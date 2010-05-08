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Создан: 08.05.2010
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"Полосатый" пирог без замеса руками: красивый и румяный, мягкий и пышный

Суббота, 02 Сентября 2023 г. 05:19 + в цитатник

У этого пышного и нежного "полосатого" пирога есть привлекательная особенность. Тесто для него совсем не нужно вымешивать руками. Достаточно просто смешать ингредиенты ложкой и сразу переложить на противень. Начинки можно делать любые, хоть мясные, хоть рыбные и даже сладкие фруктовые. Всё зависит от фантазии и желания. Этот рецепт будет с мясным фаршем и овощами.

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для пирога 35х25 см:
 
Тесто
 
Мука - 480 гр
Яйца - 2 шт. (1 целое яйцо + 1 яичный белок)
Молоко - 300 мл
Растительное масло - 100 мл
Сахар 2 ст.л.
Соль 1 ч.л.
Дрожжи - 7 гр (1 упаковка)
 
Начинка
 
Фарш - 250 гр
Репчатый лук - 1 шт.
Болгарский перец - 1/2 шт.
Помидоры - 1 шт.
Сыр - 70 гр
Зелёный лук, укроп - по вкусу
Соль, перец, зира - по вкусу
Растительное масло для жарки
 
Дополнительно
 
Растительное масло для смазывания формы и рук
Яичный желток для смазывания пирога
Кунжут для украшения пирога
 

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Начнём с этого чудесного и очень простого теста. Хоть оно и дрожжевое, но делать его одно удовольствие. Процесс настолько элементарен, что с ним справится любая хозяйка, даже та, у которой совсем нет опыта работы с дрожжами. И получается это тесто всегда и у всех.

Итак, в глубокую миску вбиваем одно целое яйцо и один яичный белок, а желток откладываем в сторону. Он еще пригодится. Чтобы желток не заветрился прикрываем его плёнкой или пакетиком.

 
 
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Далее вливаем молоко и растительное масло.

Совет: чтобы тесто получилось правильно, все ингредиенты для него не должны быть холодными. Яйца стоит достать из холодильника заранее, а молоко слегка подогреть, чтобы оно было чуть теплее комнатной температуры. Масло греть не нужно, но и оно должно быть тоже не прохладное.

 
 
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Всыпаем весь сахар, соль и сухие дрожжи. Пирог хоть и не сладкий, но без сахара тут точно не обойтись. Поэтому смело кладём ровно столько, сколько указано в рецепте, даже если покажется, что этого слишком много. А дрожжи лучше всего взять быстродействующие.

 
 
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И просто перемешиваем всё обычной ложкой или лопаточкой до однородности. Однородность довольна условна, т.к. идеально соединить жидкие компоненты с растительным маслом довольно сложно. Но нам идеальность и не нужна. Разбалтываем просто до растворения крупинок сахара и дрожжей.

 
 
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После этого просеиваем в миску всю муку сразу и просто перемешиваем той же ложкой. В это момент очень захочется подмесить тесто руками, но этого делать не нужно. Это тесто не "любит" долгого и активного замешивания. Так что, руками пока его не трогаем.

 
 
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Перемешиваем тоже до условно однородного состояния, чтобы не осталось комочков муки. Это займёт не более 1 минуты. Тесто получится очень липкое и вязкое. Это совершенно нормально и правильно.

 
 
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Далее берём любой подходящий по размеру противень и очень щедро, не жалея, смазываем его растительным маслом.

 
 
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И сразу же выкладываем на него тесто и растягиваем по поверхности руками. Руки тоже обильно смазываем маслом, чтобы тесто не прилипало. Не стоит переживать, что в рецепте используется слишком много масла. Вот как раз его это тесто очень даже "любит".

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После того, как тесто растянуто, накрываем его плёнкой, обязательно в контакт, и отправляем в тёплое место примерно на 40 минут, пока оно не поднимется минимум в 2 раза. Время зависит от активности дрожжей.

Совет: в качестве тёплого места можно использовать духовку. Для этого её нужно слегка разогреть до 40 градусов, но не забыть после этого сразу выключить.

 
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Пока подходит тесто, как раз есть время заняться начинкой. На растительном масле припускаем репчатый лук, добавляем болгарский перец и помидор. Затем выкладываем мясной фарш, солим и перчим по вкусу. При желании можно сдобрить начинку любыми специями. Всё слегка обжариваем до ощутимого испарения жидкости.

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Немного остужаем и уже после остывания добавляем в начинку натёртый на крупной тёрке сыр и любую зелень. В принципе, это только один из вариантов. Совсем не обязательно делать именно так. Начинку можно приготовить полностью на свой вкус.

 
 

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Ну а теперь будет самое интересное. Достаём тесто из тёплого места и снимаем плёнку. Тесто будет выглядеть очень воздушным и это так и есть.

 
 

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Снова смазываем руки маслом и делаем в тесте вот такие поперечные углубления. Их можно сделать столько, сколько хочется и на сколько хватит начинки, т.к. она будет укладываться как раз в эти углубления.

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Ну а теперь, соответственно, укладываем начинку по всем полосочкам.

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Далее берём оставшийся желток и взбиваем его вилочкой.

 

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Аккуратно смазываем желтком тесто. Оно невероятно нежное и воздушное, поэтому на кисточку не давим, а только слегка проходимся по поверхности.

 
 

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А после этого посыпаем сверху кунжутом. Но это по желанию конечно. Можно обойтись и без него.

 
 

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Вот и всё. Отправляем собранный пирог в заранее прогретую духовку и выпекаем всего 25 минут при 180 градусах. Оставлять пирог для расстойки нет никакой необходимости. Всё получится и так.

 

Пирог получается такой красивый и румяный, что трудно оторвать взгляд. Это на самом деле очень необычно. Ну а какой он мягкий и пышный лучше убедиться, если его приготовить и попробовать. Слова не могут передать того восторга, который бы соответствовал описанию всех полученных от этого роскошного пирога ощущений.

 

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Можно лишь скромно сказать, что он необыкновенно вкусный. И еще, если можно так выразиться, очень правильный во всех отношениях.

 

Рубрики:  удивительная выпечка
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