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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Рулетики из кабачков с курицей и творожной начинкой

Суббота, 24 Июня 2023 г. 05:21 + в цитатник
Такие кабачковые рулетики получаются очень сочными и нежными, а за счет чеснока и зелени очень ароматными. Готовится блюдо очень быстро и выглядит оригинально.

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кабачки 1 шт.
филе куриное 1 шт.
творог 1 ст. л.
сметана 15% 2 ст. л.
чеснок молодой 1 зубчик
зелень рубленая 1 ст. л.
сыр 50 г
соль по вкусу
перец по вкусу
оливковое масло по вкусу
 
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Кабачок вымыть и нарезать полосками по 0,5 см.
Кабачок вымыть и нарезать полосками по 0,5 см.
Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом,посолить. Поставить в разогретую до 180°C духовку на 5 минут.
Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом,посолить. Поставить в разогретую до 180°C духовку на 5 минут.

Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками, отбить, посолить и поперчить.Оставить минут на 5-10.
Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками, отбить, посолить и поперчить.Оставить минут на 5-10.
 
 
В творог добавить сметану, чеснок, рубленную зелень и соль, перец по вкусу. Хорошо все перемешать.

 

На остывшие кабачки выложить полоски куриного филе.
На остывшие кабачки выложить полоски куриного филе.

Сверху филе намазать творожной начинкой и присыпать тертым сыром.
Сверху филе намазать творожной начинкой и присыпать тертым сыром.Скрутить рулетики.
Скрутить рулетики.
Сколоть рулеты шпажками, сбрызгнуть чуть-чуть оливковым маслом и отправить в духовку запекаться на 20-25 минут, при температуре 180°C.
Сколоть рулеты шпажками, сбрызгнуть чуть-чуть оливковым маслом и отправить в духовку запекаться на 20-25 минут, при температуре 180°C.
Рулетики присыпать зеленью и подавать к столу. Для соуса можно смешать сметану с зеленью, зубчиком чеснока и мелко порезанным болгарским перцем. Соль и перец по вкусу.
Рулетики присыпать зеленью и подавать к столу. Для соуса можно смешать сметану с зеленью, зубчиком чеснока и мелко порезанным болгарским перцем. Соль и перец по вкусу.

Ну и разрез.Правда не очень удачный,но главное успела сфотографировать! :) Приятного аппетита! :)
Ну и разрез.Правда не очень удачный,но главное успела сфотографировать!  Приятного аппетита! 
Рубрики:  на радость мясоедам
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Процитировано 13 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 24 Июня 2023 г. 07:59 (ссылка)
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Суббота, 24 Июня 2023 г. 16:33ссылка
галина5819
Вкусных рулетиков!
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Вересковый_ветер   обратиться по имени Воскресенье, 25 Июня 2023 г. 09:00 (ссылка)
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