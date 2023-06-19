Обожаю делать так отбивные из курицы!!! По вкусу нечто невероятное! Мясо получается очень нежное, сочное, ароматное, а корочка... мммм.



Замечательный рецепт, легкий, нежный, быстрый, вкусный. Приготовила за считанные минуты и все домашние остались в восторге.























Грудка куриная 2-3 шт.(кусочки)



Яйцо куриное 1 шт.



Мука



Соль и перец



Масло растительное для жарки









Берем одно большое яйцо (или два маленьких) и отделяем желток от белка. Насыпаем в тарелку муку. Желток взбиваем вилкой, а белок венчиком или миксером до пышной пены. Филе курицы отбиваем, солим, перчим и обволакиваем в желтке.





Затем в муке.





И в белке.





Обжариваем на растительном масле.





Готово.







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