Люблю пироги типа шарлотки. Времени на замес теста уходит мало, а результат превосходный! Сегодня хочу показать рецепт пирога, которым пользуюсь очень часто. Особенно в сезон ягод и фруктов. Он получается в меру сладким и очень нежным. Одна из моих любимых начинок — с вишней и консервированными персиками, но вы можете брать любые другие фрукты по своему вкусу и наличию.





- яйца — 3 шт

- сахар — 200 г

- сметана — 50 г

- ванилин — щепотка

- сливочное масло — 180 г

- разрыхлитель — 1 ч.л.

- мука — 200 г

- цедра лимона — 1 ч.л.

- вишня — 250 г

- персики консервированные — 4-6 шт

Давайте скорее готовить:







В чашу вбиваем яйца, добавляем щепотку соли, немного ванилина и сахар. Взбиваем все до пышного состояния, но не до густых пиков. Минуты 3-4 будет достаточно.







В яичную смесь добавляем сметану (у меня 15%, но можно меньше или больше), а также мягкое сливочное масло комнатной температуры. Перемешиваем все до однородности. Затем для аромата на мелкой терке натираем немного цедры лимона. Главное натирать именно цедру, не захватывая при этом белую шкурку, чтобы не было горечи. Также добавляем просеянную муку, разрыхлитель и продолжаем замешивать однородное тесто до полного растворения комочков.

Тесто получается довольно густым — так и должно быть.

Форму для выпекания застилаем пергаментной бумагой и выкладываем половину теста, распределяем равномерно. У меня небольшая форма для кексов, но можно в любой. Если она большая, то увеличьте объем продуктов.

Ставим разогреваться духовку до 180°C.

Из вишни удаляем все косточки, сливаем сок и обсушиваем бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю жидкость. Добавляем крахмал, чтобы он вобрал в себя остатки жидкости. Так пирог не будет сырым внутри. Выкладываем вишню равномерно на тесто.

Затем выкладываем вторую половину теста и распределяем равномерно. Можно выпекать пирог в таком виде, но я всегда выкладываю сверху консервированные персики и слегка и вдавливаю в тесто. Ставим пирог в разогретую духовку на 40-50 минут до полной готовности. Время выпекания индивидуально.

Вот такой красивый и нежный пирог у нас получился. Кислинка от вишни и сладость персика идеально сочетаются между собой и дополняют друг друга. Сам пирог нежный, в нем нет лишней влаги от фруктов. Украсить можно по вашему вкусу, мне больше нравится присыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!