепте используется слишком много масла. Вот как раз его это тесто очень даже "любит".

После того, как тесто растянуто, накрываем его плёнкой, обязательно в контакт, и отправляем в тёплое место примерно на 40 минут, пока оно не поднимется минимум в 2 раза. Время зависит от активности дрожжей.

Совет: в качестве тёплого места можно использовать духовку. Для этого её нужно слегка разогреть до 40 градусов, но не забыть после этого сразу выключить.

Пока подходит тесто, как раз есть время заняться начинкой. На растительном масле припускаем репчатый лук, добавляем болгарский перец и помидор. Затем выкладываем мясной фарш, солим и перчим по вкусу. При желании можно сдобрить начинку любыми специями. Всё слегка обжариваем до ощутимого испарения жидкости.

Немного остужаем и уже после остывания добавляем в начинку натёртый на крупной тёрке сыр и любую зелень. В принципе, это только один из вариантов. Совсем не обязательно делать именно так. Начинку можно приготовить полностью на свой вкус.

Ну а теперь будет самое интересное. Достаём тесто из тёплого места и снимаем плёнку. Тесто будет выглядеть очень воздушным и это так и есть.

Снова смазываем руки маслом и делаем в тесте вот такие поперечные углубления. Их можно сделать столько, сколько хочется и на сколько хватит начинки, т.к. она будет укладываться как раз в эти углубления.

Ну а теперь, соответственно, укладываем начинку по всем полосочкам.

Далее берём оставшийся желток и взбиваем его вилочкой.

Аккуратно смазываем желтком тесто. Оно невероятно нежное и воздушное, поэтому на кисточку не давим, а только слегка проходимся по поверхности.

А после этого посыпаем сверху кунжутом. Но это по желанию конечно. Можно обойтись и без него.

Вот и всё. Отправляем собранный пирог в заранее прогретую духовку и выпекаем всего 25 минут при 180 градусах. Оставлять пирог для расстойки нет никакой необходимости. Всё получится и так.

Пирог получается такой красивый и румяный, что трудно оторвать взгляд. Это на самом деле очень необычно. Ну а какой он мягкий и пышный лучше убедиться, если его приготовить и попробовать. Слова не могут передать того восторга, который бы соответствовал описанию всех полученных от этого роскошного пирога ощущений.

Можно лишь скромно сказать, что он необыкновенно вкусный. И еще, если можно так выразиться, очень правильный во всех отношениях.