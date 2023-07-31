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Торт "Медовая Нежность" или открытый медовик с вкуснейшим кремом и вишнёвой начинкой

Понедельник, 31 Июля 2023 г. 05:23 + в цитатник

В сезон ягод хочу напомнить вам рецепт торта "Медовая Нежность": медовый торт в популярном, современном оформлении! В этом красивом торте вкусные медовые коржи, нежный сливочно-творожный крем и сладкая вишневая начинка.

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Коржи ( 5 шт диаметром 18-19 см):
 
200...220 г муки
50 г сливочного масла
50 г мёда
75 г сахара
1 большое яйцо
1/2 ч.л. соды
щепотка соли
 
Вишнёвая начинка:
 
250 г замороженной вишни
70 г сахара 5 г крахмала ( у меня кукурузный)
5 г желатина ( у меня dr.oetker) + 30 мл воды
 
Крем:
 
550 г творожного сыра
150 г сливок 33-35%
100 г сахарной пудры
+ ягоды для украшения
 
+ свежая мята ( по желанию)


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Медовые коржи:

В миске которую можно поставить на паровую баню, соединяю яйцо, сахар и щепотку соли.

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Немного взбиваю венчиком. Добавляю мёд

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и сливочное масло. Переношу на паровую баню.

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*вода в нижней кастрюле должна кипеть умеренно и не касаться дна миски с тестом.

Помешивая нагреваю до однородности. Масло растопиться.

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Всыпаю соду ( лучше просеять через маленькое сито, она тогда более равномерно распределяется). Хорошо размешиваю.

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Масса вспенится. С этого момента завариваю её 12-15 минут, помешивая время от времени.

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Масса станет светло карамельного цвета.

Убираю с паровой бани, хорошо вымешиваю и добавляю муку.

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Замешиваю тесто.

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Тесто получится мягкое, ещё достаточно тёплое.

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Накрываю миской, оставляю отдохнуть на 10 - 15 минут.

Духовку включаю разогреваться до 200°С.

Тесто делю на 5 кусочков.

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Округляю их, накрываю чтобы не обветривались и можно раскатывать.

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Шарик теста слегка присыпаю мукой и раскатываю на пергаментной бумаге в круг.

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Вырезаю круг диаметром 19 см, или 18 см.

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Обрезки отделяю от коржа, но оставляю на пергаменте. Корж щедро накалываю вилкой.

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Выпекать коржи нужно при 200°С - 4...5 минут.

Пока выпекается один корж, раскатываю следующий.

Коржи оставляю остыть на столе, а когда остынут - можно сложить стопкой.

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Вишнёвая начинка:

*очень хорошо вишня сочетается с медовыми коржами!

Желатин заливаю водой и оставляю набухать.


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Вишню нужно заранее разморозить. Вишнёвым соком развожу крахмал

 
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Вишню измельчаю.

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Добавляю к ней сахар и переношу на плиту. Нагреваю, когда сахар растворится вливаю крахмал.

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При постоянном помешивании довожу до кипения, снижаю температуру и варю 30 секунд - 1 минуту.

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Снимаю с плиты и сразу добавляю набухший желатин. Хорошо размешиваю, оставляю остыть. Можно ковш поставить в миску с холодной водой, чтобы было быстрее.

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Когда начинка остынет, убираю в холодильник на 30 минут, примерно.

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Когда начинка загустеет, можно взбивать крем.

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Крем:

В большой миске соединяю творожный сыр, сливки и сахарную пудру.

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Взбиваю миксером, не долго, всего несколько минут. До пышного, гладкого крема.

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Часть крема перекладываю в мешок с круглой насадкой.

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Начинку перекладываю в мешок.

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*блюдо в центре слегка смазываю кремом, приклеиваю первый корж.

На каждый корж отсаживаю крем, отступая от края на 1 см.

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Промежутки между кремом заполняю начинкой.

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Следующий корж, слегка прижимаю

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Так нужно собрать весь торт.

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Каждый корж прижимаю.

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Начинки достаточно на 4 прослойки. Крема достаточно и на верхний корж.

В таком виде торт получился весом 1,5 кг. Убираю его в холодильник, пропитываться на ночь. Желательно торт накрыть.

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Я украсила ягодами и мятой. В зимнем варианте могут быть зимние фрукты, маленькие пряники , розмарин, голубика.

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Красивый, вкусный, пропитанный! Отличный вариант для праздничного стола!

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Ольга Шобутинская
Рубрики:  сладкая жизнь
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Процитировано 13 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 31 Июля 2023 г. 10:28 (ссылка)
Последний день июля...Еще один месяц лета - пусть он порадует нас своим теплом! Благодарю..
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