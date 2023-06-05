Слышу чьё-то разочарованное: "Ууу… как все запущенно… фарш… это, про котлеты и пельмени, да?"
Мясо по-французски с фаршем это упрощенный вариант классического блюда мясо по-французски. Один из самых ленивых рецептов. Вспоминается, когда запланированы котлеты с картошкой и салатиком из помидоров на гарнир, но возиться с жаркой котлет, ну, очень не хочется. Тогда быстренько складываем всё в форму, часок занимаемся своими делами, и — вуаля, ужин с претензией на праздничность готов.
Фарш — 350-400 г (у меня свинина, можно смешанный)
Картофель — 500 г
Помидоры — 2 шт.
Лук — 1-2 шт.
Масло для жарки — 3-4 ст.л.
Сыр — 150 г
Майонез — ок.200 г
Соль, специи — по вкусу
Картофель очистить и нарезать тонкими ломтиками.
Складываем в смазанную форму для запекания, солим, добавляем специи для картофеля, масло для жарки и перемешиваем.
Распределяем слоем по дну формы. Диаметр моей формы 30 см.
В фарш добавляем соль, специи, я люблю положить чеснок, и подливаем воду или молоко, чтобы фарш приобрёл нежную консистенцию.
Может уйти около 100 гр.
Перемешиваем.
Лук нарезаем полукольцами, выкладываем сверху.
Если есть время и желание, можно лучок спассеровать.
На лук кладём слой фарша.
На фарш помидоры, которые можно подсолить, если ваш сыр не солёный.
Можно вместо помидоров использовать обжаренные грибы, вот вам и ещё одно блюдо.
Майонез смешиваем с натёртым сыром, выкладываем верхним слоем.
Отправляем всё в разогретую до 170 градусов духовку на 1 ч. 20 мин. Ориентируйтесь по своей духовке!
Мясо будет готово и через час, главное, чтобы приготовилась картошка.
Я ставлю форму ближе к низу. Если верх начал слишком румяниться, накройте фольгой.
Достаём форму, даём нашему блюду немного постоять и успокоиться.
Подаём, нарезая порционными кусочками, захватывая все слои.
А можно изначально всё выкладывать на противень, обозначая порции.
Приятного аппетита!