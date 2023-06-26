Понедельник, 26 Июня 2023 г. 05:21
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Курица-гриль, как из супермаркета
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Метки:
курица-гриль
Всем знаком вкус курицы гриль, которая продается в близлежащем супермаркете.
Курица гриль в духовке. Что может быть проще и одновременно сложнее? Казалось бы, взяли курицу, специи, включили духовку на режим гриль, и через некоторое время можно наслаждаться вкусным блюдом с умопомрачительным ароматом. Но не тут-то было! То курица получилась суховатой, то просто запеклась и с курицей, приготовленной на гриле, по вкусу не имеет ничего общего, то корочка не хрустит, то еще что-нибудь. На паре неудавшихся экспериментов попытки приготовить курицу гриль в духовке обычно заканчиваются, и мы продолжаем покупать готовые варианты этого блюда в супермаркетах, отгоняя от себя мысли о канцерогенах и пребывая в полной уверенности, что приготовить курицу гриль в домашних условиях невозможно.
На самом деле нет ничего невозможного. Курица гриль, приготовленная в домашней духовке, получается намного вкуснее, полезнее и лучше, чем магазинная.
Cекрет рецепта раскрыт! Теперь вы с легкостью сможете повторить приготовление такой курицы у себя дома. Новый год, праздник, день рождения, не обойдутся без ароматной курочки, а гости с завистью констатируют-как из супермаркета!
Цыпленок — 1 шт
Горчица (дижонская) — 1 ч. л.
Кориандр — 1/2 ч. л.
Кардамон — 1/3 ч. л.
Куркума — 1/3 ч. л.
Паприка копченая — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Количество порций: 4
В миску добавьте куркуму.
Затем, добавьте остальные специи.
Смешайте специи с горчицей и тщательно перемешайте.
Замаринуйте курицу в специях, как минимум на 2 часа.
Курицу положите в рукав для запекания и отправьте в духовку на 1,5 часа до готовности, учтите, что она будет очень мягкая и нежная, поэтому извлекать ее из пакета необходимо очень аккуратно. Приятного аппетита!
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