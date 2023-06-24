Такие кабачковые рулетики получаются очень сочными и нежными, а за счет чеснока и зелени очень ароматными. Готовится блюдо очень быстро и выглядит оригинально.













кабачки 1 шт. филе куриное 1 шт. творог 1 ст. л. сметана 15% 2 ст. л. чеснок молодой 1 зубчик зелень рубленая 1 ст. л. сыр 50 г соль по вкусу перец по вкусу оливковое масло по вкусу





Кабачок вымыть и нарезать полосками по 0,5 см. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом,посолить. Поставить в разогретую до 180°C духовку на 5 минут.

Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками, отбить, посолить и поперчить.Оставить минут на 5-10. В творог добавить сметану, чеснок, рубленную зелень и соль, перец по вкусу. Хорошо все перемешать. На остывшие кабачки выложить полоски куриного филе.

Сверху филе намазать творожной начинкой и присыпать тертым сыром. Скрутить рулетики. Сколоть рулеты шпажками, сбрызгнуть чуть-чуть оливковым маслом и отправить в духовку запекаться на 20-25 минут, при температуре 180°C. Рулетики присыпать зеленью и подавать к столу. Для соуса можно смешать сметану с зеленью, зубчиком чеснока и мелко порезанным болгарским перцем. Соль и перец по вкусу.

Ну и разрез.Правда не очень удачный,но главное успела сфотографировать! Приятного аппетита! Рулетики из кабачков с курицей и творожной начинкой