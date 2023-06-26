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Создан: 08.05.2010
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Написано: 355297


Курица-гриль, как из супермаркета

Понедельник, 26 Июня 2023 г. 05:21 + в цитатник

 

Всем знаком вкус курицы гриль, которая продается в близлежащем супермаркете.

Курица гриль в духовке. Что может быть проще и одновременно сложнее? Казалось бы, взяли курицу, специи, включили духовку на режим гриль, и через некоторое время можно наслаждаться вкусным блюдом с умопомрачительным ароматом. Но не тут-то было! То курица получилась суховатой, то просто запеклась и с курицей, приготовленной на гриле, по вкусу не имеет ничего общего, то корочка не хрустит, то еще что-нибудь. На паре неудавшихся экспериментов попытки приготовить курицу гриль в духовке обычно заканчиваются, и мы продолжаем покупать готовые варианты этого блюда в супермаркетах, отгоняя от себя мысли о канцерогенах и пребывая в полной уверенности, что приготовить курицу гриль в домашних условиях невозможно.
 

 

На самом деле нет ничего невозможного. Курица гриль, приготовленная в домашней духовке, получается намного вкуснее, полезнее и лучше, чем магазинная.

Cекрет рецепта раскрыт! Теперь вы с легкостью сможете повторить приготовление такой курицы у себя дома. Новый год, праздник, день рождения, не обойдутся без ароматной курочки, а гости с завистью констатируют-как из супермаркета!

Рецепт: Курица-гриль, как из супермаркета





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Цыпленок — 1 шт
Горчица (дижонская) — 1 ч. л.
Кориандр — 1/2 ч. л.
Кардамон — 1/3 ч. л.
Куркума — 1/3 ч. л.
Паприка копченая — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
 
Количество порций: 4
 

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Курица-гриль, как из супермаркета фото

В миску добавьте куркуму.

Курица-гриль, как из супермаркета ингредиенты

Затем, добавьте остальные специи.

Курица-гриль, как из супермаркета Цыпленок

Смешайте специи с горчицей и тщательно перемешайте.

Курица-гриль, как из супермаркета Горчица

Замаринуйте курицу в специях, как минимум на 2 часа.

Курица-гриль, как из супермаркета Кориандр

Курицу положите в рукав для запекания и отправьте в духовку на 1,5 часа до готовности, учтите, что она будет очень мягкая и нежная, поэтому извлекать ее из пакета необходимо очень аккуратно. Приятного аппетита!

 

 

Курица-гриль, как из супермаркета

Рубрики:  на радость мясоедам
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Процитировано 19 раз
Понравилось: 16 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 26 Июня 2023 г. 07:14 (ссылка)
Доброго понедельника и удачной последней недели июня Галочка!
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E_lenika   обратиться по имени Вторник, 27 Июня 2023 г. 08:04 (ссылка)
Я готовила по этому рецепту, не похожа на курицу гриль. Вкусная, но не гриль однозначно.
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 27 Июня 2023 г. 09:05 (ссылка)
БлагоДарю.
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