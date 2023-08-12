Записи Друзья Комментарии
галина5819
Аватар галина5819

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в галина5819

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 357089


Томаты с чесноком - вкусно очень-очень!!!

Суббота, 12 Августа 2023 г. 05:15 + в цитатник


Друзья мои, делюсь рецептом очень вкусных помидорок. Добавить нужно всего лишь чеснок и специи, а получается вкусно очень-очень, надо только, чтобы помидорки хорошо настоялись и пропитались маринадом и ароматом чеснока. Чеснок тоже очень вкусен в этой закатке, и не надо отдельно мариновать.


963e06 (700x525, 347Kb)




Помидорки для этого рецепта желательно брать мелкие и сладкие, но не перезрелые. 

c42e1b (700x525, 399Kb)



Ингредиенты



Данное количество рассчитано на три банки по 1 л (можно брать 0,75 л, как у меня)


  • томаты — количество зависит от размера

  • чеснок — 3 головки


Для маринада:

  • вода — 1 л

  • соль — 1 ст. ложка с горкой

  • сахар — 3 ст. ложки

  • уксус (9%) — 50 мл


Дополнительно:

  • деревянная зубочистка


 

Приготовление


Банки простерилизовать удобным для вас способом. Помидоры вымыть. Каждую помидорку проколоть насквозь деревянной шпажкой (так они не полопаются и быстрее пропитаются ароматом чеснока и маринада).

4dc35d (700x466, 256Kb)


Складывать помидоры в банку нужно вперемежку с чесноком.

32c10e (700x525, 351Kb)


Вскипятить воду в чайнике, немного остудить и залить помидоры. Если заливать крутым кипятком, скорее всего, томаты полопаются, мне это не очень нравится. Накрыть крышками и оставить на 5-7 минут.

963e06 (700x525, 491Kb)

Затем воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус и снова вскипятить. Залить томаты маринадом и закрыть стерильными крышками.

076a7e (700x525, 365Kb)

Перевернуть банки крышками вниз, накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания. Хранить так же, как и любые другие маринованные овощи.

654035 (700x525, 497Kb)


Очень рекомендую опробовать на деле этот простой в приготовлении рецепт томатов с чесноком.


Пробуйте и наслаждайтесь!


Томаты с чесноком

Рубрики:  погребок
Метки:  

Процитировано 9 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 12 Августа 2023 г. 10:14 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Суббота, 12 Августа 2023 г. 18:48ссылка
галина5819
буду рада если понравятся помидорки
tomat (50x50, 4Kb)
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте