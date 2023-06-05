Слышу чьё-то разочарованное: "Ууу… как все запущенно… фарш… это, про котлеты и пельмени, да?"

Мясо по-французски с фаршем это упрощенный вариант классического блюда мясо по-французски. Один из самых ленивых рецептов. Вспоминается, когда запланированы котлеты с картошкой и салатиком из помидоров на гарнир, но возиться с жаркой котлет, ну, очень не хочется. Тогда быстренько складываем всё в форму, часок занимаемся своими делами, и — вуаля, ужин с претензией на праздничность готов.

























Фарш — 350-400 г (у меня свинина, можно смешанный)

Картофель — 500 г

Помидоры — 2 шт.

Лук — 1-2 шт.

Масло для жарки — 3-4 ст.л.

Сыр — 150 г

Майонез — ок.200 г

Соль, специи — по вкусу

Картофель очистить и нарезать тонкими ломтиками.

Складываем в смазанную форму для запекания, солим, добавляем специи для картофеля, масло для жарки и перемешиваем.

Распределяем слоем по дну формы. Диаметр моей формы 30 см.

В фарш добавляем соль, специи, я люблю положить чеснок, и подливаем воду или молоко, чтобы фарш приобрёл нежную консистенцию.

Может уйти около 100 гр.

Перемешиваем.

Лук нарезаем полукольцами, выкладываем сверху.

Если есть время и желание, можно лучок спассеровать.

На лук кладём слой фарша.

На фарш помидоры, которые можно подсолить, если ваш сыр не солёный.

Можно вместо помидоров использовать обжаренные грибы, вот вам и ещё одно блюдо.

Майонез смешиваем с натёртым сыром, выкладываем верхним слоем.

Отправляем всё в разогретую до 170 градусов духовку на 1 ч. 20 мин. Ориентируйтесь по своей духовке!

Мясо будет готово и через час, главное, чтобы приготовилась картошка.

Я ставлю форму ближе к низу. Если верх начал слишком румяниться, накройте фольгой.

Достаём форму, даём нашему блюду немного постоять и успокоиться.

Подаём, нарезая порционными кусочками, захватывая все слои.

А можно изначально всё выкладывать на противень, обозначая порции.