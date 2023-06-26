Всем знаком вкус курицы гриль, которая продается в близлежащем супермаркете.

Курица гриль в духовке. Что может быть проще и одновременно сложнее? Казалось бы, взяли курицу, специи, включили духовку на режим гриль, и через некоторое время можно наслаждаться вкусным блюдом с умопомрачительным ароматом. Но не тут-то было! То курица получилась суховатой, то просто запеклась и с курицей, приготовленной на гриле, по вкусу не имеет ничего общего, то корочка не хрустит, то еще что-нибудь. На паре неудавшихся экспериментов попытки приготовить курицу гриль в духовке обычно заканчиваются, и мы продолжаем покупать готовые варианты этого блюда в супермаркетах, отгоняя от себя мысли о канцерогенах и пребывая в полной уверенности, что приготовить курицу гриль в домашних условиях невозможно.

На самом деле нет ничего невозможного. Курица гриль, приготовленная в домашней духовке, получается намного вкуснее, полезнее и лучше, чем магазинная.

Cекрет рецепта раскрыт! Теперь вы с легкостью сможете повторить приготовление такой курицы у себя дома. Новый год, праздник, день рождения, не обойдутся без ароматной курочки, а гости с завистью констатируют-как из супермаркета!