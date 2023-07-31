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Торт "Медовая Нежность" или открытый медовик с вкуснейшим кремом и вишнёвой начинкой
В сезон ягод хочу напомнить вам рецепт торта "Медовая Нежность": медовый торт в популярном, современном оформлении! В этом красивом торте вкусные медовые коржи, нежный сливочно-творожный крем и сладкая вишневая начинка.
Медовые коржи:
В миске которую можно поставить на паровую баню, соединяю яйцо, сахар и щепотку соли.
Немного взбиваю венчиком. Добавляю мёд
и сливочное масло. Переношу на паровую баню.
*вода в нижней кастрюле должна кипеть умеренно и не касаться дна миски с тестом.
Помешивая нагреваю до однородности. Масло растопиться.
Всыпаю соду ( лучше просеять через маленькое сито, она тогда более равномерно распределяется). Хорошо размешиваю.
Масса вспенится. С этого момента завариваю её 12-15 минут, помешивая время от времени.
Масса станет светло карамельного цвета.
Убираю с паровой бани, хорошо вымешиваю и добавляю муку.
Замешиваю тесто.
Тесто получится мягкое, ещё достаточно тёплое.
Накрываю миской, оставляю отдохнуть на 10 - 15 минут.
Духовку включаю разогреваться до 200°С.
Тесто делю на 5 кусочков.
Округляю их, накрываю чтобы не обветривались и можно раскатывать.
Шарик теста слегка присыпаю мукой и раскатываю на пергаментной бумаге в круг.
Вырезаю круг диаметром 19 см, или 18 см.
Обрезки отделяю от коржа, но оставляю на пергаменте. Корж щедро накалываю вилкой.
Выпекать коржи нужно при 200°С - 4...5 минут.
Пока выпекается один корж, раскатываю следующий.
Коржи оставляю остыть на столе, а когда остынут - можно сложить стопкой.
Вишнёвая начинка:
*очень хорошо вишня сочетается с медовыми коржами!
Желатин заливаю водой и оставляю набухать.
Вишню нужно заранее разморозить. Вишнёвым соком развожу крахмал
Вишню измельчаю.
Добавляю к ней сахар и переношу на плиту. Нагреваю, когда сахар растворится вливаю крахмал.
При постоянном помешивании довожу до кипения, снижаю температуру и варю 30 секунд - 1 минуту.
Снимаю с плиты и сразу добавляю набухший желатин. Хорошо размешиваю, оставляю остыть. Можно ковш поставить в миску с холодной водой, чтобы было быстрее.
Когда начинка остынет, убираю в холодильник на 30 минут, примерно.
Когда начинка загустеет, можно взбивать крем.
Крем:
В большой миске соединяю творожный сыр, сливки и сахарную пудру.
Взбиваю миксером, не долго, всего несколько минут. До пышного, гладкого крема.
Часть крема перекладываю в мешок с круглой насадкой.
Начинку перекладываю в мешок.
*блюдо в центре слегка смазываю кремом, приклеиваю первый корж.
На каждый корж отсаживаю крем, отступая от края на 1 см.
Промежутки между кремом заполняю начинкой.
Следующий корж, слегка прижимаю
Так нужно собрать весь торт.
Каждый корж прижимаю.
Начинки достаточно на 4 прослойки. Крема достаточно и на верхний корж.
В таком виде торт получился весом 1,5 кг. Убираю его в холодильник, пропитываться на ночь. Желательно торт накрыть.
Я украсила ягодами и мятой. В зимнем варианте могут быть зимние фрукты, маленькие пряники , розмарин, голубика.
Красивый, вкусный, пропитанный! Отличный вариант для праздничного стола!
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