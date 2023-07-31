В сезон ягод хочу напомнить вам рецепт торта "Медовая Нежность": медовый торт в популярном, современном оформлении! В этом красивом торте вкусные медовые коржи, нежный сливочно-творожный крем и сладкая вишневая начинка.















Коржи ( 5 шт диаметром 18-19 см):

200...220 г муки

50 г сливочного масла

50 г мёда

75 г сахара

1 большое яйцо

1/2 ч.л. соды

щепотка соли

Вишнёвая начинка:

250 г замороженной вишни

70 г сахара 5 г крахмала ( у меня кукурузный)

5 г желатина ( у меня dr.oetker) + 30 мл воды

Крем:

550 г творожного сыра

150 г сливок 33-35%

100 г сахарной пудры

+ ягоды для украшения

+ свежая мята ( по желанию)











Медовые коржи:

В миске которую можно поставить на паровую баню, соединяю яйцо, сахар и щепотку соли.







Немного взбиваю венчиком. Добавляю мёд

и сливочное масло. Переношу на паровую баню.

*вода в нижней кастрюле должна кипеть умеренно и не касаться дна миски с тестом.

Помешивая нагреваю до однородности. Масло растопиться.

Всыпаю соду ( лучше просеять через маленькое сито, она тогда более равномерно распределяется). Хорошо размешиваю.

Масса вспенится. С этого момента завариваю её 12-15 минут, помешивая время от времени.

Масса станет светло карамельного цвета.

Убираю с паровой бани, хорошо вымешиваю и добавляю муку.

Замешиваю тесто.





Тесто получится мягкое, ещё достаточно тёплое.

Накрываю миской, оставляю отдохнуть на 10 - 15 минут.

Духовку включаю разогреваться до 200°С.

Тесто делю на 5 кусочков.

Округляю их, накрываю чтобы не обветривались и можно раскатывать.

Шарик теста слегка присыпаю мукой и раскатываю на пергаментной бумаге в круг.

Вырезаю круг диаметром 19 см, или 18 см.

Обрезки отделяю от коржа, но оставляю на пергаменте. Корж щедро накалываю вилкой.

Выпекать коржи нужно при 200°С - 4...5 минут.

Пока выпекается один корж, раскатываю следующий.

Коржи оставляю остыть на столе, а когда остынут - можно сложить стопкой.

Вишнёвая начинка:

*очень хорошо вишня сочетается с медовыми коржами!

Желатин заливаю водой и оставляю набухать.







Вишню нужно заранее разморозить. Вишнёвым соком развожу крахмал

Вишню измельчаю.

Добавляю к ней сахар и переношу на плиту. Нагреваю, когда сахар растворится вливаю крахмал.

При постоянном помешивании довожу до кипения, снижаю температуру и варю 30 секунд - 1 минуту.

Снимаю с плиты и сразу добавляю набухший желатин. Хорошо размешиваю, оставляю остыть. Можно ковш поставить в миску с холодной водой, чтобы было быстрее.

Когда начинка остынет, убираю в холодильник на 30 минут, примерно.

Когда начинка загустеет, можно взбивать крем.

Крем:

В большой миске соединяю творожный сыр, сливки и сахарную пудру.







Взбиваю миксером, не долго, всего несколько минут. До пышного, гладкого крема.

Часть крема перекладываю в мешок с круглой насадкой.

Начинку перекладываю в мешок.

*блюдо в центре слегка смазываю кремом, приклеиваю первый корж.

На каждый корж отсаживаю крем, отступая от края на 1 см.

Промежутки между кремом заполняю начинкой.

Следующий корж, слегка прижимаю

Так нужно собрать весь торт.

Каждый корж прижимаю.

Начинки достаточно на 4 прослойки. Крема достаточно и на верхний корж.

В таком виде торт получился весом 1,5 кг. Убираю его в холодильник, пропитываться на ночь. Желательно торт накрыть.

Я украсила ягодами и мятой. В зимнем варианте могут быть зимние фрукты, маленькие пряники , розмарин, голубика.

Красивый, вкусный, пропитанный! Отличный вариант для праздничного стола!