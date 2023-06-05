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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 354313


Мясо по французски.... из фарша - тоже очень вкусно!

Понедельник, 05 Июня 2023 г. 05:21 + в цитатник
Слышу чьё-то разочарованное: "Ууу… как все запущенно… фарш… это, про котлеты и пельмени, да?"
Мясо по-французски с фаршем это упрощенный вариант классического блюда мясо по-французски. Один из самых ленивых рецептов. Вспоминается, когда запланированы котлеты с картошкой и салатиком из помидоров на гарнир, но возиться с жаркой котлет, ну, очень не хочется. Тогда быстренько складываем всё в форму, часок занимаемся своими делами, и — вуаля, ужин с претензией на праздничность готов.


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Фарш — 350-400 г (у меня свинина, можно смешанный)
Картофель — 500 г
Помидоры — 2 шт.
Лук — 1-2 шт.
Масло для жарки — 3-4 ст.л.
Сыр — 150 г
Майонез — ок.200 г
Соль, специи — по вкусу

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Картофель очистить и нарезать тонкими ломтиками.
 
Складываем в смазанную форму для запекания, солим, добавляем специи для картофеля, масло для жарки и перемешиваем.
 
Распределяем слоем по дну формы. Диаметр моей формы 30 см.
 
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В фарш добавляем соль, специи, я люблю положить чеснок, и подливаем воду или молоко, чтобы фарш приобрёл нежную консистенцию.
 
Может уйти около 100 гр.
 
Перемешиваем.
 
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Лук нарезаем полукольцами, выкладываем сверху.
 
Если есть время и желание, можно лучок спассеровать.
 
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На лук кладём слой фарша.
 
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На фарш помидоры, которые можно подсолить, если ваш сыр не солёный.
 
Можно вместо помидоров использовать обжаренные грибы, вот вам и ещё одно блюдо.
 
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Майонез смешиваем с натёртым сыром, выкладываем верхним слоем.
 
Отправляем всё в разогретую до 170 градусов духовку на 1 ч. 20 мин. Ориентируйтесь по своей духовке!
 
Мясо будет готово и через час, главное, чтобы приготовилась картошка.
 
Я ставлю форму ближе к низу. Если верх начал слишком румяниться, накройте фольгой.
 
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Достаём форму, даём нашему блюду немного постоять и успокоиться.
 
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Подаём, нарезая порционными кусочками, захватывая все слои.
 
А можно изначально всё выкладывать на противень, обозначая порции.
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Приятного аппетита!
 
Рубрики:  на радость мясоедам
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Процитировано 18 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 05 Июня 2023 г. 08:36 (ссылка)
Спасибо.
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Вересковый_ветер   обратиться по имени Вторник, 06 Июня 2023 г. 09:46 (ссылка)
Спасибо.
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 06 Июня 2023 г. 14:27 (ссылка)
БлагоДарю.
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