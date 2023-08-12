

Друзья мои, делюсь рецептом очень вкусных помидорок. Добавить нужно всего лишь чеснок и специи, а получается вкусно очень-очень, надо только, чтобы помидорки хорошо настоялись и пропитались маринадом и ароматом чеснока. Чеснок тоже очень вкусен в этой закатке, и не надо отдельно мариновать.















Помидорки для этого рецепта желательно брать мелкие и сладкие, но не перезрелые.







Ингредиенты



Данное количество рассчитано на три банки по 1 л (можно брать 0,75 л, как у меня)



томаты — количество зависит от размера

чеснок — 3 головки



Для маринада:

вода — 1 л

соль — 1 ст. ложка с горкой

сахар — 3 ст. ложки

уксус (9%) — 50 мл



Дополнительно:

деревянная зубочистка



Приготовление



Банки простерилизовать удобным для вас способом. Помидоры вымыть. Каждую помидорку проколоть насквозь деревянной шпажкой (так они не полопаются и быстрее пропитаются ароматом чеснока и маринада).









Складывать помидоры в банку нужно вперемежку с чесноком.









Вскипятить воду в чайнике, немного остудить и залить помидоры. Если заливать крутым кипятком, скорее всего, томаты полопаются, мне это не очень нравится. Накрыть крышками и оставить на 5-7 минут.







Затем воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус и снова вскипятить. Залить томаты маринадом и закрыть стерильными крышками.







Перевернуть банки крышками вниз, накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания. Хранить так же, как и любые другие маринованные овощи.







Очень рекомендую опробовать на деле этот простой в приготовлении рецепт томатов с чесноком.



Пробуйте и наслаждайтесь!