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Пушистые и мягкие отбивные, ну очень пушистые
Обожаю делать так отбивные из курицы!!! По вкусу нечто невероятное! Мясо получается очень нежное, сочное, ароматное, а корочка... мммм.
Замечательный рецепт, легкий, нежный, быстрый, вкусный. Приготовила за считанные минуты и все домашние остались в восторге.
Грудка куриная 2-3 шт.(кусочки)
Яйцо куриное 1 шт.
Мука
Соль и перец
Масло растительное для жарки
Берем одно большое яйцо (или два маленьких) и отделяем желток от белка. Насыпаем в тарелку муку. Желток взбиваем вилкой, а белок венчиком или миксером до пышной пены. Филе курицы отбиваем, солим, перчим и обволакиваем в желтке.
Затем в муке.
И в белке.
Обжариваем на растительном масле.
Готово.
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