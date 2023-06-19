Записи Друзья Комментарии
галина5819
Аватар галина5819

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в галина5819

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 354981


Пушистые и мягкие отбивные, ну очень пушистые

Понедельник, 19 Июня 2023 г. 05:21 + в цитатник

Обожаю делать так отбивные из курицы!!! По вкусу нечто невероятное! Мясо получается очень нежное, сочное, ароматное, а корочка... мммм.

Замечательный рецепт, легкий, нежный, быстрый, вкусный. Приготовила за считанные минуты и все домашние остались в восторге.


1331478290_otbivnye_pushistye (545x400, 47Kb)




156290156_127223550_98213535_ingredients (118x24, 2Kb)



Грудка куриная 2-3 шт.(кусочки)

Яйцо куриное 1 шт.

Мука

Соль и перец

Масло растительное для жарки

127223699_98213671_beginning_to_prepare (168x20, 2Kb)

1331477856_recept-1964 (448x336, 31Kb)

Берем одно большое яйцо (или два маленьких) и отделяем желток от белка. Насыпаем в тарелку муку. Желток взбиваем вилкой, а белок венчиком или миксером до пышной пены. Филе курицы отбиваем, солим, перчим и обволакиваем в желтке.

1331477859_recept-1965 (448x336, 34Kb)

Затем в муке.

1331477919_recept-1966 (448x336, 32Kb)

И в белке.

1331478005_recept-1967 (448x336, 28Kb)

Обжариваем на растительном масле.

1331478215_otbivnye_pushistye копия (448x328, 102Kb)

Готово.



источник

Рубрики:  на радость мясоедам
Метки:  

Процитировано 14 раз
Понравилось: 17 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
Nalmeena   обратиться по имени Понедельник, 19 Июня 2023 г. 15:38 (ссылка)
спасибо аппетитно смотрится
Ответить С цитатой В цитатник
Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 19 Июня 2023 г. 15:54 (ссылка)
Ответить С цитатой В цитатник
КОРЯКУШКА   обратиться по имени Вторник, 20 Июня 2023 г. 12:02 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ!

(Добавил ссылку к себе в дневник)

Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Вторник, 20 Июня 2023 г. 19:51ссылка
галина5819
готовьте в удовольствие!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Mjja   обратиться по имени Вторник, 20 Июня 2023 г. 16:33 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте